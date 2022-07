Prefeitura de Barracão abre inscrições para concurso público com salários de até R$ 8.599,45

A prefeitura de Barracão (Sudoeste) procura 60 profissionais de diversas áreas para o concurso público da cidade, que oferece salários de até R$ 8.599,45. São oportunidades para pessoas de nível fundamental, médio, técnico e superior.

Entre os cargos estão mecânico, pedreiro, vigia (2), motorista (3), operador de máquinas (2), auxiliar de biblioteca, auxiliar de dentista (2), fiscal de obras (1), fiscal tributário, técnico administrativo (2); técnico agrícola, técnico em Enfermagem (1). O Edital ainda prevê vagas para advogado (1), analista de sistemas (1), arquiteto (1), contador (1), engenheiro agrônomo (1), engenheiro civil (1), farmacêutico (3), fisioterapeuta (1) e Médico (3), maior salário oferecido pelo concurso.



As inscrições ficarão abertas até o dia 4 de agosto. A prova tem previsão de ser aplicada no dia 4 de setembro. As taxas para participar do concurso variam de R$ 90 a R$ 120. Veja mais informações no Edital ou no resumo abaixo.





Resumo







Orgão: Barracão

Vagas: 60

Taxa: de R$ 90,00 a R$ 120,00

Cargos: professor, técnico em enfermagem, assistente social

Áreas de atuação: administrativa, saúde, educação, operacional

Escolaridade: ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico e ensino superior

Faixa de salário: de R$ 1.186,79 a R$ 8.599,45

Organizadora: Unioeste



Inscrições: de 23 de junho a 4 de agosto pelo site.







*Sob supervisão de Fernanda Circhia