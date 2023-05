Universitários do Paraná desenvolvem bacon vegano à base de fungos

Com uma "receita" de bacon à base de fungos, alunos da UP (Universidade Positivo) estão mudando o cenário de tecnologia de alimentos no Brasil e prestes a mudar o mercado de proteínas alternativas no país. A Hyph - Proteínas Alternativas, empresa recém-criada por quatro egressos do curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia da UP, está no início da jornada formal corporativa, mas os testes para o negócio começaram em 2022, em duas estufas construídas em um laboratório de garagem.





A proposta já provou ser promissora: em março, a Hyph foi uma das selecionadas pelo Programa Centelha e receberá um aporte para investir em infraestrutura e avançar no desenvolvimento do produto. Constituída por Matheus Perotti, Giovanni Canestraro, Alexandre Nagazava e Willian Wallace, um grupo apaixonado por micologia, a Hyph - Proteínas Alternativas foi batizada em homenagem à hifa, uma estrutura comum em fungos. Os sócios se conheceram na faculdade, e desde o início da ideação do projeto, contaram com o apoio da professora do curso Thabata Maria Alvarez, que atualmente é consultora científica da Hyph.

