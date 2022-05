UEL participa de programa do STF de combate à desinformação

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) é uma das 35 instituições que estão auxiliando o STF (Supremo Tribunal Federal) no desenvolvimento do Programa de Combate à Desinformação, apresentado nesta quarta-feira (18) pelo presidente da Corte, Luiz Fux.

Dois professores vão participar nesta quinta-feira do painel "Contribuição das universidades para a preservação da democracia". Mirelle Neme Buzalaf, do Departamento de Direito Público, e Hernando Borges Neves Filho, do Departamento de Psicologia, falarão sobre a desinformação em diferentes aspectos.



"Teremos 15 minutos para debater sobre esse tema. Da minha parte, vou expor como a desinformação infelizmente contribui para o retrocesso da democracia. Há a propagação de muitas mentiras, as chamadas fake news. Elas atingem em especial o Supremo. É necessário entender que a crítica a determinada decisão pode ser feita, mas não questionar a existência daquela instituição", apontou a professora à FOLHA.





Continue lendo na Folha de Londrina.