UEL: Curso de Computação Licenciatura EaD abre vagas para estudantes que prestaram o Enem

Os estudantes que fizeram a prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) nos últimos quatro anos podem se candidatar ao processo seletivo para as vagas 2024 do Curso de Graduação em Computação Licenciatura, na modalidade EaD (Ensino a Distância). Segundo o edital da Prograd/Cops nº007/2024 , os candidatos serão classificados mediante aproveitamento do resultado de um dos exames do Governo Federal – Enem 2020, 2021, 2022 ou 2023.





As vagas estão distribuídas em 12 polos de apoio presenciais nos municípios de Londrina (36), Assaí (22), Astorga (20), Bandeirantes (20), Bela Vista do Paraíso (20), Cidade Gaúcha (22), Congonhinhas (18), Jacarezinho (18), Palmital (18), Prudentópolis (22), São João do Ivaí (18), Siqueira Campos (18). Ao todo, são 252 vagas em todos os polos de estudo.

As inscrições vão até 5 de abril, e poderão ser feitas somente via internet, no site da Cops . Os interessados deverão preencher o formulário eletrônico e informar os dados da inscrição do Enem. A classificação será feita por ordem decrescente da média da pontuação obtida nas provas objetivas e na redação, de acordo com o número de vagas disponíveis.





O curso tem duração de quatro anos. A cada semestre, os estudantes regularmente matriculados devem, obrigatoriamente, participar de uma atividade presencial no polo em que estiverem inscritos.

Para concorrer, os participantes devem ter concluído o Ensino Médio e realizado o Enem no período requisitado, tendo um resultado mínimo de 400 de média incluindo a redação, além de não ter obtido zero em nenhuma das 5 notas do exame. Os candidatos não poderão estar matriculados em outros cursos de graduação ou pós-graduação do Sistema da UAB (Universidade Aberta do Brasil) para concorrer às vagas.





O resultado da seleção será divulgado às 12h do dia 15 de abril. Os candidatos têm até o dia 22 para realizar a pré-matrícula em caso de convocação.





