Médicos e estudantes da UEM fazem autópsia diferente em vítimas da Covid-19 com técnica inédita no sul do Brasil

Uma equipe de 20 pessoas formada por médicos, residentes e estudantes de Medicina da UEM (Universidade Estadual de maringá) iniciou a implantação do projeto Autópsia Minimamente Invasiva no HUM (Hospital Universitário Regional de Maringá), em pacientes vitimados pela Covid-19. Ao todo foram feitas 48 autópsias. Para fazer o procedimento há necessidade do consentimento dos familiares.

A técnica consiste na coleta de tecidos dos órgãos-alvos por meio de pequenas incisões na pele com uma agulha de punção. Neste caso não há necessidade de abertura do corpo, como no procedimento convencional.

“Essa é uma modalidade de autópsia que possibilita a oportunidade de estudar com detalhes e analisar as alterações de uma doença, como a Covid-19. Ela também ajuda a entender o óbito por diagnósticos que não foram esclarecidos em vida”, explica Ana Gabriela Strang, uma das médicas responsáveis pela iniciativa.





Para a implantação deste serviço, a equipe do HUM participou de um treinamento com profissionais da USP (Universidade de São Paulo) especializada e referência neste tipo de procedimento, que possui protocolos validados de eficiência semelhante à autópsia convencional.





O controle de qualidade das amostras coletadas foi feito no laboratório de patologia básica da UEM e confirmado pelo grupo de São Paulo. As autópsias aconteceram entre novembro de 2020 e maio de 2021 e o material coletado ainda está sendo analisado. A partir das amostras, várias outras propostas de estudos poderão ser feitos durante os próximos anos, aumentando o conhecimento sobre como a doença evolui e poderá ajudar no desenvolvimento de novos tratamentos.

A intenção dos pesquisadores é manter o estudo e usar o procedimento para avaliar mortes infantis e neonatais das mais diversas etiologias, além de seguir a investigação relacionada ao próprio Sars-CoV-2, pois ainda não se sabe como a doença evoluirá nos próximos anos. Nesse caso, as amostras coletadas no HUM poderão servir de base para outros trabalhos e estudos.