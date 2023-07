UEL lança segunda seleção para Transferência Externa nesta sexta

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) abriu, nesta sexta-feira (7), vagas para a segunda seleção do processo seletivo de Transferência Externa para o ano letivo de 2023. Serão aceitas transferências externas de candidatos desde que haja disponibilidade de vagas e o candidato esteja frequentando ou tenha trancado a matrícula na instituição de ensino superior de origem, em curso de graduação análogo ao oferecido pela Universidade.





São 738 vagas abertas, para 45 cursos, contando os períodos. Há vagas para cursos como Nutrição, Jornalismo, Letras Português e Ciências Contábeis. As inscrições vão até às 23h do dia 14 de julho, pelo site da Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos) e de acordo com o Edital Prograd/Cops nº 30/2023. No site, haverá um link para inscrição do candidato e a sinalização de todos os documentos necessários. A taxa de inscrição custa R$ 154,00.





A classificação final será divulgada no dia 15 de agosto, às 17h, no site da Cops.