UEM terá programa inédito de dupla diplomação com universidade portuguesa

Um acordo de cooperação internacional entre a UEM (Universidade Estadual de Maringá) e o IPB (Instituto Politécnico de Bragança), de Portugal, deve ser firmado. O acordo prevê o intercâmbio de estudantes para o estudo e o recebimento de diplomas das duas instituições de ensino.





Os detalhes sobre a parceria, que será a primeira na modalidade de dupla diplomação da UEM com uma instituição de ensino superior internacional, foram discutidos nesta semana pela vice-reitora da UEM, Gisele Mendes, e representantes da IPB.

Segundo o professor do DAL (Departamento de Engenharia de Alimentos) e coordenador do curso, Antonio Roberto Giriboni Monteiro, o acordo prevê que estudantes da instituição façam três anos e seis meses de graduação na UEM, seguidos por um ano em Bragança e retornando à Maringá para os últimos seis meses de estudo. Ao concluírem os cinco anos, os universitários receberão um diploma de graduação da UEM e um diploma de Mestrado do IPB, que é válido para todos os países da União Europeia (UE).





Monteiro salienta que está sendo viabilizada a implantação de outra modalidade, por meio da qual estudantes de Mestrado da Universidade Estadual de Maringá também poderão obter diplomas das duas instituições, desde que cursem um ano e seis meses no país de origem e seis meses em Portugal.

“Esta é uma aliança frutífera, que traz um benefício importante para a carreira acadêmica de nossos estudantes, pois já sairão da UEM com um currículo adicional significativo, que é um diploma de mestrado internacional aceito por 27 países europeus”, comentou a vice-reitora.





De acordo com o diretor do ECI (Escritório de Cooperação Internacional) da UEM, Marcio Pascoal Cassandre, o acordo coroa os esforços contínuos para a internacionalização da universidade. “Com isso, os alunos terão a chance de se envolver em estudos lá fora, agregando o componente internacional às carreiras, enquanto a UEM poderá receber estudantes portugueses, ampliando a troca de conhecimentos”, enfatizou.

A professora Lilian Barros acrescentou que, atualmente, cerca de 40% dos alunos do Instituto Politécnico de Bragança são estrangeiros e que os estudantes brasileiros se destacam pelo alto nível de notas. Além disso, alguns acabam seguindo a carreira acadêmica com o curso de doutorado, podendo se candidatar a bolsas de estudo no valor de 1.200 euros por mês. Segundo um levantamento feito pela professora, o IPB e a UEM já possuem 37 publicações científicas produzidas em conjunto, demonstrando uma parceria de longa data.





Inicialmente, o acordo será válido para o curso de Engenharia de Alimentos, mas na sequência deve ser viabilizado para outros centros de ensino, como é o Centro de Ciências Agrárias, com os cursos de Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnia. Ambas as universidades avaliam áreas de interesse comum e planejam a oferta integrada de disciplinas de pós-graduação.