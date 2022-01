Bibliotecas da UEL mantêm empréstimos agendados e circulação proibida

O Sistema de Bibliotecas da UEL (Universidade Estadual de Londrina) manterá os horários e protocolos de atendimento pelo menos até o dia 11 de fevereiro.

Os estudantes, servidores e professores que quiserem emprestar livros devem agendar a retirada, pelo site do Sistema, das 8h às 18h, de segunda-feira a sexta-feira. A circulação dentro das bibliotecas permanece proibida.

Segundo a diretora do Sistema de Bibliotecas, Neide Zaninelli, estava tudo pronto para o retorno seguro das atividades na BC (Biblioteca Central), BS/CH ( Biblioteca Setorial de Ciências Humanas, BS/EAAJ (Biblioteca Setorial do Escritório de Aplicação de Assuntos Jurídicos) e na Biblioteca Setorial do CCS. Porém, com a revisão do retorno presencial e a preferência pelo retorno no modo remoto, o plano foi revisto.





“Nós gostaríamos muito de voltar com atendimento presencial, mas, pelo menos nos primeiros dias, vamos manter o funcionamento e acompanhar as decisões da administração. Já estamos recebendo muitas ligações de estudantes, que querem voltar a estudar na biblioteca”, afirmou a diretora.