Prefeitura de Londrina faz chamamento público para assistentes de alfabetização voluntários

A SME (Secretaria Municipal de Educação) de Londrina abriu Chamamento Público para inserir assistentes de alfabetização voluntários nas escolas, em atendimento ao Programa Tempo de Aprender, do Ministério da Educação, que tem por objetivo fortalecer e apoiar as unidades escolares no processo de alfabetização de alunos de primeiros e segundos anos do Ensino Fundamental.

Segundo a gerente do Ensino Fundamental da SME, Adriana Biason, os assistentes serão selecionados para atender 321 turmas, das áreas urbana e rural de Londrina. Eles apoiarão o professor alfabetizador, conforme seu planejamento, para fins de aquisição de competências de leitura, escrita e matemática por parte dos estudantes.

Os assistentes poderão atuar em uma ou mais unidades escolares, até completar a carga horária máxima de 20 horas semanais, podendo atender até quatro turmas de alfabetização. Os interessados receberão uma ajuda de custo, para despesas como transporte e alimentação, de R$150,00 por turma, para cinco horas trabalhadas. A atuação dos voluntários assistentes se dará a partir do dia 3 de novembro de 2021.





Para participar, é necessário possuir mais de 18 anos, ter formação em magistério completo ou pedagogia e outras licenciaturas na área da educação, completa ou em curso. As inscrições serão feitas somente no dia 25 de outubro , das 7h30 às 13h horas, em cinco escolas municipais: Nara Manella, Carlos Kraemer, João XXIII, Carlos da Costa Branco e Moacyr Camargo Martins. A classificação será por ordem de chegada ao local das inscrições e os interessados farão a opção pelas escolas que desenvolverão as atividades.





É necessário levar fotocópias da carteira de identidade (frente e verso); do CPF; certificado/diploma de magistério; do diploma para candidatos graduados ou histórico atualizado e comprovante de matrícula da universidade/faculdade, quando se tratar de estudante de graduação nas áreas afins; e comprovante de residência. A falta da documentação e das fotocópias solicitadas é motivo de desclassificação.





No portal da Prefeitura de Londrina (acesse aqui) foi disponibilizado o Edital para Seleção e Constituição do Banco de Assistentes de Alfabetização. Junto ao edital consta a relação das escolas que receberão os assistentes. O edital também foi publicado no Jornal Oficial do Município n° 4.466. Mais informações podem ser obtidas nos telefones 3375-0100 e 3375-0276 (Gerência de Ensino Fundamental)