Paraná Empreende Mais disponibiliza 500 vagas para curso de qualificação

A segunda turma do curso de formação empreendedora do programa Paraná Empreende Mais está com as inscrições abertas. São 500 vagas, distribuídas igualmente entre as universidades estaduais de Londrina (UEL), de Ponta Grossa (UEPG), do Oeste do Paraná (Unioeste), do Centro-Oeste (Unicentro) e do Paraná (Unespar).

Os interessados devem ter mais de 16 anos e residir em um dos 399 municípios paranaenses. A capacitação é gratuita e será realizada em ambiente digital, com início das aulas previsto para julho e agosto, conforme o cronograma de cada instituição.

O curso contempla quatro módulos: Gestão Estratégica e de Pessoas; Gestão de Negócios e Comercial; Gestão Financeira; e Inovação Tecnológica, com carga horária total de 72 horas. Serão seis horas semanais de atividades desenvolvidas (terças, quartas e quintas-feiras), de 19 horas às 21 horas, por meio de plataformas digitais de videoconferência.





As aulas têm o apoio de professores e estudantes das sete instituições estaduais de ensino superior. A metodologia abrange conteúdo teórico e aulas de mentoria. Ao final do curso, os participantes receberão certificados, emitidos pelas respectivas universidades.





Atualmente, 700 pessoas de 100 cidades paranaenses participam da primeira turma do programa, iniciada no mês passado.

Na Universidade Estadual de Maringá (UEM), as 100 vagas da segunda turma já foram preenchidas e as aulas devem iniciar na próxima segunda-feira (11). Já na Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), as 100 inscrições para a segunda turma devem ser disponibilizadas ainda neste mês.