Prefeitura de Londrina e Senac ofertam curso gratuito de Técnica em Vendas para mulheres

A Prefeitura de Londrina, por meio da SMPM (Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres), em parceria com o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), está com inscrições abertas para o curso gratuito “Técnica em Vendas”, voltado para o público feminino. Podem participar mulheres acima de 18 anos, mediante inscrição pelo WhatsApp do COM (Centro de Oficina Para Mulheres) – 99945-0056.

Foram abertas duas turmas, com 20 vagas em cada. A Turma I terá atividades do dia 25 a 29 de outubro, de segunda a sexta, das 19h às 22h. A Turma II de 22 a 26 de novembro, também de segunda a sexta, no mesmo horário, ambos com carga horária de 15 horas. O curso, ministrado pela instrutora do Senac Luciana Vinci, será realizado na modalidade presencial, no Senac Centro, na Rua Raposo Tavares, 894.

O objetivo da capacitação é proporcionar técnicas de vendas para que as participantes possam desempenhar ações eficazes, visando a satisfação, conquista e fidelização de clientes. No conteúdo programático constam os seguintes temas: Conceito de Mercado; Segmentação de mercado; Canais e modalidades de venda; Técnicas de vendas receptivas: Varejo de balcão, autosserviço e televendas receptivas; Técnicas de vendas ativas: Vendas externas, vendas on-line e televendas ativas; Conhecimento do produto e/ou serviço e seus atributos; Etapas de um processo de vendas.





A secretária municipal de Políticas Para as Mulheres, Liange Doy Fernandes, disse que um curso de técnicas em vendas é importante tanto para aprimorar o conhecimento, quanto para motivar o ingresso na área comercial. “Capacitações como esta podem fazer a diferença no mundo do trabalho para as mulheres”, apontou.

A psicóloga e diretora de Empreendedorismo e Ações Educativas da pasta, Lisneia Rampazzo, enfatizou que a formação foi lançada em boa hora, pensando nas vendas de final do ano “Com a aproximação do Natal, as vagas de trabalho temporário começaram a ser abertas. E uma capacitação como esta, com certificação, pode fazer a diferença para as mulheres”, disse.