Professores podem se inscrever para formação continuada gratuita e online

O MEC (Ministério da Educação) e o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) lançarão nesta sexta-feira, 8, diversos conteúdos para formação continuada de professores da educação básica. As especializações serão on-line e totalmente gratuitas. A mais recente já está disponível e aborda as “Competências empreendedoras integradas à BNCC (Base Nacional Comum Curricular) para educadores”.

Todos os professores, sejam da rede pública ou particular, que tiverem interesse em participar dos cursos podem acessar o site (neste link) e se inscrever. Através de três blocos de formação, os cursos oferecidos darão suporte para que os professores consigam refletir junto aos estudantes sobre um futuro empreendedor.

O objetivo é fazer com que os docentes repassem noções e empreendedorismo aos alunos, para que eles possam gerir seus conhecimentos, habilidades e atitudes que potencializam a realização de objetivos pessoais e profissionais.





“A proposta do MEC e do Sebrae é de capacitar os professores para que eles ensinem o pensamento empreendedor aos alunos. Construir um projeto de vida, identificar oportunidades em meio aos desafios e oferecer ao mundo todo o seu potencial são algumas das competências que transformarão a vida dos estudantes”, afirma o diretor de Formação Docente e Valorização de Profissionais da Educação, Renato Brito.

O setor é o responsável por executar o Programa Educação Empreendedora juntamente com o Sebrae, cujo objetivo é formar 540 mil professores em 3 anos nos conteúdos de empreendedorismo vinculados à educação básica.





Painel “A BNCC e a Educação Empreendedora” - Logo após a abertura do evento on-line pelas autoridades, haverá a apresentação do professor Mozart Neves, do CNE (Conselho Nacional de Educação), e a apresentação de um caso de sucesso referente à educação empreendedora, pelo gestor escolar e professor André Matos, da Bahia.





Haverá também a participação Janio Macedo, representante do Sebrae Nacional. Para participar do painel, basta acessar o link. O evento inicia nesta sexta-feira, dia 8, às 17h, horário de Brasília.





* com informações do MEC