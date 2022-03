Professora é atacada em Primeiro de Maio por usar livro de Luis Fernando Veríssimo em sala de aula

Uma simples aula em espaço aberto para ensinar o gênero literário crônica para alunos do 7º e 8º ano virou a rotina da professora Cláudia Mendonça Portero e do Colégio Estadual Marechal Castelo Branco, em Primeiro de Maio, de pernas para o ar. O motivo foi a adoção de um livro, entre os mais de 20 selecionados como material de suporte, com textos do escritor gaúcho Luís Fernando Veríssimo, chamado “Sexo na Cabeça”.

O livro, lançado pela Editora Objetiva – braço didático da Companhia das Letras – consta como material de referência no livro fornecido pelo governo aos alunos. O gênero crônica é um estilo em que o autor conta histórias do dia a dia. Entretanto, ressalta Cláudia, apesar do nome do livro, em nenhuma crônica, Luís Fernando Veríssimo narra a conjunção carnal, propriamente dita.

Cláudia leciona no colégio há dois anos e, para ensinar aos alunos o gênero crônica, juntou onze livros da biblioteca da escola e levou, de casa outros nove. Marcou com os alunos, sob supervisão e aprovação da coordenadoria pedagógica, uma aula ao ar livre, na praça em frente a escola. “Quando chegamos, havia três mulheres, uma com uma criança de colo, e essas mulheres ficaram observando a minha aula e os livros que eu estava trabalhando, também. Voltamos para a sala e a aula deu muito certo, os alunos adoraram sair para estudar”, conta a professora.





Entretanto, no dia 17 de março, seguinte à aula em espaço aberto, a professora chegou no local de trabalho e foi informada por colegas de trabalho, pela coordenadoria e pela direção de que circulava por um grupo de Whatsapp da cidade ataques à professora.





“Eu me deparei com um texto falando sobre minha pessoa, sobre meu trabalho e minha aula, falando inverdades e distorcendo fatos, sobre coisas que não faço em sala de aula, tampouco ensino”, diz Cláudia, indignada.

Vinda de Cambé há dois anos, ela afirma que não conhece a pessoa que passou a insuflar ataques por meio das redes sociais. “Eu não conheço essas pessoas. Eu as vi na praça, mas não conversei. A proposta [da aula] era somente [estudar] gênero textual e essa pessoa, pelo Whatsapp, disse que estava na praça, viu tudo o que ocorreu e passou a desqualificar minha imagem, a direção e a coordenação escolar, e a atacar minha pessoa”, conta.





A reportagem não teve acesso às mensagens.