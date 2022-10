Professores do Paraná falam sobre a vida de dedicação ao ensino

O Brasil celebra neste sábado, 15 de outubro, o Dia do Professor, profissional que faz parte da construção de toda a sociedade, dedicando sua vida ao ensino e ao desenvolvimento de todos nós, seja na formação escolar ou mesmo como seres humanos.





Somente na rede estadual de ensino são mais de 60 mil professores e professoras (principalmente elas, que representam mais de ¾ do total) dedicados a fazer do Paraná um estado de excelência na educação, tendo importância fundamental na constituição de um lugar e de uma sociedade melhor.

O esforço dobrado no pior momento da pandemia, com a correção de tarefas em casa e a oferta de aulas on-line, exigiram de muitos professores uma reinvenção, que foi coroada, por exemplo, com o primeiro lugar do ensino médio das redes públicas estaduais no último Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), divulgado no mês passado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Sem a dedicação de quem está diariamente com os alunos e alunas, pouco impacto teria qualquer trabalho e investimento voltado à Educação.





Como homenagem aos professores, a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed-PR) fez um vídeo perguntando aos próprios docentes o que é ser professor, o sentimento deles nos dias de hoje e o que os motiva para seguir todos os dias. As respostas não foram unânimes, é claro, mas existe algo que os une: o desafio e a alegria de estar na escola com o estudante.

