UEL abre vagas em cursos de graduação para transferência externa

A Prograd (Pró-Reitoria de Graduação) e a Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos) divulgaram a abertura das inscrições do Processo Seletivo de Transferência Externa 2022. São 679 vagas disponíveis para 32 cursos de graduação. As inscrições devem ser feitas até 25 de março exclusivamente no site da Cops. A taxa única é de R$ 154,00 e o pagamento pode ser efetivado até dia 28.

De acordo com o Edital Prograd/Cops Nº 004/2022, podem concorrer às vagas os estudantes que estejam frequentando ou tenham trancado a matrícula na instituição de ensino superior de origem, em curso de graduação com denominação e habilitação análogas aos ofertados pela UEL. Outra exigência é que o estudante tenha concluído série ou semestres anteriores à pleiteada na Universidade, sem reprovação ou adaptação curricular pendente.

No dia 4 de abril, às 17 horas, será divulgado o Edital com a relação dos candidatos inscritos e aptos a participar do processo de seleção da Transferência Externa 2022, no site da Cops.





PROCESSO DE SELEÇÃO – Os candidatos devem encaminhar à Cops, via Sedex, os documentos necessários para a seleção, conforme o item 4 do Edital. A documentação deve ser enviada no período de 4 a 27 de abril.





O processo seletivo será constituído por análise da média aritmética geral do histórico escolar do candidato ou prova escrita e/ou prática. Nos casos em que o número de candidatos inscritos por série for maior do que duas vezes o número de vagas disponíveis e superior a 10 candidatos, o Colegiado de Curso de

Graduação poderá optar pela prova, ficando dispensada a análise do histórico escolar.





O resultado provisório da análise do histórico escolar e ou da prova escrita ou prática será divulgado dia 22 de junho. A classificação final será divulgada no dia 8 de julho, às 17 horas, no site da Cops.