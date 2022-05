Valor da cesta básica registra ligeira queda em Londrina

O valor da cesta básica em Londrina apresentou queda de 1,4% em relação ao mês de março, fechando a R$ 612,25 contra R$ 620,76 no mês anterior que apresentava uma elevação de 7,1% em relação ao mês de fevereiro. Os dados são da pesquisa realizada em 11 supermercados da cidade pelo Nupea (Núcleo de Pesquisas Avançadas) da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná).

Este é o valor médio obtido a partir dos preços dos 11 supermercados. No entanto, se o consumidor se dispusesse a adquirir os produtos de menor preço em cada um dos supermercados pesquisados, conseguiria esta mesma cesta por R$ R$ 458,96, uma economia de 25%. Mas, em uma situação mais real, se o consumidor comprar todas as mercadorias que compõe a cesta básica no supermercado que apresenta os menores preços pagará por ela R$ 483,63 ou 21% mais barato que a média, porém, se comprar naquele que estiver mais caro, pagará R$ 733,03 ou 19,7% mais caro que a média.



Dos 13 itens que compõem a cesta básica nacional, seis deles apresentaram aumento nos preços em relação ao mês anterior: batata, banana, leite, margarina, arroz e pão.





Apresentou estabilidade de preço (variação inferior a 1%) a farinha e o açúcar. Os cinco produtos que apresentaram redução de preços foram: tomate, café, óleo de soja, carne e feijão.

A carne, que é o produto que tem maior peso na cesta básica (neste mês, 43%), apresentou redução em seu preço médio de 2,3% ficando na média a R$ 39,94 o quilo, lembrando que na pesquisa passada estava a R$ 40,87 na média.

O preço mais barato encontrado foi de R$ 31,90 e o mais elevado de R$ 54,99. A carne tem como referência sempre o coxão mole e se a peça for mais barata que fatiado é considerado o preço da peça.





Quando comparado com o valor da cesta básica de março do ano passado, esta mostrou um aumento de 26%. Naquele mês ela foi adquirida pelo valor médio de R$ 485,62. Na comparação com o valor da cesta básica em 1º de janeiro, a cesta básica em Londrina apresentou elevação de 21%.





