UEL inicia planejamento do próximo semestre letivo com aulas presenciais a partir de 24 de janeiro

A Câmara de Graduação da UEL (Universidade Estadual de Londrina) iniciou na terça-feira (19) o planejamento do segundo semestre do ano letivo 2021, com previsão de retorno das atividades presenciais a partir de 24 de janeiro de 2022.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A ampliação da presencialidade foi discutida durante reunião virtual com a participação de cerca de 80 professores representando os Colegiados dos 52 cursos de Graduação presenciais, diretores dos nove Centros de Ensino e a equipe técnica da Prograd (Pró-reitoria de Graduação).

Continua depois da publicidade





A partir de agora, os Colegiados dos Cursos retomarão seus Planos Especiais de Matriz Curricular analisando as possibilidades de atividades presenciais já para janeiro de 2022, considerando as características específicas das atividades acadêmicas.





No próximo dia 9 de novembro a Câmara de Graduação volta a se reunir para apreciar a definição das orientações gerais para o retorno efetivo das atividades presenciais. A proposta também precisa ser aprovada pelo Cepe (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão) e pelo CA (Conselho de Administração), que deverão analisar o planejamento ainda no mês de novembro.

Continua depois da publicidade





Durante a reunião a Pró-reitora de Graduação da UEL, professora Marta Favaro, explicou que existe grande expectativa de estudantes e familiares quanto ao retorno das atividades presenciais. Ela informou que a Universidade deve divulgar nos próximos dias a terceira versão do Plano de Contingência contra a Covid-19, que estabelece todo o protocolo sanitário no Campus e nas demais unidades para o atual momento epidemiológico da pandemia.





A professora acrescentou que a UEL manteve diferentes atividades excepcionais na modalidade presencial nos últimos meses, com acompanhamento e análise da situação, como no caso das atividades realizadas nos cursos da saúde.





O planejamento iniciado na Câmara de Graduação representará uma ampliação das atividades acadêmicas presenciais, envolvendo estudantes, professores dos diferentes cursos de graduação. Além disso, Ato Executivo assinado pelo reitor no final de setembro, prevê o retorno presencial de todos os professores e de agentes universitários com o esquema vacinal completo.





Protocolos Sanitários - Segundo a Pró-reitora, as atividades presenciais deverão ocorrer obedecendo todos os protocolos sanitários, como distanciamento entre professores, servidores e estudantes, uso obrigatório de máscaras faciais e de álcool 70%.





Ela explicou aos conselheiros que a decisão de retorno das atividades presenciais se justifica a partir da constatação de que praticamente toda comunidade universitária estará com o esquema vacinal completo no início do próximo ano.





O retorno exigirá que os espaços de aula, laboratórios, sanitários, secretarias e anfiteatros sejam mantidos higienizados. Para dar conta dessa demanda, a Administração da UEL contará com um reforço no serviço de zeladoria, por meio de empresa terceirizada, tendo em vista a lei estadual número 20199/20 que extinguiu os cargos operacionais.





Providências – Durante a reunião a diretora do Sebec (Serviço de Bem Estar à Comunidade), Betty Elmer explicou que, paralelamente ao planejamento das atividades acadêmicas, a Universidade definirá regras para uso do Restaurante Universitário e da ocupação da Moradia Estudantil.





Outra preocupação é quanto ao uso do transporte coletivo urbano, considerando que a UEL tem mais de 13 mil estudantes de graduação. Em virtude da grande concentração de estudantes, nos horários de pico os ônibus acabam se deslocando com grande número de passageiros. A situação será levada para os técnicos da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), responsável pelo gerenciamento do transporte coletivo em Londrina.