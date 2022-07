UENP publica editais para contratação de professores via concurso público

A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) publicou os editais do Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento do Cargo de Professor de Ensino Superior da Carreira do Magistério Público do Ensino Superior do Paraná. A contratação se dará no regime Tempo Integral de Dedicação Exclusiva (TIDE). As vagas são para o câmpus Luiz Meneghel, em Bandeirantes.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





As inscrições vão de 13 de julho a 04 de agosto de 2022 e devem ser efetuadas exclusivamente pela internet. O concurso público constará de prova escrita, prova didática e prova de títulos.

Continua depois da publicidade





São 22 vagas. Para o curso de Medicina Veterinária, são sete, em diferentes áreas do conhecimento, com requisito mínimo de doutorado. O curso de Enfermagem disponibiliza nove vagas, somando os dois editais, sendo para profissionais com doutorado.





Outras cinco são destinadas ao curso de Ciências da Computação, para profissionais com mestrado ou doutorado. Para o curso de Ciências Biológicas, a vaga é para a área de conhecimento em botânica, com requisito mínimo de doutorado.