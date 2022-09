Protesto pede expulsão de alunos da UEPG por troca de mensagens racistas

Cerca de 400 pessoas estiveram presentes no protesto realizado na manhã desta sexta-feira (23), no restaurante universitário do Campus Uvaranas, da UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa), pedindo a expulsão de sete estudantes do curso de Agronomia que teriam trocado mensagens racistas por meio de um grupo de aplicativo. O caso foi enviado à ouvidoria da UEPG por intermédio de uma denúncia anônima no dia 22 de agosto. Na sequência o caso foi encaminhado ao MPPR (Ministério Público do Paraná). Desde então, o MPPR (Ministério Público do Paraná) investiga o caso. Segundo a assessoria da instituição, os fatos chegaram ao conhecimento do Ministério Público do Paraná em Ponta Grossa e foi instaurado procedimento para apuração, que tramita sob sigilo.





A UEPG abriu um processo administrativo interno para apurar o caso. As investigações podem culminar em punições disciplinares que podem chegar à expulsão da instituição, mas até o momento os estudantes envolvidos só foram afastados.

Além das manifestações racistas, os alunos também são acusados de trocar mensagens com cunho homofóbico, apologia ao nazismo e incitação à violência. Entre as figurinhas publicadas estão imagens de pessoas trajadas com roupas da Ku Klux Klan acompanhada pelos dizeres “Preto aqui não”, outra com os dizeres “Se eu ganhasse um real a cada vez que sou racista, provavelmente um preto fdp iria me roubar”, outras com imagens de Hitler e também imagens de bonecos colorizados com a suástica ou com a bandeira dos Estados Confederados agredindo um boneco com as cores do movimento LGBTQIA+.