UEM é a sexta universidade estadual a ter greve deflagrada no Paraná

Os professores da UEM (Universidade Estadual de Maringá) aprovaram, em assembleia realizada nesta quinta-feira (11), a deflagração de greve por tempo indeterminado a partir da próxima segunda-feira (15).





A instituição se junta a outras cinco universidades em greve - UEL, Unioeste, Unespar, UEPG e UENP. Na próxima quarta-feira (17), será a vez dos docentes da Unicentro (Universidade Estadual do Centro-Oeste) decidirem se interrompem as atividades.

Em nota, o Sesduem (Seção Sindical dos Docentes da UEM) afirmou que a expectativa é que o movimento grevista possa pressionar o governo do Estado a abrir uma mesa de negociações em relação à reposição salarial e apresentar prazos concretos em relação à reformulação da carreira docente.





“Além disso, o movimento terá a tarefa de ampliar a discussão com a comunidade e com a sociedade sobre a precariedade que os governos têm imposto às universidade públicas e construir uma luta com toda a população pelo direito de termos um ensino público, gratuito e de qualidade”, completa o texto.





