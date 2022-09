UENP está com inscrições abertas para o vestibular 2023

A UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná), por meio da Comissão de Processo Seletivo de Vestibular, divulgou, nesta sexta-feira (2), a abertura das inscrições para o Vestibular UENP 2023. O período de inscrições segue até 10 de novembro, exclusivamente, pela internet. A prova será realizada no dia 15 de janeiro de 2023.







A taxa de inscrição é de R$ 150,00 que poderá ser paga até o dia seguinte ao término das inscrições, 11 de novembro. Aqueles que realizarem o pagamento até o dia 28 de setembro, terão desconto no valor da taxa que ficará em R$ 130,00. Os interessados na obtenção de isenção da taxa de inscrição deverão solicitar o benefício mediante as recomendações constantes no edital, disponível no site do Vestibular. O período para solicitação de isenção segue até 28 de setembro.



Como nos anos anteriores, as provas serão realizadas nas cidades onde estão sediados os campi da Universidade (Bandeirantes, Cornélio Procópio e Jacarezinho). Em cada campus da UENP, será disponibilizado um computador para que os candidatos possam efetuar suas inscrições, caso necessitem.