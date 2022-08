Retorno às aulas na UEL é marcado por campanha sobre respeito

O ano letivo de 2022 da UEL (Universidade Estadual de Londrina) teve início na segunda-feira (1º) para cerca de três mil ingressantes nos cursos de graduação. Nesta primeira semana, os novos estudantes devem ficar atentos a processos importantes como a confirmação da matrícula e obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes fechados.



O momento também é de se informar sobre as atividades do campus e os serviços ofertados. Ao longo da semana, uma série de ações estão programadas para que todos sejam recepcionados de forma segura, respeitosa e acolhedora. “Ficamos muito felizes porque estamos recebemos nossos ingressantes presencialmente e em sua totalidade. Na verdade, é o primeiro ano letivo que estamos todos aqui, já que nos dois últimos anos, quem ingressou no vestibular não teve a oportunidade de estar no campus. É um momento de acolhimento geral”, diz a Pró-Reitora de Graduação, Ana Márcia Fernandes Tucci de Carvalho.





Ela destaca que o tema de recepção dos estudantes é o respeito, por meio da campanha “Antes de tudo #Eu Respeito”, que surgiu em 2019. “Neste ano, estamos recebendo 30 ingressantes que são pessoas com deficiência e a campanha tem foco no respeito, nas pessoas com deficiência e na diversidade. É o que a gente entende e defende como uma universidade inclusiva”, destaca.







A UEL aprovou as cotas para deficientes em 19 de agosto de 2021, a partir da Resolução Cepe nº 044, que reserva 5% das vagas nos processos seletivos da graduação para pessoas com algum tipo de deficiência (física, auditiva, visual, visão monocular, mental, transtorno do espectro autista e múltipla). O vestibular 2022 da UEL, realizado no mês de março, foi o primeiro a contar com as cotas.







