Sebrae lança evento online gratuito sobre empreendedorismo feminino

O mês de outubro é palco para a conscientização sobre o câncer de mama que atinge diversas mulheres no mundo todo. De acordo com o Inca (Instituto Nacional de Câncer), a doença é a mais incidente em mulheres com, aproximadamente, 2,3 milhões de casos estimados em 2020 - o que representa 24,5% dos casos novos por câncer em mulheres em todo o mundo.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Porém, além de ser o mês de falar com mais afinco sobre esse problema, o Outubro Rosa traz ainda mais visibilidade para as mulheres, tornando suas ações centro das atenções. Por essa razão, diversas instituições promovem iniciativas para colocar as mulheres em um papel de protagonismo na sua saúde e, mais ainda, na sua vida.

Continua depois da publicidade





Pensando nisso, o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) promove evento online sobre empreendedorismo feminino. A ação gratuita faz parte da programação do “Sebrae Delas” no Outubro Rosa e contará com a participação de especialistas e empreendedoras. O evento é gratuito e acontecerá no dia 18 de outubro, das 19h às 21h. Para participar, as interessadas devem se inscrever pelo link: https://bit.ly/SebraeDelasOutubroRosa.





O evento tem vagas destinadas exclusivamente para mulheres empreendedoras ou que pensam em ter o próprio negócio. Além de promover o empreendedorismo feminino, o Sebrae Delas visa despertar o autoconhecimento, aumentar a competitividade dos negócios liderados por mulheres, que já somam mais de 30 milhões no Brasil de acordo com a Global Entrepreneurship Monitor, e gerar networking.

Continua depois da publicidade





Entre as convidadas para o Sebrae Delas especial Outubro Rosa está Paola Tucunduva, coach de negócios e apresentadora do programa Business Time do Guia Brasil América, que vai tratar sobre inteligência emocional. Para falar sobre os cuidados da mulher, as convidadas são as empreendedoras Dra. Ariana Brasil, Patrícia Barkfeldt e Anita Cunha.





Campanha Outubro Rosa 2021 - Com o tema “Mulher por Inteiro”, a campanha Outubro Rosa 2021 tem como proposta alertar a necessidade de as mulheres assumirem os cuidados com a própria saúde, mesmo na pandemia de Covid-19, não apenas realizando os exames que podem diagnosticar o câncer de mama, ovário, colo do útero e endométrio, mas também incorporando hábitos de prevenção de outras doenças crônicas e demais tipos de câncer.





Durante todo o mês, diversas instituições abordam o tema para encorajar mulheres a realizarem seus exames e muitas até os disponibilizam gratuitamente. No caso do câncer de mama, o Ministério da Saúde recomenda que a mamografia seja ofertada para mulheres entre 50 e 69 anos, a cada dois anos. A iniciativa é fundamental para a prevenção e detectar a doença em seus estágios iniciais, quando ainda está assintomática.