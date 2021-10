Unicentro abre 143 vagas para professores temporários; inscrições vão até sexta-feira

A Unicentro (Universidade Estadual do Centro-Oeste) vai realizar um teste seletivo para contratação de professores temporários. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até sexta-feira (08).

A medida, explica o diretor de Concursos e Avaliação da Unicentro, Manoel Carlos Ferreira da Silva, visa atender as demandas por professores de cursos lotados em Guarapuava e em Irati.

“A seleção para admissão de professores colaboradores foi aberta para atender 143 vagas, para 30 cursos da universidade, sendo 114 vagas para Guarapuava e 29 vagas para Irati”, informa.





O valor da inscrição, feita em duas fases, é de R$ 108,00. “O candidato acessa, na primeira fase, uma parte do sistema para o preenchimento de dados básicos, geração de PDF do requerimento de inscrição, da declaração de aceitação das normas e do boleto", informa o diretor.

"Depois, segue na segunda fase do processo de inscrição em que, em uma outra parte do sistema, oficializa a documentação e transmite a documentação via Protocolo Digital da universidade”, explica.







O processo de seleção também será realizado em duas etapas. Uma prova didática, com uma aula de 40 a 50 minutos, perante uma banca de três membros. Aprovado na didática, o candidato vai para uma fase classificatória, com a prova de títulos, que vai considerar o currículo consolidado.





A nota de aprovação na prova didática é de seis pontos. As provas didáticas, de acordo com o edital de abertura do teste seletivo, devem iniciar no dia 09 de novembro.





Confira o Edital com todas as informações sobre o teste, as vagas disponíveis e os requisitos para concorrer a cada uma delas.