UEL aguarda 20 mil visitantes na Feira das Profissões 2023

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) está preparando a edição de 2023 da Feira das Profissões e busca repetir o sucesso de 2022, quando aproximadamente 20 mil visitantes passaram pelo campus.





Programado para 29 de agosto, o evento vai movimentar estudantes e egressos dos 52 cursos de graduação da UEL, responsáveis por apresentar os projetos, experimentos, grupos de pesquisa e laboratórios aos futuros candidatos do vestibular da instituição.

As inscrições estão abertas até 21 de agosto, somete pelo site do evento. Os responsáveis devem informar os dados da escola e escolher uma das cinco opções de roteiros disponibilizadas pela organização.





Responsáveis pela coordenação da Feira das Profissões, as pró-reitorias de Extensão, Cultura e Sociedade (Proex) e Graduação (Prograd) convidam egressos para atuarem como voluntários, de modo a trazerem aos estudantes secundaristas uma perspectiva ainda mais abrangente sobre a vida profissional após o fim da graduação.

Para a pró-reitora de Extensão Zilda Andrade, a 11ª Feira das Profissões representa a continuidade de uma sequência de eventos importantes no segundo semestre do ano, que contará, por exemplo, com a 20ª Semana Estadual de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, de 7 a 10 de novembro.





Denominada também Paraná Faz Ciência, a Semana Estadual trazerá à UEL representantes das sete IEES (instituições estaduais de ensino superior) do Paraná, da UFPR (Universidade Federal do Paraná) e das instituições da rede particular, além dos principais institutos de fomento à pesquisa e à inovação.

Andrade destaca que a comissão organizadora faz a interlocução com a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), PRE (Polícia Rodoviária Estadual) e PM (Polícia Militar) para solicitar apoio para a recepção dos ônibus na PR-445, além de manter contato com as entidades responsáveis pelo comércio e shoppings, como a Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina).





De acordo com a pró-reitora de Graduação da UEL, professora Ana Márcia Fernandes Tucci de Carvalho, a expectativa para a 11ª Feira das Profissões é muito boa uma vez que mais de 240 escolas já haviam agendado a visita até o final da tarde de segunda-feira (14).

As visitas já agendadas somam um público de 13,9 mil pessoas, incluindo alunos, professores e funcionários. São escolas de 76 municípios, a maioria das regiões Norte e Nordeste do Paraná e Interior do Estado de São Paulo, como Assis, Marília, Ourinhos, Palmital e Tupã.





No evento, os secundaristas terão a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o catálogo de cursos de graduação de olho no vestibular UEL 2024, cujas inscrições permanecem abertas até o dia 5 de setembro.





A organização do evento convida as diretorias das escolas visitantes para que avaliem a possibilidade de permanecer por mais tempo no campus, no dia 29 de agosto. O objetivo, segundo a pró-reitora, é deixar professores e estudantes secundaristas à vontade para trazerem alimentos, realizando um piquenique no campus e retomando o passeio com mais tranquilidade





Carvalho ressalta que a Feira das Profissões é uma oportunidade importante para que a comunidade conheça o trabalho de setores e ações importantes da universidade, como o Prope (Programa de Apoio à Permanência), Cuia (Comissão Universidade para os Indígenas), Neab (Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros), Nead (Núcleo de Educação a Distância), Nac (Núcleo de Acessibilidade), Cops (Cordenadoria de Processos Seletivos) e Eduel (Editora da UEL).