Prefeitura de Maringá publica três editais de concurso público com mais de 130 vagas

A Prefeitura de Maringá (Noroeste) publicou três editais de concurso público nesta sexta-feira (12) para contratação de 137 profissionais em 26 funções, incluindo vagas destinadas para pessoas com deficiência e negros. Há cargos de níveis fundamental, médio e superior completo, nas áreas da saúde, educação, urbanismo e habitação, operação técnica e transporte. Os salários variam entre R$ 1.614,83 e R$ 9.057,66, além de benefícios.





As inscrições abrem às 9h do dia 24 de janeiro e seguem até às 16h de 8 de fevereiro e devem ser realizadas no site da Fauel, responsável pelos concursos. As taxas de inscrição para os cargos de níveis fundamental ou médio custam R$ 60 e R$ 100 e as de nível superior completo de R$ 200 e R$ 250.

É possível solicitar a isenção do pagamento da inscrição nos dias 22 e 23 de janeiro. Desempregados, pessoas com deficiência e doadores de sangue podem pedir a isenção total, enquanto candidatos com vínculo empregatício ou trabalho autônomo com renda familiar abaixo de dois salários mínimos podem solicitar desconto de 50%.





A prova objetiva para todos os cargos será no dia 17 de março, no período matutino ou vespertino. A entrega da prova de títulos será nos dias 25 e 26 de abril. Já as provas de aptidão física e prática serão realizadas em 28 de abril. A classificação final será divulgada em 27 de junho.

O edital 001/2024 prevê provas físicas ou práticas para candidatos com ensino médio ou fundamental completo. São vagas destinadas para cuidador em saúde (3 vagas), cuidador infantil feminino (48), iluminador (1), operador audiovisual (1), técnico de som (1), motorista I e II (4) e técnico de manutenção de computador e impressora (1). Os candidatos às vagas de motorista devem ter carteira de habilitação nas categorias D ou E. A carga horária é de 40 horas para todos os cargos.





No segundo edital (002/2024), os cargos de nível superior completo contam com a fase de prova de títulos: assistente social (3 vagas), farmacêutico (3), engenheiro civil (1), fisioterapeuta (4), médico do trabalho (1), odontólogo (2), psicólogo (2), terapeuta ocupacional (1) e educador social (2). Também há vagas para candidatos com ensino médio completo e registro no conselho da categoria profissional, como auxiliar de farmácia (5), atendente de odontologia (2), técnico de higiene bucal (2), técnico de enfermagem (10), técnico de geomensura (1), além de auxiliar de agrimensura (1), com exigência de ensino fundamental completo. Nestes cargos, a jornada de trabalho varia entre 20h e 40h.





Voltado ao regime celetista, o edital 003/2024 é destinado para atuação no Programa Saúde da Família (PSF). O concurso prevê a contratação de odontólogo (uma vaga), atendente de consultório (1) e técnico de higiene dental (1) com necessidade de registro no conselho respectivo. Além disso, haverá concurso para 35 agentes comunitários de saúde (ACSs) para atuarem em cada uma das abrangências das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. O cargo de odontólogo contará com prova de títulos e os ACSs passarão por prova física. A carga horária é de 40 horas para todas as funções.