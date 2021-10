Vestibulandos terão acesso a 400 cursos livres gratuitos em diversas áreas com direito a certificado

A Ampli, edtech da Kroton, detentora da Unopar (Universidade Norte do Paraná), está oferecendo 400 cursos livres e totalmente gratuitos nas mais diferentes áreas para candidatos que realizarem, até o dia 16 de outubro, vestibular para qualquer um dos cursos de graduação das 7 marcas da instituição: Anhanguera, Pitágoras, Unime, Uniderp, Unic, Unopar e Fama.

Após a realização da prova de processo seletivo, um representante da Unopar entrará em contato com o estudante para informar o link de acesso aos cursos livres. Uma vez realizado o primeiro acesso, o estudante pode se inscrever em quantos cursos gratuitos desejar, entre os 400 oferecidos, no prazo de seis meses para conclusão.

No mercado, esses cursos têm valor médio de R$ 167,00. Entre as oportunidades, há cursos livres de Estratégias Aplicadas em Gestão de Pessoas, Experiência do Usuário, Fotografia Digital, Negócios Jurídicos, Práticas de Letramento Dentro e Fora da Escola, Demonstrações Contábeis, Gestão da Estratégia Empresarial, Marketing Aplicado ao Varejo, entre outros.





Os cursos têm entre 20 e 80 horas/aula, são compostos por leituras e videoaulas, e ao final da jornada, o aluno terá direito a certificado de conclusão. As oportunidades são exclusivas para calouros – alunos que já cursam instituições de ensino superior da Kroton não são elegíveis.

“A Ampli foi criada no conceito mobile e off-line first, ou seja, para ser usada no celular consumindo o mínimo de rede de dados e memória do aparelho. Além disso, oferece flexibilidade para o usuário, ao permitir entradas semanais, disciplinas mensais e com cursos de menor duração", explica o Vice-Presidente de Crescimento da Kroton, detentora da Unopar, Leonardo Queiroz.





"No portfólio, estão cursos 100% digitais como EJA (Educação de Jovens e Adultos), livre e, graduação e pós-graduação ligados, principalmente, às profissões do futuro, como por exemplo marketing digital, desenvolvedor back end e desenvolvedor de aplicativos”, conclui Queiroz.