Programa abre inscrições em bolsas de estudo para a Harvard Business School

O Programa Santander Universidades liberou as inscrições para bolsas de estudo em cursos on-line profissionalizantes oferecidos pela Harvard Business School. São cinco mil vagas com 100% de desconto nos cursos “Fundamentos de Negócios”, “Preparação para a carreira profissional” e “Gestão de si mesmo”. Cada formação tem nove semanas de duração e oferece certificado de participação.

De acordo com os organizadores, o objetivo das especializações é que os estudantes, ao final dos cursos, adquiram “novos conceitos e habilidades para desenvolver a carreira profissional”. Apesar de serem oferecidas por uma instituição internacional, a Harvard Business School, as aulas podem ser assistidas nos idiomas inglês, espanhol ou português. Na rotina de estudos terão conteúdos personalizados, debates virtuais acompanhados de facilitadores, interações e exercícios práticos entre os participantes.

Para participar, os interessados precisam ter mais de 18 anos, possuir dispositivos com acesso à internet, e fluência em um dos idiomas citados acima. Além desses pontos, também é necessário ser residente em um dos seguintes países: Brasil, Alemanha, Argentina, Chile, Colômbia, Espanha, Estados Unidos, México, Peru, Polônia, Portugal, Reino Unido ou Uruguai.





As inscrições ficam disponíveis até o dia 28 de setembro de 2022. Antes, os interessados devem se registrar na plataforma Santander Universidades e ir até a página de programa dos cursos. Após isso um formulário será enviado ao e-mail dos inscritos para complementar as informações. Só é permitida a inscrição em uma das três opções. Confira, abaixo, um resumo do conteúdo dos cursos.





Fundamentos de Negócios: nesse curso, serão apresentadas aos estudantes disciplinas como: Fundamentos de Finanças; Desenvolvimento de Casos de Negócios; Fundamentos de Marketing; Medição de desempenho; Negociação; Foco no Cliente. A página do curso aponta ainda que serão ensinados os fundamentos nucleares de finanças, marketing para tomada de decisões, comunicação e outras habilidades.

Preparação para a carreira profissional: as aulas abordam temas sobre como construir um network e cultura inclusiva. O curso vai ensinar, ainda, como construir confiança para dar e receber feedbacks eficientes e desenvolver a curiosidade natural para tomadas de decisões de risco inteligentes.





Gestão de si mesmo: como gerenciar a carreira, tomar decisões, gerenciar tempo e persuasão são alguns tópicos desse curso. A formação vai ensinar ainda como otimizar o tempo de trabalho para ter menos estresses, ter escolhas positivas e como gerenciar uma carreira de forma mais edificante.