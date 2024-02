UEL: ProPPG abre inscrições para aluno especial na pós-graduação

O edital com os links para todas as páginas dos programas pode ser acessado aqui.

Os editais com informações para a realização das inscrições no Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu (mestrado e doutorado), na modalide estudante especial, foram divulgados pela ProPPG (Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação) da UEL.

Resultados

Conforme a ProPPG, o resultado da seleção será divulgado no dia 27 de fevereiro, a partir das 16h. Os inscritos poderão acessar o edital com os resultados via internet no endereço eletrônico de cada programa de pós-graduação ou na página da ProPPG.