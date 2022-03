UEPG abre processo seletivo para contratação de 30 professores colaboradores

A UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa) vai abrir na próxima segunda-feira (14) as inscrições do PSS (Processo Seletivo Simplificado) para contratação de professor colaborador não integrante da carreira docente. São 30 vagas disponíveis para 14 departamentos. As inscrições seguem até 23 de março e devem ser feitas exclusivamente pela internet, com taxa de R$ 150,00.



As vagas são para os departamentos de Física (1); Geociências (5); Fitotecnia e Fitossanidade (3); Zootecnia (1); Biologia Estrutural Molecular e Genética (3); Ciências Farmacêuticas (6); Educação Física (1); Medicina (3); Odontologia (2); Administração (1); Economia (1); Serviço Social (1); Artes (1); e Direito Processual (1).

O processo seletivo é composto por três etapas – prova escrita presencial; prova didática com argumentação (remota); e avaliação de títulos. A prova escrita será no dia 24 de abril, às 9h. Os candidatos poderão se inscrever em mais de uma área de conhecimento, mas no momento da primeira etapa de provas terá que optar por apenas uma área.









O PSS tem validade de um ano, a contar da data de publicação no Diário Oficial do estado no ato de homologação do resultado final e pode ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período. A aprovação do candidato não gera qualquer direito à contratação e fica condicionada à disponibilidade financeira/orçamentária, necessidade, interesse institucional e autorização governamental. Mais informações estão disponíveis no edital do Processo.