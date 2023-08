Reformulação da Lei de Cotas é aprovada na Câmara; texto vai ao Senado

O projeto que reformula a Lei de Cotas foi aprovado na Câmara dos Deputados na quarta-feira (9). Segundo ei atual, as cotas nas universidades federais devem ser revistas a cada dez anos, prazo completado em 2022. O texto (PL 5384/20) vai para votação no Senado.





Os deputados federais aprovaram o substitutivo da relatora, deputada Dandara (PT-MG). O projeto original é de autoria da deputada Maria do Rosário (PT-RS). Entre as mudanças está a redução da renda familiar per capita para ingresso de aluno da rede pública nas cotas, que passa de 1,5 salário mínimo para um salário mínimo por pessoa.

O texto aprovado ainda prevê a inclusão de quilombolas no sistema de cotas. Segundo o substitutivo, os cotistas concorrerão às vagas gerais, e não mais apenas às vagas estipuladas para os subgrupos (pretos, pardos, indígenas). Caso não alcançarem a nota para ingresso na universidade, a nota, então, vai ser usada para concorrência às vagas reservadas ao subgrupo dentro da cota global de 50%.





Além disso, a lei vai continuar a ser avaliada a cada década.

