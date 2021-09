Três cursos do Paraná Fala Inglês tem inscrições abertas até sexta-feira

Termina nesta sexta-feira, 1º de outubro, o prazo de inscrições para três cursos gratuitos ofertados pelo PFI-UEL (Paraná Fala Inglês - pela Universidade Estadual de Londrina), em formato remoto.

Cada um deles oferta 20 vagas, que serão preenchidas pela ordem de inscrição. Interessados podem se inscrever no site do PFI.

Dois cursos são voltados exclusivamente para estudantes de IC (Iniciação Científica) da UEL e de outras instituições estaduais do Paraná.





O curso de Leitura Instrumental (acesse aqui) tem início dia 7 de outubro e será ministrado às quintas-feiras, das 17h30 às 19h30, com mais duas horas de atividades assíncronas. As aulas seguem até 25 de outubro.

Já o curso de Escrita Acadêmica I (acesse) começa dia 5 de outubro e tem atividades até 7 de dezembro. As aulas são às terças-feiras, das 17h30 às 19h30, e tem mais duas horas de atividades assíncronas.





Demais integrantes da comunidade universitária tem a opção de curso Inglês para fins acadêmicos: Participação em Eventos (aqui). As aulas começam dia 7 de outubro e seguem até 9 de dezembro, sempre às quintas-feiras, das 19 às 21 horas, com mais duas horas de atividades assíncronas.





Parceria – Outros cursos de língua inglesa são ofertados em parceria com as IES (Instituições de Ensino Superior) do Paraná. A lista com todos eles está disponível na página do PFI-UEL.