Pesquisa de UEL relaciona níveis de qualidade do ar e Covid-19

O avanço da pandemia do coronavírus, em 2020, trouxe à tona pela primeira vez a necessidade de isolamento social, em nível planetário, para conter a disseminação da doença. Uma pesquisa inédita, produzida por um estudante de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Química da UEL (Universidade Estadual de Londrina), relacionou os níveis de qualidade do ar e a disseminação da COVID-19 no município, a partir da medição da qualidade do ar por aparelhos instalados na região central da cidade, como o Museu Histórico de Londrina Padre Carlos Weiss e o Terminal Central.

A pesquisa do estudante Igor Mantovani, intitulada “O impacto de medidas restritivas devido à pandemia por COVID-19 nas concentrações de poluentes atmosféricos em cidade de médio porte”, iniciou-se dentro do LACA (Laboratório de Análises Cromatográficas e Ambientais), em 2020. Mantovani, hoje doutorando no mesmo Programa, tinha intenção de determinar pesticidas no ar, mas mudou o objeto com o início da pandemia. “Na época, tive um ‘insight’ de relacionar a qualidade do ar e a COVID-19, a partir da análise da quantidade de partículas finas no ar”, explica. As partículas finas são menores do que 2,5 micrômetros (µm), consideradas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como riscos potenciais à saúde humana.

Mantovani, então, instalou um aparelho medidor da qualidade do ar, o Hi-Vol Impactador, no pátio do Museu Histórico de Londrina, bem no início das medidas de diminuição de fluxo de pessoas, em março de 2020. As amostragens ocorreram do dia 2 ao dia 25 de abril, datas que coincidem com o início das medidas de restrição de circulação de pessoas e, também, o início do relaxamento dessas medidas.