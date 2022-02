Universidades estaduais do Paraná somam 23,8 mil inscrições no Sisu

As universidades estaduais do Paraná receberam 23.840 inscrições no Sisu (Sistema de Seleção Unificado) 2022. Nesta edição, cinco instituições disponibilizaram vagas no processo, juntas, elas ofertaram 3.790 vagas em cursos de graduação. O resultado da chamada regular foi divulgado nesta terça-feira (22), no site do Sisu.

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) recebeu 6.955 inscrições para 616 vagas; na Unicentro (Universidade Estadual do Centro-Oeste), foram 2.798 inscritos para 725 vagas; a Uenp (Universidade Estadual do Norte do Paraná) teve 2.710 candidaturas para 307 vagas; a UEM (Universidade Estadual de Maringá) recebeu 5.182 inscritos para 622 vagas; e a Unespar (Universidade Estadual do Paraná) registrou 6.195 inscrições para 1.520 vagas.

O Sisu ocorre duas vezes por ano, nesta primeira edição, 125 instituições públicas de ensino superior de todo Brasil participaram, ofertando 221.790 vagas em 6.146 cursos de graduação.





Convocação





Os aprovados na chamada regular têm até o dia 8 de março para efetivar a matrícula nas respectivas instituições escolhidas. Os candidatos devem ficar atentos aos documentos solicitados por cada universidade.

Os candidatos que não foram selecionados na chamada regular, ou que foram aprovados para a segunda opção de curso, podem integrar a lista de espera. A partir desta terça-feira, até 8 de março, eles devem indicar esse interesse. Após esse prazo, no dia 10 de março, inicia-se a convocação pelas instituições dos candidatos em espera.