Pista de atletismo da UEL será modernizada com investimento de R$ 3,3 milhões

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) vai investir R$ 3,3 milhões para obras complementares que serão feitas na pista de atletismo do Cefe (Centro de Educação Física).





O dinheiro é proveniente de um Termo de Execução Descentralizada do orçamento 2023 do governo estadual, via Seti (Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior), para obras de infraestrutura e apoio ao desenvolvimento de atividades de pesquisa e extensão relacionadas ao esporte de alto rendimento. O complexo da pista tem quase 20 mil m², contendo oito raias para provas certificadas.

Publicidade

Publicidade





Além da construção de uma arquibancada, a pista deverá ganhar uma torre de controle e um almoxarifado, elevando o padrão técnico da estrutura, homologada atualmente pela Confederação Brasileira de Atletismo como Classe II, tendo a prerrogativa de receber competições nacionais e internacionais.





A expectativa é de que o processo licitatório seja concluído até o final do ano, com as obras sendo iniciadas imediatamente a partir da contratação da empresa. Dos R$ 3,3 milhões, cerca de R$ 1,7 milhão deverá ser liberado via dotação orçamentária da UGF (Unidade Gestora do Fundo) Paraná. O restante (R$ 1,6 milhão) é dinheiro proveniente da Caixa Econômica Federal e Secretaria Especial do Esporte, um saldo da obra de reforma da pista, entregue em 2018.

Publicidade





Segundo a reitora da UEL, Marta Favaro, os recursos vão beneficiar atletas e, também, professores e estudantes do curso de Educação Física que desenvolverão atividades de pesquisa e extensão.





“Nos valores repassados, via dotação orçamentária da UGF, há previsão de R$ 33,5 mil que deverão custear bolsas de estudos para acadêmicos desenvolverem projetos relacionados ao atletismo de alto rendimento, aproveitando a infraestrutura existente”, disse.

Publicidade





De acordo com a reitora, os recursos do governo foram liberados a partir da apresentação de um projeto desenvolvido pela equipe da Proplan (Pró-Reitoria de Planejamento), que levantou custos e considerou as demandas de estudantes, professores e o potencial de apoio à comunidade externa.





“A partir deste levantamento, a administração da UEL levou a solicitação à Seti, que aprovou o projeto”, afirmou. O Termo de Execução Descentralizada foi publicado no Diário Oficial do Estado no fim de maio.

Publicidade