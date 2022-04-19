Veja se você passou: confira a lista de aprovados do Vestibular 2022 da UEL

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) divulga a lista dos aprovados na 1ª Convocação do Vestibular 2022 nesta terça-feira (19). Os novos alunos começam a estudar na universidade a partir de 1º de agosto de 2022. Veja se você passou! Os aprovados devem fazer a pré-matrícula entre os dias 19 e 26 de abril no Portal do Estudante. Confira as notas no Boletim de Desempenho do Candidato no site da Cops.
PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR 2022 - CLASSIFICADOS 1ª CONVOCAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
28030909 ADAO HIROSHI MARCONDES FUGIVALA
28005996 ALEXANDRE SALAI IVANO
28004199 ALINE HIKARI NAKAMURA
28028346 ALISSON HENRIQUE CSISZER DOS SANTOS
28028879 ANA BEATRIZ GIACOMINI PALACIO
28026551 ANA BEATRIZ MATSUMOTO MELLO
28005598 ANA JULIA CARVALHO PEDROSO
28000107 ANABELE SIMIONATO LOPES
28008513 BEATRIZ CARVALHO NAVARRO
28018075 BEATRIZ DE SANTI ALVES
28002758 BEATRIZ KAROLLINE ZANDONA
28025206 BEATRIZ SIMOES DA SILVA
28011764 BRENO SCARAVELLI ALVES
28006027 CAIO FRANCISCATO
28019049 CAIO SONODA GOMES
28009174 DAVI GONCALVES DIAS
28027318 DEYSE FERNANDA DA SILVA
28027190 EDUARDA CANHIM AMBROSIO
28019081 EDUARDO STOEBERL BERTOLLA SANDI
28020086 ERIK YUKIO HAKAMADA
28014391 ESTER KIMIE SATO
28006201 EVANDRO ROCHA PEREIRA
28010022 FABIOLA GISEL GARCIA RADENTI
28013155 FELIPE RODRIGUES CAOVILLA
28027047 FERNANDA COUTO MATUO
28029794 FERNANDA SUZUKI
28003418 GABRIEL DINIZ FERRAZ DIAS
28026609 GABRIEL FURTADO LOPES
28024149 GABRIELA CONSTANTINO
28028720 GABRIELA KEIKO FRANCELINO DE MELLO
28003120 GABRIELLY EGAMI AOKI
28017107 GABRIELY DE SOUZA LIMA
28001798 GLEICE LIRA DO ESPIRITO SANTO
28021317 IGOR GABRIEL VACARY BUENO
28021588 ISABELA MORAES BATISTELLA
28000519 ISABELE DOMINGUES REZENDE
28020320 ISADORA SELA ARRABAL GIL
28024844 JENNIFER EDUARDA TIBAES
28014909 JESSYCA WANESSA CAMPOS PASSINHO
28020972 JOAO GUSTAVO SILVEIRA
28011469 JOAO HERNANDES COBIANCHI
28016649 JOAO PEDRO APRIGIO DOS SANTOS
28019273 JOAO VICTOR RODRIGUES GARCIA
28025925 JOAO VITOR CONSTANTINO
28003833 JOAO VITOR DA SILVA AUGUSTO
28005203 JOAO VITOR DO AMARANTE DE BIAGI
28024727 JORGE ALBERTO DE SOUZA CARLOTO
28027966 JULIANA AYUMI KATO
28000193 KAILANY LETICIA GONCALVES PONTES
28025280 KETLUE NAIARA FERREIRA DOS SANTOS
28026114 LAURA BUENO DA SILVA
28028816 LAURA CASAGRANDE ZAGO
28002833 LETICIA FIORAVANTE TRISTAO
28022924 LUAN CHAGAS DE CASTRO
28004483 LUANA PORTES CASQUEL
28017683 LUIS FERNANDO VANZELA DOS SANTOS
28007494 LUISA FERNANDA MARTINS DA SILVA
28026061 LUISA IZQUIERDO FERREIRA MARTINS
28021769 LUIZ EDUARDO ALVES COSTA JUNIOR
28006326 MARCELA NICHOLE DE AZEVEDO SILVA
28007258 MARIA CLARA MESSIAS FERREIRA HENSCHEL
28020223 MARIA EDUARDA APARECIDA ALVES
28011538 MARIA LUIZA BUCCIOLI CANDIDO
28007623 MARIA RAFAELA TORREZAN
28025287 MATHEUS COELHO NODARI DA SILVA
28015400 MELISSA MANAMI FERREIRA
28021746 NATALIA FERNANDA FERREIRA
28025196 NATALIA MARIA MENDES TROMBINI
28016387 NATHALIA VOLPI FERNANDES
28007743 NATHAN JOSE MORENO
28016335 NICOLE RODRIGUES BONILLO GASQUE
28011958 NICOLY STERZA
28005208 NOEMI FRANCA DOS SANTOS
28028033 PEDRO ARTHUR FONSECA LOURENCO
28028375 PEDRO BERNARDINO UZANELLI
28031004 PEDRO HENRIQUE FERNANDES BAVIA
28025010 RAFAEL JUNCANSSI DE CARVALHO
28009600 RAFAEL MOLINA DE LIMA
28001650 RAFAELLA RODRIGUES CARDIAL
28024059 RAPHAEL YUJI MOCHIZAWA
28017526 RAUL LORENA DOS SANTOS
28017737 REBECA DEDIN BRIZOLA
28019479 RONALDO OLIVEIRA GOMES DOS SANTOS
28015227 SOPHIA SANDY ESPERANCA
28016902 SOPHIA SCHNEIDER JULIO
28000696 TATHIANE BATISTA DA SILVA
28023300 VICTOR HUGO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
28019869 VINICIUS FERNANDO NOGUEIRA ALVES
28019220 VINICIUS SILVEIRA VALLE TORRES
28009596 VITOR HENRIQUE CAZARINI BUENO PLATZ
ADMINISTRAÇÃO (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
28021766 ANDERSON CAIRES DOS SANTOS
28000846 ARTUR HENRIQUE MENEGAZZO
28025736 BEATRIZ PIRES DOS SANTOS
28017020 BEATRIZ PRINCESA DA SILVA
28029517 BRUNA ALINE SOUZA DOS SANTOS
28016014 CAROLINA TIZZIANI RUGILA
28001203 CAROLINE MALDONADO SANCHES WIELGANCZUK
28007086 CLARISSA DE MORAIS VERTUAM
28002798 DAVI SILVA CASARIN
28030503 EDUARDO MOURA GARCIA
28011661 EMANUELLE SALGADO
28002010 GABRIELLE DOS SANTOS MOREIRA
28000373 GEOVANA CARVALHO SERRA
28030520 GREICE RAFAELA AMANTINO
28028922 GUILHERME BRITO DE OLIVEIRA
28018197 GUILHERME GODOY DIAS CHILES
28010694 IVONE APARECIDA WOICHAKA DOS SANTOS
28000223 JENNIFFER STEFANY DOS REIS MANCAN
28029762 JOAO MAURICIO FEDATO TENORIO FILHO
28029248 JOAO PEDRO MARIGO
28029010 JOELSON ALMEIDA DA SILVA
28007276 LARISSA GABRIELE DE CARVALHO YOSHIDA
28023730 LEONARDO DA SILVA SANTOS
28025527 LUCAS NOGUEIRA RODRIGUES
28016538 LUIS HENRIQUE DE SOUZA CANTELLI
28009584 MARCOS VINICIUS DA SILVA ALVES
28020411 MARIA JAQUELINE ROBUSTI
28003477 MARIANA MOTA DA SILVA
28020780 MATEUS KRELING OZORIO
28011341 MATHEUS BRUDEKI
28008716 NATALIA DE OLIVEIRA ARAUJO
28021045 NATHALIA CAROLINE PEREIRA PIRES DOS SANTOS
28008360 NATHAN FERNANDES DO NASCIMENTO
28009219 PAMELA SUELEN DOMINGOS BRAZ
28005324 PEDRO HENRIQUE SANTANNA PAVAN
28003310 RAIARA DE CASTRO CLEMENTE
28029357 REBECA COSTA COUTO
28017675 ROBERTO ZABEU JUNIOR
28005248 RODRIGO ALVS DE FREITAS
28005616 SAMANTHA LOURRAINE ALENCAR FERREIRA
28001223 THAIS BESSA BONAFINI
28004455 THAMIRES FERREIRA DE SOUZA
28026536 VINICIUS ANTONIO LISBOA NOGUEIRA
28017325 VINICIUS GUERGOLETTE ALFIERI
28016940 YAN MEDEIROS DOS REIS
AGRONOMIA (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
28002510 ALESSON FELIPE MOVIO LOVISON
28007281 ANA CAROLINE BARROS GOMES
28009080 ANA CLARA BARROS KNOOR
28003753 ANA CLARA MORINI
28020904 ANA JULIA ALVES DE ALMEIDA
28019390 ANDRE BARROS SILVA GARCIA
28007613 ANDRE JONK ROCHA
28022640 ARTHUR HENRIQUE STORER
28011709 BEATRIZ CAROLINY SOUZA PEREIRA
28005839 BREYLLA DE CAMPOS
28015442 BRUNO MONTEIRO MARQUES
28000571 CAMILLA GONCALVES FASSULA
28007365 CELMA FRAGA DA PENHA
28019398 DANIELLY SITKO FONGARI
28019882 DAYANE JOICE MEIRA DA COSTA
28005219 DIEGO CARDOSO PENACHINI
28003244 EDUARDA GELIO DE MORAES
28017291 EDUARDO AGUILERA LEITE
28004893 EDUARDO MAZZO CALZAVARA
28016263 FELIPE MEASSI PALACE
28024615 GABRIEL GOMES QUEIROGA DA SILVA
28011137 GABRIEL HENRIQUE MOLINA
28008366 GEOVANA BIZARRIA BRANCO
28005291 GEOVANE ELOY ORIGUELA MELO
28014841 GIOVANA COSTA TEREZAN
28002322 GIOVANNA ROSA CUSTODIO
28008110 GUILHERME CUNHA DO CARMO
28011455 GUILHERME RIBEIRO FRACARO
28020628 HIAGO PARMEZAN RODRIGUES
28002187 ISABELA ABRANTES ANDRADE FARAVELLI
28020597 JOAO PEDRO NIERI ALBANO
28002891 JOSE LUIZ MALHEIROS VIZZOTTO
28029422 JOSE RENATO CAMARGO GARCIA ANDREETTA
28006710 KAILAYNE COELHO DOS SANTOS
28012084 KARINA KAORY SAWAGUTI SANTOS
28006374 KAUE ANTONIO VIOTTO
28023378 KLAYVER VASCONCELOS DE GOUVEA
28019521 LARISSA GIROLDO
28029220 LEONARDO ANTONHOLI GARCIA
28009083 LEONARDO MINORU KOMURA
28015322 LEONARDO PULCINELLI CESAR
28004308 LETICIA BRUNO
28004630 LUCAS VIEIRA PAGNAN
28025341 LUIS EDUARDO BORTOLOTTI
28005735 LUIS FELIPE MARTINS PALMA
28003654 LUIZA DA COSTA MOREIRA
28026000 MAIKE EMANUEL FELIPE DOS SANTOS
28026743 MARCELA NAOMI OKABAYASHI DA SILVA
28004394 MARCELO VIANA DE MORAES JUNIOR
28027056 MARCOS VINICIUS BOIANI
28005141 MARIA EDUARDA GATO DE PONTES
28003324 MARIA PAULA GODOI PIEDADE
28005132 MATHEUS FRANCA
28023033 MESSIAS RAMOS DO PORTO ULTRAMAR
28006500 NAYARA CAROLINE GARCIA DE MORAES SILVA
28013370 NICOLAS KIRSCH SOARES
28005164 NICOLY TERNIVSKI SILVA
28013066 PATRICK ALCANTARA PLASTINA FILHO
28010624 PEDRO HENRIQUE PONTES TSUJIOKA
28026007 ROBERTO SOARES SIENA
28011128 RODRIGO CHINEZI SILVA
28027394 SERGIO KIYOSHI HUCYCA
28004537 TAYSA DA SILVA SANTOS
28003027 THAIS FERNANDA QUINTILHANO DE LIMA
28027888 THALES PAULINO BIANCHINI
28030516 TIAGO ANTUNES RODRIGUES
28005303 TIAGO MONTEIRO MULLER
28005737 VINICIUS ALVES DA SILVA
28010879 VINICIUS BERNARDI LARINI
28000409 YASMIN PRESOTTO
ARQUITETURA E URBANISMO (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
28000099 ANA CLARA SILVESTRE AMTHAUER
28008425 ANA LUIZA AMERICO
28011570 BEATRIZ MARCOLIN VALENTE
28012947 BEATRIZ ZAMBALDI DE CASTRO
28011411 BIANCA BARATIERI ALBRECHT
28018605 BIANCA EMANOELE OECH DE SOUZA
28029066 BIANCA FERREIRA MIASATO
28029449 BIANCA MIYUKI KATAYAMA
28028797 BIANCA PONTES DE CERQUEIRA
28009144 CAMILA FIGUEIREDO RODRIGUES DOS SANTOS
28008198 DANILO REIS BERNARDINO DA SILVA
28025638 DEBORA MANUEL ARRIAGA
28010240 ESTER BERTOLLA
28005111 FERNANDA SABRINA DE OLIVEIRA GOMES
28003028 GABRIEL FRANCISCO BEXIGA DE OLIVEIRA
28011091 GABRIEL VITORIO OLIVEIRA DA SILVA
28017207 GIOVANNA DOS SANTOS DE LIMA
28028536 GIOVANNA MENDONCA DA SILVA
28020624 GISELE AIMI FUJITA
28014655 HAYSSA MARQUES SILVA
28006956 HELEN CAROLINE MARKUS DE OLIVEIRA
28027051 HELOISA DE OLIVEIRA QUINTO
28011746 ISABELA ANTUNES LEONEL
28013187 JOAO LUIZ FRANCISCO
28013442 JULIA ABBONIZIO FIDELIS
28015171 JULIA VILLACA DA SILVA
28025129 KALLED GEORGES MAROUN LEBBOS
28000683 LAIS EDUARDA JAQUES DA COSTA
28004936 LEONARDO GABRIEL RAINIERI VIEIRA
28013973 LIDIANE FRANCA DOS SANTOS
28012723 LIGIA CIPRIANO PITINI
28000279 LUANA APARECIDA DE SOUZA
28014210 LUANA NOGUEIRA DE JESUS
28019038 LUCAS CASTILHO
28015688 LUIZA DE OLIVEIRA LUZ
28028689 MARIA EDUARDA AZEVEDO SOUZA
28019592 MARIA EDUARDA DA SILVA
28009638 MARIANA BURCI FERREIRA
28004048 MARIANA KAORI ONO SPOLON
28002467 MARIANA LAMAO CASTRO
28027922 MATHEUS MARQUES VIEIRA ERGAS AGUILERA
28024822 MILENA CARVALHO PEDROSO
28028775 MURYLLO ANTONIO FANTINATI
28009324 NICACIA MIRANDA VASCONCELOS
28008009 NICOLE FAVALI SILVA LIMA BRITO
28015608 PEDRO LOPES CEZAR
28005981 RAISSA GIACOMITTI ALVES
28003014 REBEKA LORENA BATICHOTTI
28013851 SOFIA BERTHE TRISTAO
28004587 SOFIA BRASIL CENCI
28017558 SOFIA DOS SANTOS BERNARDES
28030821 SOFIA GORINI MONTEMOR
28015157 THALITA CERKUNVIS GONCALVES
28017163 THAMIRES DE SOUZA OLIVEIRA
28008353 ULISSES GALLO DE LIMA
28004468 VICTOR HUGO ALVES BALTAZAR
28009819 VINICIUS DESSUNTI OLIVEIRA
28000084 VITOR GRATON MIKCHA
28006634 VITORIA ALVES BATISTA
28012745 YASMIM CHAVES WENZEL
ARQUIVOLOGIA (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
28028863 DIEGO CABREIRA
28007048 ISABELA KANNO
28028429 LUCAS AUGUSTO PIMENTEL CIPPOLA
28000982 MARIANA AUGUSTA MARTINS SANTOS
28028266 MARIANA CAROLINE BATISTA
28023045 RAYSSA FRASSON
28028808 RUBIA FERNANDES DA SILVA
28027053 TIAGO HENRIQUE PELLICANO CARVALHO
ARTES CÊNICAS (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
28030859 ADRIANE APARECIDA DE MORAIS
28006308 AMANDA BENI RICHTER
28026521 AMANDA CAROLINE DA SILVA
28021106 AMANDA GABRIELLY RODRIGUES DA SILVA
28022764 ANNA JULIA SOARES DE ALMEIDA GONCAVES
28026347 BEATRIZ MEISEN DA SILVA
28004569 CARLOS ROBERTO CHUDIS JUNIOR
28020018 CLARA CHIARAMONTE DE SOUZA
28021744 CLARA RODRIGUES
28002475 DEIVID JUNIOR QUADROS DO PRADO
28002719 EMILY GOULARTE FERREIRA
28001470 GABRIELLA VANZELLA SANTOS
28008811 GIOVANA PERARO REIS
28026064 GUSTAVO FERREIRA PULGA
28027427 GUSTAVO GOMES DE MELO
28014232 INGRIDY FERRARE
28011207 JAQUELINE PINHEIRO DE ARAUJO
28027172 JEAN CARLOS PALHARES DA SILVA
28026170 JENNIFER BEATRIZ DA SILVA
28001078 JOAO OTAVIO GOIS FUENTES
28023243 JOAO PEDRO DOS SANTOS
28000611 JOAO RENATO BAIL
28001500 JOSE EDUARDO SARAGOZA GARCIA
28013507 KANAUA BERTONE DA SILVA ROSA
28008388 MAITE PATON BARROSO
28020168 MANUELLA SATIR DE ALMEIDA
28003260 MARIA FERNANDA ALBUQUERQUE VALERIO
28006328 MATEUS LOPES DESIDERA
28030589 MELISSA CARVALHO ORLANDI
28013860 PEDRO HENRIQUE ZAMPERLINI DOS SANTOS
28025613 STELA MARI DOS SANTOS
28015969 TAYNARA CAROLINI PLATH ALMEIDA
28009043 VITORIA SOARES FURLANETO
28014083 WILLIAM FEDRIGO DE OLIVEIRA
28006280 YASMIN NUNES DE SOUZA
ARTES VISUAIS - LICENCIATURA (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
28006792 ANA CLARA ALVES XAVIER
28024290 ANA RAQUEL MARTINS DE SOUZA
28001329 BEATRIZ DANIELE MONTEIRO
28028367 DANIEL DO NASCIMENTO PAULO
28021522 EDUARDO HENRIQUE BENVENHO
28018800 ELISA BORGES PEIXOTO DE PAULA LUNA
28025927 FABIO AUGUSTO DE JESUS NASCIMENTO
28001315 FELIPE RIBAS NANI
28024226 GABRIELLA HASHIMOTO LEITE
28007791 GIOVANA BERNARDO DA SILVA
28024585 GIOVANNA BERNARDES PIMENTEL
28026564 GIOVANNI SARTORI DECARLI
28020092 ISABELLA HANNE MARQUES DE LIMA
28003549 JHENIFER FERNANDES JULIANI
28012378 JOSE GUILHERME LOPES NICOLINI
28008861 LEANDRO KENZO TSUDA
28027841 MARIA EDUARDA FURLAN
28018913 MILENY LAIZA TAKEI
28000228 REBECA HELENA SCALASSARA ROMANELLI
28020033 RODRIGO HENRIQUE ANDRE
ARTES VISUAIS - LICENCIATURA (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
28006220 ADRIANA APARECIDA SANTANA
28030276 ALICE CRISTINA DA SILVA
28007401 ANANDA FACHIN ANIZELLI
28004477 ANDRESSA CAROLINA ABE VICTORASSO
28005711 CASSIA NAOMI NAKAI
28013060 ESTEFANI DE OLIVEIRA BONETO
28009556 HELEN SANCHES DE SOUZA
28008879 KARINA ROCHA
28014197 KELVIN MARTINS FONSECA
28006257 LEONARDO ALEXANDRE TOZATTO
28003114 LILIAN GLYN GARCIA DA SILVA
28018956 LIVIA KAORI OKANO SEINO
28014377 MARIA EDUARDA FEDRI DO RIO LONGHI
28028384 MARIA ELIZA BROTO DE SOUZA
28029577 MILENA SARAVY TIBILETTI
28022729 NATHALIA APARECIDA SOARES
28003681 PAULO COLLI ENZO DA SILVA
28027960 RAYSSA GABRIELLE VIEIRA FIGUEIREDO
28009094 TAWANA FABIELE SILVA
28021695 TAYNARA VITORIA DE OLIVEIRA GONCALVES
BIBLIOTECONOMIA (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
28015133 BIANCA NASSARO RUIZ
28008588 EVELEN NAIARA PEREIRA DE SOUZA MACHADO
28026847 FERNANDA MENDES LEOCADIO
28021373 FLAVIA CAROLINA PREISNER
28025716 GIOVANNA ISABELLE SILVA MIRANDA
28001611 ISABELA FERNANDES ALVES
28006581 ISABELA FIGUEIREDO BORGES
28015533 IZADORA MARIANE SANTANA
28023857 PATRICIA PEREIRA ROCHA DA SILVA
28029835 VANIA MARTA MACHADO KRAMER
BIOMEDICINA (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
28024333 ANA CLARA FERNANDES PINHEIRO LUIZ
28013239 ANA CLARA FRANZONI
28016527 ANTONIO CARLOS DA SILVA VIEIRA
28008719 BEATRIZ LERNIC SCHOEPS
28028237 BRENDA DOS SANTOS ORCIOLI
28010192 GIOVANNA CESTARI MARCONDES DE CAMPOS
28010675 ISABELLA CRISTINA COSTA SOUZA
28007260 LAYSSA YUUNA ITINOSE
28024874 LEONARDO KENZO MATSUMOTO
28012794 LEONEL WITCOSKI JUNIOR
28001121 LUIZA MAGOSSO OLIVEIRA ROCHA
28009698 MARIA EDUARDA LOPES NEGREIROS
28010680 MARIA VITORIA GONCALVES
28000217 MARIE AUGUSTA SQUARCA E SILVA
28019338 VINICIUS VIEIRA LIMA DE AZEVEDO ALMEIDA
BIOTECNOLOGIA (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
28013217 ANNA CLARA TAVARES DE SOUZA
28006878 CAMILA EMY HIRASHIMA
28022757 DAVI DOS SANTOS BURGOS
28019308 FLAVIA ELIZA STAUT SILVA
28012810 GABRIELA VITORIA NEGRI ARRUDA
28008193 GEORGIA HIRAKAWA ARAUJO
28000601 JULIA CACHEFO SGARIONI
28009656 LETICIA BARBOSA ZWIERZYKOWSKI
28006968 LIVIA KOUKETSU DA SILVA
28020278 LUCAS GABRIEL DE SOUZA LEITE
28016165 MANUELA VEIGA FERREIRA
28016526 MARIA HELOISA ARAUJO CASSOLI
28014375 NATHAN DE ANDRADE
28005734 SABRINA APARECIDA BALSARINI MARQUETI
28003872 WESLLEY APARECIDO VICENTE LUIZ
CIêNCIA DA COMPUTAÇÃO (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
28019104 ANA PAULA BARBOSA PEREIRA
28028865 ANDRE AKIRA MURAOKA
28001919 BIANCA MOREIRA DIEGUES LISBOA
28007397 BRUNO FRIEDRICH RAQUEL
28012328 BRUNO VINICIUS FERREIRA
28018660 CRISTIANO KENJI NACAYAMA
28005471 EMILLY VICTORIA DE SOUZA NUNES
28008622 FELIPE GUILHEN LUKASZCZUK
28020752 GABRIEL PIETSIAKI IZIDORO
28017921 GABRIELLA YASHIMA
28006470 GABRYEL CAMILLO LEITE
28028275 GUILHERME ALEXANDRE DE SOUZA MARQUES
28021374 GUILHERME RAMOLLA
28025664 GUSTAVO HIDEYUKI KITAMURA NISHIKAWA
28006452 ISADORA VANCO
28019137 KAUE ERNANY TAVARES CRUZ DA SILVA
28010603 LUIZ HENRIQUE BOTEGA BERALDI
28016974 MATHEUS RIKI NAKANISHI
28001291 MURILO ALDIGUERI MARINO
28017990 NICHOLAS CAVALCANTI VILARINHO ROSA
28016585 PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
28024860 PEDRO ANTONY DIAS
28028673 RAFAEL HENRIQUE LOPES DOS SANTOS GOIS DE OLIVEIRA
28027554 RAFAEL PALHETA TOKAIRIN
28028622 THIAGO HENRIQUE GRUENER
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
28002387 AMANDA DE SENA DA SILVA
28028799 ANA LAURA LIMA DARIO
28014080 ANA MALAGHINI DE ABREU
28013877 AUGUSTO DA COSTA MARQUES FERNANDES
28001127 BIANCA GOIS ROCHA
28002098 CAMILA RODRIGUES BOATTO
28018062 DIOGO TURINI BEZERRA
28026095 ELOISE GALDINO DE ARAGAO
28018191 EMANUELE VOLPINI JERONIMO MUNARO
28012952 EMERSON FANTIN FILHO
28015900 EMILY HIKARI KONISHI NAMPO
28000076 FELIPE GABRIEL SANCHES DA SILVA
28004836 FLAVIA CRISTINI DE SOUZA E SILVA
28008853 GIOVANNA CAROLINE CIBIN ELIAS
28008530 GIOVANNA DE JESUS CAMARGO
28017361 GLEICYELLE MIRANDA DE ALMEIDA
28001874 GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS MARTINS
28006387 HENRIQUE FERNANDES FUZINATO
28002616 ISABELA BAPTISTOTTI PIACENTI
28019396 ISABELA BRANCALHAO GUERRA
28000573 ISABELLA SAYURI OZEKI CAMARGO
28019586 ISABELLY GONZAGA DE JESUS
28006842 ISADORA BISONES DE LIMA
28001338 JESSYCA SOARES SILVA
28008556 JOAO VICTOR DE MORAIS KATAYAMA
28007875 KAWANY GONCALVES PEDROSO
28017005 KIMBERLY GOMES GONCALVES
28009931 LAIS AGUILAR RODRIGUES
28011340 LAYSA RUFFATO TEODORO
28005137 LIVIA MARIA MENEZES BARROSO
28014874 LUARA GOIS CHEPERNATE LAUREANO
28000432 LUCAS SOARES DE LIMA
28016595 LYVIA EMANOELY SANTOS TENORIO MIRANDA
28023870 MARCOS VINICIUS QUINTEIRO
28009562 MARIA CLARA MARQUES SILVA
28017905 MARIA CLARA MOTTA
28021812 MARIA EDUARDA MEDEIROS DALL EVEDOVE
28014518 MARIA FERNANDA GARCIA DE LIMA
28019483 MARIA FERNANDA GOIS PONCE
28014042 MARIA LUISA LAGO VIEIRA
28018623 MARIANA JUBAINSKI RIBEIRO
28000140 MATHEUS RUELA DE OLIVEIRA
28022799 MILENA GRIZOSTE RECIO
28022737 PAULO WAGNER MENDES JUNIOR
28022977 PEDRO FERNANDES CAPER PIASSA
28025443 RAFAEL MELEK SANTOS
28014091 RAFAELLA ANDRADE DE PAULO
28018460 ROBERTA RODRIGUES DA SILVA
28027708 VITOR PEREIRA DA SILVA
28013446 VITORIA MAYUMI SHIGA
CIÊNCIAS CONTÁBEIS (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
28019024 ANA JULIA MELCHIOR DO NASCIMENTO
28027874 DANIEL ALMEIDA JOVANOVICH
28029996 ELIZABETH DE ANDRADE KANASHIRO
28014737 FELIPE APARECIDO DA SILVA ARAUJO
28004179 FELIPE AUGUSTO PIRES DA SILVA
28007052 FERNANDA MARCHIORI
28016760 GABRIEL CORDEIRO
28012304 GABRIEL FELIPE ARRUDA
28001795 GUILHERME ARAUJO FERREIRA
28003091 IGOR YOSHIZAKI KASEDA
28028362 ISADORA BARDUCHI STOPA
28008199 JEAN DA PENHA ALMEIDA RUIVO
28031104 JOSE INACIO GARCIA DOS SANTOS
28016247 JULIA DE OLIVEIRA MARTINS
28000598 KASSIANA PELAQUIM MARQUES
28010796 KAWANE MOREIRA SANTOS
28003746 KEMILLY ESTEFANY DA SILVA
28007320 LAURA HELENA FERREIRA GARCIA
28019542 LEONARDO AKIRA SEKINE
28018638 LOURENCO BIANCHINI RODRIGUES
28004058 LUCAS BRANCO LAMPE
28031020 LUCAS MARTINS DOS SANTOS
28028111 MARIA CLARA GOMES DE SOUZA
28025983 MARIA ISABELA LOURENCO
28020594 MARIA VITORIA GONCALVES CORREA
28030507 MOACYR TRALDI
28000213 NATHAN REZENDE SIQUEIRA
28016108 NICOLE MOREIRA FERREIRA
28011369 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA
28002333 PEDRO PELOSI PEREIRA
28007872 ROQUE DA SILVA
28002294 STEPHANY APARECIDA GOMES DA SILVA
28013625 STEPHANY BERGAMIM BOTINI
28006338 TAYNARA RAFAELLA THEODORO
28025426 THIAGO ANDRE RODRIGUES SILVA
CIÊNCIAS CONTÁBEIS (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
28000978 ANA BEATRIZ DE JESUS FRANCISCO
28021898 ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
28016195 ATIELY VITORIA SILVEIRA SILVA
28003512 BEATRIZ CUSTODIO DE OLIVEIRA KVETIK
28010225 BRUNO DANIEL SANDI RODRIGUES
28028543 BRUNO PIZZAIA VASQUES LOPES
28028338 CATIA MILENA PEREIRA DOS SANTOS
28027728 DEBORA REGINA DE SOUZA PEREIRA
28024204 DIENY BIASON FERREIRA
28013577 EDDIE CAVALLI NETO
28027832 EDSON OLIVEIRA FORTE
28030751 FELIPE ANTONIO LOPES OLIVEIRA
28011640 FELIPE LEITE TOLEDO
28014454 FERNANDO YIUTI HOSSAKA CARLOS
28011814 GABRIEL DE ALMEIDA BANDEIRA
28003216 GABRIEL VITOR GASQUE
28001064 GABRIELI DE LARA DE MORAES
28023938 GABRIELLE VALENCA CAVALCANTE
28011782 GIOVANNA DANYELA CONDE
28004053 GRASIELA SOARES DA SILVA
28024162 GUILHERME GABRIEL FERNANDES DA SILVA
28029661 GUILHERME MARTINS DANTAS
28004428 GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS
28000790 INGRID LHEORAINE FERREIRA DA CRUZ
28028912 ISABELA COSTA DOS SANTOS
28000766 ISABELLE APARECIDA PEREIRA
28012381 JESSYCA CRISTINA DE JESUS PEREIRA
28015828 JHONATHAN BELOTTI OLIVEIRA
28016110 JOAO ANTONIO TEIXEIRA GALVAO
28016215 JOAO PEDRO JARJURA DE SOUZA
28003190 JOAO VITOR DE CARVALHO BARROSO
28002002 JOAO VITOR GARCIA MAGALHAES
28019086 JULIA ACRANE PEREZ
28016903 JULIA VIEIRA DUTRA
28002837 JULIANA CARVALHEIRO MARANHO
28017847 JULIANA HARUMI MARCILIO ISHIKAWA
28018314 JULIANE DE OLIVEIRA DA SILVEIRA
28001244 KELVIN HENRIQUE DOS SANTOS
28009064 LEONARDO RODRIGUES FONSECA
28008557 LETICIA DA SILVA VERONEZI
28030284 LETICIA DIOVANA BARBOSA
28011907 LETICIA DOS SANTOS PEREIRA SALES
28027235 LIVIA CAETANI
28004016 LUCAS BARBOSA GREGATTI DA CRUZ
28028431 LUCIANO ROMAO JUNIOR
28009379 LUDIMILA VERONICA DE SOUZA
28005215 LUIS GUSTAVO DA SILVA PEREIRA
28013366 LUISA GIORA STUTZ
28018041 LUIZ FELIPE ASSIS LOPES
28020631 MARCELLE VITORIA MANCIO DE SOUZA BRANDAO
28001674 MARIA EDUARDA BATISTA FERNANDES
28016155 MARIA EDUARDA DOMINGOS FRANCO
28008549 MARIA LUIZA FERREIRA
28022555 MARIANA DE SOUZA CARVALHO
28020212 MATEUS FELIPE DOS SANTOS
28028064 MATEUS HENRIQUE DE SOUZA
28023047 MATHEUS AUGUSTO DE CASTRO
28025830 NATHALIA RODRIGUES DE SOUZA
28019571 NICOLLY TAISA SANTOS DA SILVA
28022110 PEDRO HENRIQUE DOS ANJOS
28018161 RAFAELA HENGLES BASILIO
28000404 RAFAELLA CAMILLY SANTOS XAVIER
28019392 REBECA CRISTINE ROSA
28014833 RENAN HENRIQUE GARCIA BANDEIRA
28018574 SERGIO ANTONIO MARTINS DE ALMEIDA
28023517 SUSANE PETRA TROOST
28001766 THALIA BELLA ROSA CAMBUI
28020789 ULISSES BOMBO
28004806 VINICIUS DE OLIVEIRA
28022320 VITOR HUGO BIFFE VILLA
CIÊNCIAS ECONÔMICAS (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
28028232 ARTHUR AUGUSTO GOES ZAMUNER
28005213 BEATRIZ CAROLINE VILLELA
28013282 CALEB FARIA
28011381 CAMILA BISAIO FABIANO
28003952 CARLOS HENRIQUE DE SOUZA
28029079 CAUA SANTOS SOUZA
28027931 DIEGO DOS SANTOS VIEIRA
28002858 EDUARDA VIEIRA MACEDO
28001267 GABRIEL DE SOUZA RIBEIRO
28023436 GABRIEL SILVA AUGUSTO
28002826 GABRIELA FRUNGILLO DE SA
28027982 GIOVANA ANTONIASSI DA SILVA
28030804 GIOVANA TEIXEIRA GALLO
28013083 GUILHERME AUGUSTO ROCHA DOS SANTOS
28025922 GUILHERME NUNES THOME
28002824 ISADORA TAMAKO MIAMOTO
28026195 JOAO PEDRO BASTOS VILELA
28008235 JULIA RAMOS MARQUES
28000902 JULIANA LOURES TEODORO ADATI
28016253 KELLYTON HENRIQUE BLASIO
28027331 LAURA ALVES MARTINS
28028491 LIANDRA RIDAO BATISTA ALVES
28018237 MARIANA FELIZARDO DOS SANTOS
28000260 MELYSSA CARINY GUTIERRES
28014199 MURILO DIODY NITATORI
28014374 NATALIA ALVES DE SOUZA
28030435 PAULO HENRIQUE TAVARES CAMPOS
28025278 RAFAEL CAMARGO RACHID
28027893 TIAGO FIGUEIREDO PENIDO
28017643 VITOR BACCHI DE FARIA REIS
CIÊNCIAS ECONÔMICAS (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
28009363 ABRAAO BEZERRA LIMA
28028998 ANDRE ROBAINA PIRES
28009964 BEATRIZ DEL CONTE CORREIA
28028739 CAIO PINHEIRO MOURA
28017119 DANIEL DE OLIVEIRA CUNHA
28019808 DIEGO CUMPIAN MOIA
28014795 DIEGO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS
28006865 DIOGO SILVA DE OLIVEIRA
28026415 EDER NASCIMENTO DA SILVA
28009183 FABIO ANDRE BARREIRA
28028896 GABRIEL DA SILVA SIQUEIRA
28024410 GIOVANNE GABRIEL JUCA DA SILVA
28011565 GUSTAVO DA FONSECA AKUTAGAWA
28015630 JOAO VICTOR XAVIER FREID
28023113 LEANDRO SANTANA DOS SANTOS
28009948 LEDRIANY CAMPOS DA SILVA LIMA
28021648 LETICIA BISI RUIZ
28018944 LUCAS KENJI OKANO SEINO
28006909 LUCAS ANDRE BARBIERI SANCHES
28026545 MARIA EDUARDA VILAS BOAS
28016718 PEDRO HENRIQUE BARATELA BORGES
28002778 PEDRO IVO BEZ MAROCO
28005917 RAFAEL TERUO KENMOTSU
28006566 RODRIGUES PIERRE
28003252 SAMUEL CAMPASSI CORCINI
28028370 THALES OGUIDO DA COSTA
28027919 THARSUS LOPES MORENO
28001684 THATIANE PRESSUTTO FRAZAO
28023958 THIAGO ORLANDELLI COLAMONICO
28009318 VINICIUS VIEIRA PADUANELLO
CIÊNCIAS SOCIAIS - BACHARELADO (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
28025156 ALAOR JOSE DE BARROS
28020747 ALICE DA SILVA ROCHA
28008431 ANA JULIA PESTANA CALIXTO
28018193 BRUNA CARVALHO FREY
28004730 CAMILA SANOBRIA FELIX
28002664 CLODOALDO DOS SANTOS
28023107 FABIO HENRIQUE DOS SANTOS TEIXEIRA
28024746 ISADORA CANDIDO RODRIGUES
28006343 JHONATTAN GARCIA COMMENDA DOS SANTOS
28007964 JOAO PEDRO PEDROSO
28027987 LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS
28009811 LUIZ CARLOS BRUNO
28030066 MATHEUS AUGUSTO STANGANELLI SEBASTIAO
28012400 RAFAEL MARTIELO
CIÊNCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
28016771 ANA CAROLINE GAINO PEREIRA
28011844 ANA VITORIA CARDOSO
28013972 CARLOS GABRIEL CARBONIERI DAVID
28030377 CLAUDEMIR DA SILVA SANTOS
28015871 CLAUDIO DOMINGOS JORGE
28023425 DAVI MENDES FABIANO
28022948 DEBORA DE CASTRO LEITE
28029342 GABRIEL VINICIUS PEREIRA
28029049 GABRIELA VENANCIO ROSOLEN
28017590 GIOVANNA BERBEL MANCINI
28027524 GLAUCO ROBERTO DE OLIVEIRA
28008054 GUILHERME AUGUSTO GOUVEA
28015573 ISABELA ROMERO OLIVEIRA
28031018 JOAO FELIPE LOPES SILVA MASSEDO
28001970 LUCAS MATEUS DE JESUS MARSUCHELO
28006502 MARIA EDUARDA GREGORIO DA SILVA
28030764 MARIA JULIA FURLANETI ZIELINSKI
28006815 MARIANE CORSI DE OLIVEIRA
28026846 MATHEUS DE OLIVEIRA CORDEIRO COSTA
28019710 REINALDO DE CARVALHO SOUZA
28020992 ROSA EUGENIA DINIZ PEREIRA
28020043 TEODORO COBBO FERNANDES
28029244 WALTER HELMUTH DIESEL
DESIGN DE MODA (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
28023891 ALICE VICENTE CREMONESE
28008420 ANA HELOISA SILVA COSTA DOS SANTOS
28008921 BEATRIZ MARIA LEME DA SILVA
28016146 BEATRIZ RENATA DA SILVA
28030453 BRUNA FARIA
28011833 CAMILA KAORI ANEGAWA
28004639 CAMILA PEREIRA DA SILVA
28028791 DEBORA AMANDA RESENDE MOU
28022780 ELEANDERSON PEREIRA FREITAS
28014854 ELISA MESSIAS GUZMAN
28003770 FLAVIA FREITAS
28016411 FRANCIELI CRISTINA CERQUEIRA DA SILVA
28027613 GIOVANNA ZAMPA CHIARELLI
28017498 GREICIELY SOARES DOS SANTOS
28014188 JOAO MAGNANI LYRA FLEURY
28021298 JOSE VITOR SILVA DE ALMEIDA
28007277 KATHLEEN ARAUJO
28003582 LETICIA LINA HATTORI
28000182 LETICIA YUMI NAOZUCA SATO
28021678 LOHANA DE SOUZA AGGIO
28002663 LUANA GANEO
28014532 LUCIMARA FERREIRA DOS SANTOS
28028539 LUISA DUARTE
28028746 MARIA EDUARDA DOS SANTOS
28007116 MARIANA DE SOUZA DA NOBREGA
28005394 MARIANA FERREIRA LOPES
28009703 MARINA BARBIERI SANTANA DE OLIVEIRA
28026111 MILENA SAYURI DA SILVA
28024730 PEDRO HENRIQUE ALEIXO DA SILVA
28004560 RAQUEL SANTOS DO NASCIMENTO
DESIGN GRÁFICO (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
28019466 ADRIA QUIOZINI BARATELLI
28002526 AMANDA LYE HAYASAKA
28005574 ANA BEATRIZ MUNIZ CAPPELLARI
28001074 ANTHONY PAIVA YOSHIDA
28028819 ARTHUR GAVIOLI DE PAULA
28028136 BEATRIZ AGONILHA VITTORI
28030494 CAMILA ROLIM DE OLIVEIRA
28029784 DAVI SAMUEL BOGO
28026301 GUSTAVO MIKAEL HERVATIM DA SILVA
28006200 GUSTAVO PEREIRA MORAES DA SILVA
28005823 JOAO CARLOS BATISTA GUIDO
28010091 JOAO VITOR SANTOS ALVES
28000528 JULIA LEAL MOREIRA
28008943 LAURA LIMA GODOY
28002145 LETICIA TIE DE SIQUEIRA KANASHIRO
28014390 MARIA HELENA LOURENCO TAMANINI
28002763 PAMELA DA SILVA CUER
28008051 PATRICK G SANTOS
28026858 TAMIRIS RIBEIRO ELEUTERIO
28017304 VINICIUS MATUNAGA VILLA
DIREITO (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
28025951 ALEXANDRE STEVANATO ALVES RIBEIRO
28023785 ALEXIA PRESTES DO NASCIMENTO PALU
28000248 ALINE AYUMI SAKAI
28000546 AMANDA DE SOUZA CARLO
28000747 AMANDA MORAES DA SILVA
28012789 ANA CLARA MARTINS HENRIQUES
28016074 ANA LAURA ALMEIDA FONSECA
28018102 ANA LUIZA PRESTES XAVIER
28023871 ANDREI MATHEUS SCHEUERMANN ANDERLE
28002609 BEATRIZ CREMONEZI REGINATTO
28002699 BRUNO ANTONIASSI SANTOS
28031067 BRUNO MATEUS BAXITXHI TUDISCO
28018469 CARLA MANUELA COSTA RODRIGUES
28007224 CLAUDIA AUGUSTA DOS SANTOS
28014138 CONRADO LUCARELLI TUCUNDUVA VARRASCHIM
28010626 DEBORA LUIZ VIEIRA
28027004 DIOGO SOUZA DO PATROCINIO
28028663 EDUARDA CHARNEI MARTINS
28009739 EDUARDA MATTIA CALIXTO
28011510 FELIPE CRISTIANO MORAES
28000173 FELIPE MARTINS DA SILVA
28019587 FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA
28013171 FERNANDA PEREZ KAWAZOE
28027764 FERNANDO ALVARES YOKOMIZO FILHO
28005666 GABRIELA CARDOSO ZORATO
28020657 GABRIELA HIDALGO OLIVEIRA NUNES
28001015 GABRIELLY CRISTINA DE SOUZA
28013496 GUSTAVO VERISSIMO PAES
28012135 HAIRON TOMAZ DE SOUZA
28007578 HELOISA HELENA PASSAGNOLO
28020485 IGOR HOFFMANN GUTIERREZ
28014139 ISABELA CAROLINA FERNANDES E SILVA
28011166 ISADORA RISSO
28014129 IZABELA EDUARDA LISBOA NASCIMENTO
28008112 JEAN HENRIQUE DE SOUZA
28011295 JHENNYFER KRACY MARTINS DE SOUZA
28029604 JOAO GABRIEL TRIZOTTI PINHEIRO CACHETA
28002492 JOAO MARCELLO TAGLIAMENTO RUFINO
28015629 JOAO PEDRO LIMA PEREIRA
28025125 JORGE FERNANDO GALDINO OLIVEIRA
28001138 JULIA BOZO DE OLIVEIRA
28001295 JULIA CALLIPO
28017976 JULIA CASTALDO ZANONI
28018748 JULIA DE OLIVEIRA MOTTA MATSUBARA
28018758 JULIANA BEATRIZ LUPO GUIMARAES
28030499 KARINA SOUZA RODRIGUES
28015292 KAYANE CRISTINA OLIVEIRA SANTOS
28007970 LAURA FERREIRA MARCANTONIO
28020054 LAURA LOPES DE DEUS PIRES
28005634 LAURA YURIE PAVANELLO TAKAHASHI
28010756 LIVIA BELINI NISHIYAMA NUNES
28026980 LIVIA LARA DELCOL
28000957 LUCAS SIMEAO DE SOUSA
28015541 LUCAS TESSER NASCIMENTO
28007362 LUCAS VIEIRA MARCHESIN
28014963 MAISA GONCALVES PEREIRA
28003522 MANUELA MUNIZ TIMOTEO DA SILVA
28011231 MARIA EDUARDA MONTEIRO FREIRE
28020240 MARIA FERNANDA DA SILVA DOS SANTOS
28001136 MARIA LUIZA NOGUEIRA SOARES
28006521 MARIANA HANAI DA SILVA
28001676 MATHEUS VENDRAME MONTI
28003174 MURILO KENJI ELIAS TAKAKI
28026922 MURILO KINCHESKI BELONCI
28024313 NICOLI ALVES DA SILVA
28027335 OCTAVIO AUGUSTO FARIA ORLANDINI
28006824 OTAVIO AUGUSTO ARAUJO BITENCOURT
28030566 PEDRO ANGELO GOMES
28021786 RAFAELA PACHECO TORREZAN
28006073 ROBERTA COLACIO MOREIRA
28028224 SAMUEL ANGELO TEODORO
28008812 SARA FERREIRA DE PAULO
28021270 SARAH DE SOUZA MACHADO
28010236 SOFIA DUARTE MACHADO
28011647 TAIS MARTINS BORGES
28021700 TAUANE SANTANA BISPO DOS SANTOS
28001790 THIAGO SOTO PIRES
28014231 VALENTINA WIELEWICKI BANDEIRA
28025555 VERGILIO DOS SANTOS
28024283 VICTOR VOLPATTO FERREIRA
DIREITO (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
28014241 ALAN VILLAS BOAS DE LIMA
28010255 ALINE TINPH DA SILVA
28022725 AMANDA MORAES CARNEIRO
28001517 ANA JULIA MATUMOTO POOTER
28005830 ANA LAURA TOZATO
28019573 ANA LUIZA DA CRUZ PEREIRA
28029923 BRUNA LETICIA SILVA DE SOUZA
28018523 CAILAN MORAIS CORREA
28029642 CAIO JOSE DE SOUZA SILVA
28030048 CAMILLY VITORIA SILVA RIBEIRO
28010873 DANIELLY FERNANDA GOUVEIA MELO
28027420 DAVI BARDUCO GUALBERTO
28023223 DOUGLAS WILLIAM LEANDRO DE PAULA
28006266 EDUARDO HENRIQUE BEFFA
28019615 FELIPE OLIVEIRA JANUARIO
28016807 FIDEL SPAGOLLA
28027192 FLAVIA CRISTINA CAPELLO NEVES
28019602 GABRIEL FRANCISCO DA SILVA
28030747 GABRIEL MARQUES DE JESUS
28028368 GABRIEL NORATO DA SILVA
28020013 GABRIEL SILVERIO MENDES
28001240 GEOVANA DOS SANTOS
28014787 GIOVANA DO CARMO LIMA
28004709 GIOVANA VIEIRA LEONEL MOREIRA
28028635 GUILHERME SIMOES DOS SANTOS
28020210 IGOR ALVES MARQUES
28015572 IGOR DE SOUZA SOARES
28022189 INARA ALVES PIRES
28015461 JAMES CHARLIE DESSUNTI
28018639 JENNYFER GABRIELA MORENO
28001205 JOAO ANTONIO VENANCIO PEREIRA
28018036 JOAO AUGUSTO BUTTINI
28004707 JOAO EDUARDO DALAQUA CARULLA
28022180 JOAO HIAGO ANTUNES
28010251 JOAO PEDRO SOUSA DA SILVA
28013476 JOAO VITOR DE BRAGA GOMES
28027743 JOSE HENRIQUE SIQUEIRA CHIANFA
28025108 JULIA AIKO MARCELO KUBOTA
28026309 KAREN LEMOS DA SILVA RIBEIRO
28010113 KETLIN THAIS DE OLIVEIRA LIMA
28029952 LAIS GROSSI DE SELES
28029218 LARISSA FARIA
28010992 LARISSA STEFANI DE SOUZA SILVA
28024667 LEONARDO SILVA RONDON DE MIRANDA PEREIRA
28024821 LETICIA COITIM PERETTI
28000803 LETICIA OLIVEIRA SILVA
28007184 LETICIA ZANINI PACIULLI
28011657 LUCAS AUGUSTO DA SILVA MATTOS
28000283 LUCAS DOMINGUES DA SILVA
28009116 LUCIANO HUMBERTO VERDICCHIO
28005931 LUIS FERNANDO CARVALHO
28027685 LUISE POSE LIMA DOMINGUES
28031001 LUIZ FELIPE MIRANDA RODRIGUES
28004339 MARCELO FERREIRA DE ALMEIDA
28027242 MARCIO FABRICIO PIOLA
28011462 MARCOS AURELIO CRUZ DE CASTRO
28027750 MARIA EDUARDA DOS SANTOS ADRIANO
28010613 MARIA JULIA DELL AGNOLO MEDALHA RAMOS
28015669 MARIA VICTORIA LAURO DE MIRANDA
28018287 MARIANA CRISTINA BARROSO VIEIRA
28011169 MILENA MORAIS DE ASSIS E GUIMARAES
28013024 PAMELA CAROLINE SANTANA COUTINHO
28016662 PAMELA MANTHAY PORTO
28006869 PATRICIA MOREIRA DA SILVA
28007366 PEDRO LUCA ARMANDO SARTI
28012843 RAFAEL COSTANZI MOREIRA
28006431 RAFAELLA CHRISTINA LAZARO TEIXEIRA DE FREITAS
28010710 RAFAELLA VITORIA DE OLIVEIRA GOMES
28015775 RENAN CAVALARI VOLPE
28027549 RICHIELY CALHEIROS RODRIGUES
28030288 RODRIGO MARQUES BARBOSA
28026133 SABRINA DAVID DOS SANTOS
28004055 SAMILLE CAROLINE ALVES DE LIMA
28029925 SOFIA BENEVIDE DE SOUZA
28017979 TIAGO NOVAES NASCIMENTO
28028027 VICTOR AUGUSTO SILVA SHIMODO
28003382 VICTOR HUGO DOS SANTOS
28028402 VITOR UGO MOREIRA FIDELIS
28006512 YARA DARODDA STACHUKA
28003396 YURI GABRIEL BARBOSA CIRINO
DIREITO (VESPERTINO)
INSCRIÇÃO NOME
28020206 ALEXANDRE JULIANO DE ANDRADE
28011677 ALINE MAYUMI MATSUMOTO PINHEIRO
28026503 ALISSON AUGUSTO DIAS MARTINS
28021388 AMANDA TAYUANI DA SILVA
28016509 ANA CAROLINA MEIRELLES
28019888 ANA FLAVIA BALARIN DE ANDRADE
28006048 ANA JULLIA SILVERIO DE PONTES
28028489 ANA PAULA ANTUNES
28019793 ANDREIA DA SILVA CERNEV ROSA
28029080 ANDREY LANINI
28018721 ANGELA FIDALMA GOIS
28028035 AUGUSTO DE SOUZA SILVA
28023643 BEATRIZ ROZA ANTONIO SILVA
28015984 BIANCA MARIELLY SANTOS LIMA
28027204 BRUNO HENZ MOSSMANN
28025593 BRUNO LOPES PEREIRA
28007766 CLARA MARIA DI PIERO BUENO
28022346 EDUARDO TOLEDO DE CAIRES
28011695 EDVALDO MANOEL DOS SANTOS JUNIOR
28017021 EMANUELE SOARES CAMPOS
28000660 ENZO MAKIHARA ZUCON CANDIDO
28012031 GABRIEL QUINA
28014724 GIOVANA DIAS DE MACEDO
28012281 GIOVANA SOARES RUSSO
28029093 GIOVANNA DOS SANTOS BENTO
28030239 GIOVANNA STOCCO SANTANA ALMEIDA
28024188 GIULIA MARCELLE ROMANZINI
28003619 GIULIA NICOLE DE CAMPOS
28026338 GUILHERME HENRIQUE INACIO MARIANO
28028580 GUSTAVO HENRIQUE BISCOLA PEREIRA
28002327 IAN FELIPE BRAZIEL FERNANDES
28019132 IASMIN IWAKURA LINO
28009476 ISABELA NEIA DE CAMPOS
28015992 ISABELLA BELO BORGES
28000805 ISABELLE GONCALVES
28005128 JESSICA CAROLINE RODRIGUES VIDAL DE SOUZA
28020691 JOAO ELIAS LIMA PRADO
28012915 JOAO LUCAS LAURENTINO DA SILVA
28026887 JOAO LUCIANO ZAINE CAMARGOS
28029790 JONAS PALMARES
28030714 JORDANA SILVA CALORI
28026879 JOSE MARCELINO DA CRUZ
28020601 JULIA CARVALHO GERMANOVIX
28007455 JULIA REGINA DA SILVEIRA MARTINS
28022169 JULIANA YUKARI UEDA
28030666 KAUANNY SOARES SILVA
28029808 LAURA FERREIRA SIQUEIRA
28029802 LAURA RUSSI
28022472 LETICIA BILIBIU
28022227 LETICIA TAYNARA DE LIMA
28028633 LIVIA OSTI GORINI
28026741 LUIS EDUARDO RODRIGUES
28027732 LUIZ FERNANDO CAMBA FILHO
28004507 MANOELA JANASE GOMES
28022486 MANOELA RIBEIRO SILVA
28002362 MARCELA VIEIRA BARRETO
28013779 MARIA CLARA LIMA FELIX DA SILVA
28020353 MARIA CLARA SMANIA HESPANHOL
28006662 MARIA EDUARDA CORDEIRO DO CARMO
28025995 MARIA EDUARDA SILVA DOS SANTOS
28013773 MARIA EDUARDA VANZELLI
28014487 MARIA LUISA DE JESUS PADOVAM VASCONCELOS DE DEUS
28002000 MARIANA DE MELO ENRICONI
28020674 MATEUS LONI MOTTA
28009899 MATHEUS RIBEIRO MACHADO
28029302 PIETRA BELLANCON BOVO
28000992 RAFAELA FURTADO DA CRUZ
28014776 SARA ROCHA DA COSTA BARROS
28026083 SHEYSA GONCALVES ROVERON
28007250 SOPHIA VISCHI AVANZINI
28005362 TALIA CRISTINA MARQUEZINE
28007963 VITOR PADOVAN ZAUPA
28015471 WALTER REI DE SANTANA NETO
28017792 YASMIN YUKARI OSHIRO
28001501 YLAHNA DANTAS
EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
28019583 ABNER FELIPE SEBASTIAO DOMINGUES
28022586 ALYSSON MATHEUS CUELLAR DE SENE
28006239 AMANDA GABRIELY SANTOS RONCARATTE
28018076 ANA LAURA BERNINI PIRES DA FONSECA
28008391 ANDREI HENRIQUE
28029639 BARBARA CORREA RICARDO
28027611 BEATRIZ DUNZER FRANCO OLIVEIRA
28030853 BRUNO DE SOUZA SILVA
28016618 BRUNO FERNANDO
28022865 CAMILLI DE PAULA CRUVINEL
28016834 DANIEL ANTONIO DA SILVA
28022025 DIEGO DORNELLAS FERNANDES
28026230 DIOGO HENRIQUE LOPES GOMES
28002678 EDUARDA WAGNER BATTAGLIA MARTINS
28026965 EMILY NAARA DE ALBUQUERQUE DE SOUZA
28002218 EVELIN CRISTINA CLARO FERREIRA
28020024 EVERTON MARCOS MAXIMO MACHADO
28028134 FELIPE AUGUSTO VICTOR FERNANDES
28004123 FELIPE RAMOS GALVAN
28023728 GABRIEL CARGANO FERREIRA
28025403 GABRIELLE ZARDO ANSOLIN
28006709 GIOVANNI TEDESQUI DA SILVA
28003587 GUILHERME AZEVEDO ABREU VALGAS
28011731 GUSTAVO DALA PEDRA CADAN
28021830 GUSTAVO MISAEL MARTINS
28008804 JEAN CARLOS GONCALVES CANDIDO
28026543 JOAO GABRIEL DA SILVA MENEZES
28004570 JOAO LUCAS RODRIGUES ANTONIO
28029277 JOAO PEDRO COLARES ALVES DOS SANTOS
28017855 JOAO VICTOR DE SOUZA OLIVEIRA
28010887 JONATAN VICENTE FERREIRA
28013216 JULIANA GARCIA VIALLI
28013945 JULIANA PICCOLO ESTEVAO
28023145 JULIO CESAR OLIVEIRA ARCANGELO
28002430 KEANU AYRTON CHANG
28025382 LUCAS FRANCISCO BONILHA
28028272 LUIS GUSTAVO GOMES MIQUILINO
28028271 LUIZ FERNANDO PIRES FILHO
28003659 MARIA EDUARDA DOS SANTOS
28022570 MARIA EDUARDA FERREIRA BARBOSA
28017133 MARIA EDUARDA NOVAES DE OLIVEIRA
28001174 MARIA LUIZA MARQUES DA SILVA
28018283 MATEUS SILVA FRANCHELLO
28013260 MATHEUS DONEDA HENRIQUE
28016008 MATHEUS KAYKY MARTINS DE CARVALHO
28009545 MATHEUS MENDES
28013875 MICHEL TAKESHI HACHIYA
28021034 OTAVIO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS
28025281 PEDRO CARDOSO ARANTES PEREIRA
28030287 PEDRO HENRIQUE TRASSI NEVES
28028947 PEDRO SECHLER CAMPOS
28021398 RENAN ALVES VOLSE
28016312 RENAN DE SOUZA MUGNAINI LULU
28016667 RICHARD BASTOS ROCHA
28030099 SUEANGELA APARECIDA DA SILVA LIMA
28001691 THALES KOUKI ISHIKAWA
28019469 VINICIUS JORDAO PEREZ MAZZIO
28020662 VINICIUS ROBERTO BARROS
28025277 VINICIUS SOARES CHOUCINO
28030730 VITOR BELLI DE SA
EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
28011559 ALINE GABRIELA ARCAIN RICCETTO
28013163 ANA CAROLINA CORREA CHAMORRO
28021399 ANA JULIA FACHINI DOS SANTOS
28023136 ANA PAULA CERVEJEIRA CANDIDO
28009459 ANGELA CAROLINA FRANCISCO MACEDO
28022593 ARTHUR AGUILLERA AUGUSTO
28028684 AYRTON PAPPI NETTO
28009494 BARBARA MIOLA GALVAO DE OLIVEIRA
28030174 CAMILA RAFAELA ALTOMANI
28005544 CAROLINE LIE NANAMI
28027297 CICERO BARBOSA DA SILVA
28025535 DANILO MOURA DE MELO
28018315 EDUARDA WEBY ESCOBAR
28010224 EMANUELA LOPES DA SILVA
28020590 FELIPE ARAUJO SAVI
28029073 FELIPE SOUZA LOPES
28015770 GABRIEL CIRILLO CURTTI
28023825 GUILHERME CONSTANCIO
28022343 GUSTAVO ALVESBRAZ
28029683 GUSTAVO HENRIQUE APARECIDO
28000241 HEITOR BISCARDIN VIEIRA
28027581 ISABELA LETICIA SCHUSTER
28016627 JAQUELINE ALVES DE LUCA
28011794 JEAN TRINDADE
28021761 JOAO PAULO ROMANO BUENO
28025816 JOAO VITOR ARANTES CASTANHA
28006118 JOSE MIGUEL DA SILVA CARDOSO
28015653 KARINE GONCALVES CORREA
28024900 KAUE DOGNANI PIERAMI
28006955 KAYQUE AUGUSTO PENHA VICENTE
28029023 KEVIN CALISTO
28010582 LEONARDO BRAGA SARTORI
28010402 LORENA SILVA
28027502 LUCAS DE OLIVEIRA PATRIOTA
28013456 LUIS FHELLIPE PORTO
28006465 LUIS GUILHERME FEITOSA PINI
28006527 LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA
28024363 MARCOS FELIPE BATISTA DA SILVA
28019929 MATEUS ADIEL DE OLIVEIRA
28019820 MATHEUS DA SILVA MARTINS
28028597 MATHEUS PORTELA AGUIAR CARDOSO
28024915 MAXSIEL OTACILIO ALVES DO CARMO
28003065 MOISES DEL CORSO DA CUNHA SAVELA
28008682 NATALIA DANIELA DE LIMA RAMIREZ
28031012 PEDRO HENRIQUE VIOTTI BUENO
28018308 RAFAEL DE DIO CARVALHO
28004514 RAFAEL HENRIQUE HIRATA YOGI
28030289 REBECA VAZ MARTINS
28002360 RENATO PEDRO DA SILVA
28007826 ROBERTO GONCALVES
28025642 RODRIGO RAMOS DOS SANTOS
28009050 RONY DE OLIVEIRA TRINDADE
28010702 ROSMAN XAVIER DE LIMA FILHO
28013560 SIDNEI DE ARAUJO
28024889 STEFANIE DE SOUZA
28027120 TAIANE CAROLINE JORGE
28001320 TAILA CAROLINE VIANA ANDRADE
28021360 THYAGO LEMOS MARCAL
28008125 VITORIA DA SILVA NOGUEIRA
28000530 WALISSON LUIZ DE OLIVEIRA ROSA
EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
28020694 BRUNA DE SOUZA SANCHES
28023221 FELIPE LEONARDO DA CRUZ
28024056 FELLIPE DA GRACA AVANCINI
28004001 GABRIELA SILVA DE MORAES
28029800 GEOVANA ALVES PERINE
28023041 GIANLUCA GIMENEZ MINIELLO
28018733 GIULIA HENRIQUES GOMES
28003020 IGOR ALVARES MEIRELES
28027503 JULIA YASMIM DE PAULA DAMAS
28009358 LEONARDO DAVI NANTES MACIAS
28002244 LUCAS BIGETTI PATRICIO
28013468 LUIZ FERNANDO APARECIDO DE OLIVIERA
28016524 PAULO IZAAC NUNES DE SOUSA
28013596 RAFEL MARTINS DOS SANTOS
28013610 RODRIGO SIQUEIRA MOTTA
28009988 RYAN FERNANDO PIEDADE
28010615 THIAGO GARBUGIO
28024314 TIAGO LEMBI DE OLIVEIRA
28010954 VALTER BRITO NETO
28014918 WILLIAN LOTERIO DOS SANTOS
EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
28028859 ALLAN RENAN ANDRADE DOS SANTOS
28011903 ANA CAROLINA PEREIRA
28009832 BEATRIZ ADELINA CAMILETE DE CAMPOS
28027881 CAIO MADEIRA MOLINARI
28003361 CARLOS FRANCISCO CUBA
28025823 CASSIA HELOISE ABDO MORAIS
28027577 CLAUDIA APARECIDA DA SILVA
28008718 CRYSTHIAN EMANUEL ANTUNES DE LIMA CAMPOS
28002997 FABRICIO DOS SANTOS CARLOTO
28008426 IGOR RAFAEL DE SA
28007881 LAURA DE FREITAS ANGELO
28027918 LEONARDO SANTOS SILVA
28002171 LUAN OTAVIO RIGUETO
28029492 MARCELO HENRIQUE DA SILVA
28000294 MARCOS CLEBER ANDRADE PAINS
28026930 MARIA EDUARDA CORDEIRO SILVA
28020466 MATHEUS HENRIQUE WITHOFT
28023701 PAULO HENRIQUE DUGOLIN
28024997 PEDRO AMORIM HOFFMANN
28025118 RAFAEL CARLOS BONFIM AZEVEDO
ENFERMAGEM (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
28019825 ALICIA FELIZ VEIGA DE NORONHA
28028527 ALINE ALBUQUERQUE
28029839 ALINE FERNANDA VELANI
28030117 AMANDA AKINA MIYAZAKI
28025574 AMANDA DIAS CARRARA
28026790 ANA CAROLINA DOS SANTOS
28023606 ANA CRISTINA MARTINS MENDES DUTRA
28015436 ANA LARA DE TAPIA BARRETO
28004054 ANA LUIZA CHUISTAK LAI
28019986 CAMILY CRISTINE DUTRA DE SOUZA
28020393 DEBORA EDUARDA LOPES DA SILVA
28005821 EDUARDA URBANSKI CARLOS
28003586 EDUARDO RAPHAEL MOREIRA LIMA FELIPE FURLANETO
28017669 FERNANDA APARECIDA NASCIMENTO
28001011 FLAVIO DE MARI
28005212 HELENA PRAXEDES FIALKOSKI
28005391 HELOISA DAS NEVES ARAUJO
28030342 HELOIZA FARIAS CAPARROZ
28006727 ISABELA ALVES DA SILVA MORENO
28001707 ISABELA DOMINGUES STASUN
28016765 ISABELLA ORTEGA
28007701 IVO THIAGO JUNIOR
28000406 JHENIFER PASSOS FAGUNDES DOS REIS
28027273 JOSE TEYS MARCAL JUNIOR
28014200 JULIA KAWANY DE SOUZA RAVAGNANI
28000621 JULIA NOBREGA PAES
28000051 JUNIOR DA SILVA CAETANO
28010708 KETLIN CRISTINE SANTANA
28029383 LAILA GIOVANA DA SILVA
28025320 LAURA BRIGETTE PALOMARES RUFINO
28002334 LETICIA HELENA BALDINI TEZAN
28024832 LETYCIA GABRIELLE FERREIRA SANTOS
28010787 LUISA CRUZ BERTOZZI
28003601 LUIZA VASCONCELOS MAGALHAES DOS SANTOS
28010921 MANUELA MIRANDA
28008956 MARIA CLARA GALINARI
28015551 MARIA LUIZA DO AMARAL ULBRICH
28014360 MARIA OLIMPIA VENEZIAN HERENTIECHEL
28001561 MARIA VITORIA GARCIA DE MORAES
28000381 MARYANE REIS DE DEUS SANTOS
28005794 PAMELA DE LIMA MARTINS
28003263 PEDRO AUGUSTO VELOSO SANTOS
28015720 RAFAELA RODRIGUES MOREIRA
28025302 RAFAELA VIVAN DE MENDONCA
28027896 REBECA TAYNA PIRES
28007645 SIMONE CRISTINA DE SOUZA DOS SANTOS
28022081 SUELEN THIEMI IKAWA
28004298 TALITA OLIVEIRA TEIXEIRA
28007928 THAIS MARIA ALVES FERREIRA
28001864 WALISON ALVES MOVIO
ENGENHARIA CIVIL (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
28026533 ANA CLARA CORREIA DE SOUZA
28012379 ANA JULIA FARIA DA COSTA
28030330 ANA LUIZA LOPES ANGELO
28014938 ANDREY GABRIEL PRADO DE MOURA
28023189 ANTONIO FERNANDO SOARES
28027090 ARTHUR DE OLIVEIRA OHNO
28011310 BEATRIZ KAORI JOARES AKATSU
28024220 BRUNO GUILHERME PAVAO BERTAGNOLI
28017896 CAROLINA VERONESI FRAGA
28006149 CAUA DANIEL BIRELO DE OLIVEIRA
28024293 CAUAN SAMBATI LUIZON
28029408 CINTIA RIE SASAKI
28001739 DAFNE BEATRIZ ALVES
28026870 DANIEL GUIMARAES SILVA
28007049 DIEGO LINCOLN DE SOUZA
28025879 EMANUEL CAVALARI
28024009 FELIPE IKEDA SCORISSA
28006674 FELIPE PICCIONI CUAGLIO
28020303 GABRIEL FERREIRA LIMA CIQUINATO
28002265 GABRIEL RAMOS PEREIRA
28001545 GIOVANA DE OLIVEIRA MASSI
28015083 GIOVANA MATIAZZO LIMONIO
28029780 GIOVANI MARINO DA COSTA
28025011 GISELE MEDEIROS SOUSA SILVA
28001045 GREGORIO NASCIMENTO GALINDO
28006246 GUILHERME HENRIQUE RIOS
28006761 GUSTAVO CERNACH DE SOUZA
28012624 GUSTAVO OLIVEIRA TOMELERI
28024923 HELENA DE SOUZA SANTOS
28012133 HELOISA BOICZUK ROSA
28004519 IGOR SPERANDIO VELOSO
28016646 ISADORA DE MORAES PASCHOALINOTTO
28004585 IZABELA ZACARIAS DOS SANTOS
28000638 JOAO FELIPE DIAS GALBETTI
28029758 JOAO GABRIEL GUAPO PASQUINI
28006868 JOAO LUCAS LAMENTE LOPES
28015040 JOAO LUCAS TERRA SAWAKI
28001109 JOAO LUIS TABORDA BILIK
28008219 JOAO PEDRO OLLIER SHIME
28013168 JOAO VITOR BASSETTO
28013983 JULIA DE ANDRADE ARRUDA
28027319 JULIA VITORIA RODRIGUES GALIANO
28009805 JULIO CEZAR SOUZA DE ALMEIDA
28000023 LARA LUISA DA SILVA PAES
28025032 LARISSA HARUMI MIYASAKI
28015020 LARISSA SIMOES NOGUEIRA
28029256 LEONARDO FENIMANI DA SILVA SANTOS
28020711 LEONARDO GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA
28011614 LEONARDO HENRIQUE MANTOVANI
28020661 LEONARDO MARTINS DANTA
28008007 LUCAS FRANCISCO MOREIRA CARDOSO
28015974 LUCAS MENDES CAMARGO
28007882 LUIS FELIPE REBEQUE DA SILVA
28023448 LUIS RAFAEL ARANTES MARQUES DE ANDRADE
28003567 LUIZ FELIPE SALGADO SILVA
28010314 LUIZA SOUSA DA SILVA
28001273 MARIA EDUARDA DE ALMEIDA
28014796 MARIA GABRIELA COGO FANELA
28016914 MATEUS DE PAULA OLIVEIRA
28006565 MIGUEL RAIMUNDO GIL
28019674 MURILO NISHIYAMA MIURA
28008486 NICOLAS FEITOSA ARAGAO DE ALMEIDA
28001648 PEDRO AUGUSTO FERNANDES DE ALMEIDA
28019464 PEDRO AZEVEDO MAISTRO
28018866 RODRIGO YUJI TAKAGUI DA CRUZ
28018593 SANDRO AUGUSTO PICININ LUSA
28010386 VINICIUS CARDOSO VENTURINI
28010341 VINICIUS DURAO DE ALCANTARA
28005736 VINICIUS EDUARDO RINALDI
28011856 WESLEY PAULO COSTA
ENGENHARIA ELÉTRICA (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
28002411 ALLAN GUILHERME DE OLIVEIRA SOARES DE SOUZA
28019247 ANA CRISTINA SILVA REIS
28000603 ANGELO MEGUMI DE OLIVEIRA
28030833 BIANCA MORENO GARCIA
28020307 CAMILA RAITZ SANTOS
28003878 DANILO PECCI PARRA
28028986 DERICK DE SOUZA TRAJANO
28025289 EDUARDO CARDOSO ARANTES PEREIRA
28013604 EDUARDO MESTRE DA GLORIA
28017580 EDUARDO SERPELONI MENONCIN PEREIRA
28003732 GABRYEL OLIVEIRA RODRIGUES
28012522 GUILHERME LOPES BOSELLI
28003259 GUSTAVO SEITI MIYABE
28016647 HENRIQUE LOPES LIVIERO
28006694 HUGO ZAFFALON DA SILVA
28025336 IGOR BRIGETTE PALOMARES RUFINO
28013516 JEAN NAOKI YASUDA
28004420 JOSE MANOEL DE OLIVEIRA MENDES
28030582 LAURA RESINA DE ALMEIDA
28003860 LEVI DOS SANTOS MONTEIRO
28027099 LINCON RODRIGO DA SILVA ROSA
28027760 LUCAS EMANUEL PEREIRA DE SOUZA
28016000 LUCAS FAVALI SILVA GOUVEA
28010148 MARCELO IGOR FUJII
28014506 MATHEUS MOURA DANIEL
28026074 MAURICIO LINCOLN DE LIMA
28021679 MURILO MANOEL JOSE DOS REIS
28029054 NICOLAS AMARO MELQUIADES
28025160 NICOLE PASSI DOS SANTOS
28028806 PAULO ROGERIO ALFREDO CANDIDO JUNIOR
28016529 PEDRO GONGORA ZORMAN
28027821 PEDRO HENRIQUE CHO RIUZIM
28014163 PEDRO HENRIQUE CRUCIOL PINTO
28020326 PEDRO SCATULIN SANTOS
28010908 PIETRO ODA PASINI
28025899 RAFAEL FOLK MACHADO
28024561 RENATO BUENO BOVO
28011699 VICENTE PALUDETTO RODRIGUES
28004538 VICTOR HENRIQUE KAZUSHIGUE ONO
28003096 VITOR CARLOS ALBERTONI MARQUES PALET GARCIA
FARMÁCIA (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
28009362 ALEJANDRO RAFAEL BESTARD SILVA
28009036 ANA PAULA QUEIROZ DOS REIS
28009086 ARTHUR TRISTAO JANUARIO
28030682 BEATRIZ DA SILVA FIRMINO DE SALES
28023498 BIANCA AYUMI KAKIHATA SATO
28003047 DANIELLE SALVADOR ANTIVERE
28006689 ENDRYO GABRIEL ALENCAR QUEIROZ
28006982 FERNANDA AYUMI HIGAWA
28017696 FERNANDA RODRIGUES VICENTIN
28007381 FERNANDA TREIBER HACKBART
28002868 GABRIELA BABUJIA DE SOUZA
28027948 GIOVANA PERCIA SANTOS
28025345 GIOVANNA SOARES COSTA
28017075 GUILHERME MASSARDI
28009108 GUSTAVO ALEJANDRO WICHOSKI MAIER
28000731 HELLEN APARECIDA MACHADO DE MORAES
28016910 INGRID OKAMOTO RASPANTE
28017913 ISABELE MAYA OSHIRO
28021059 ISABELLA DOS SANTOS MAXIMO
28014522 JOAO HENRIQUE KENZO SATO
28020762 JULIA BIDER CAPINAM
28011391 JULIA MARIA ALVES MASSONI
28026553 KAUANI ANTONELLA CAMACHO BREGONDI
28017407 KAWANY ROQUE BASSO
28012399 LAIANNE SANTOS SILVA
28018636 LAIS CECILIA SILVA PRADO
28025463 LAIS XAVIER DOS SANTOS
28008450 LUAN HENRIQUE ZANATTA COUTO
28017226 LUCAS GABRIEL PIRES DOS SANTOS
28002130 LUCAS MEN GRECO
28001009 MARIA ALICE FEITOSA DE SOUZA MARTINS
28026990 MARIA FERNANDA PEREIRA BUENO
28024088 MARIA VITORIA LEMES
28016619 MATEUS DE OLIVEIRA RODRIGUES VIANA
28020385 MATEUS PEDROZA DE SOUZA ALVES
28016900 MICAELLA APARECIDA VIRGOLINO ROSA
28002344 MILLENA CANDIDO MONTEIRO
28009463 NATALIA VICENTE DA SILVA
28001160 NICOLAS GABRIEL BUENO
28002299 PATRICIA MIRANDA DE OLIVEIRA
28018533 PEDRO HENRIQUE ASSUNCAO FONSECA
28000345 PEDRO LUCAS CARVALHO BRASIL
28019263 SARA CALZAVARA POLIDO
28014047 STEPHANI PATEL PASQUALOTTO
28022910 THAMIRES AMORIM SILVA
FILOSOFIA - LICENCIATURA (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
28011290 ALISSON RAMOS DE SOUZA
28027597 AMANDA MERIM DOS SANTOS
28030421 ANDREW MARQUES LOURENTE
28014144 AUDREY CHRISTIAN DE LIMA SANTOS
28023880 BRIAN LEHI DE ALMEIDA
28011450 BRUNO DE LIMA MAREZI
28003735 BRUNO GUIMARAES
28010488 DANIEL REIS DE SOUSA
28023405 DIEGO MILLAN MORAES
28024472 DORALICE SABINO MARQUES
28028488 EVERALDO DE AMORIM
28022641 FABIO RICARDO DA SILVA MAFRA
28022219 GALILEU BERNARDES MALTA
28028494 GIANFRANCO PALLA
28027491 ISABELLE CAROLINE AGUIAR DE CARVALHO
28009237 JHONE RAMOS DA SILVA
28005526 JOAO PEDRO MICHELIN
28026658 JOSINALDO DA SILVA VEIGA
28020856 LUCAS SILVA DE LEON
28018620 MANUELA LUIZA DA SILVA MARCONDES
28023886 NATALIA FRANCINE DE SOUZA
28028605 OTAVIO AUGUSTO CARNIATO MARQUES
28013900 RUBERVAL RODRIGUES DOS SANTOS
28001002 THAISA MARIA BERGAMASCHI
28024770 THIAGO DA SILVA JANUARIO
28003562 WESLEY RAONI GOMES DE FREITAS
28011609 ZACARIAS ALVES DE SOUZA
FÍSICA - BACHARELADO (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
28025918 ANDRE KIYOTA FREITAS
28010844 ANNA CAROLINNE BRAZ
28021222 CHRISTIAN SEGOVIA DA SILVA RODRIGUES
28000864 DANILO DESCHAMPS MACHADO
28015751 DAVI DE OLIVEIRA LIMA ZIMATH
28013036 EDUARDO HENRIQUE MARQUES MOSTACHI
28023049 ENZO MARTINS COSTA
28012377 GUSTAVO AGUIAR
28009731 IAN FELIPE DE CARVALHO
28012913 JOAO CEZAR PASSOS FILHO
28021519 JOAO VITOR LIMA DE ANDRADE
28012826 LEONARDO GUERINO MACEDO
28012530 LUCAS GABRIEL BATISTA GOMES
28029854 LUIZ FELIPE DE AZEVEDO DINIZ
28019974 MARCELO KLUG PEREIRA PEDROSA
28000376 MATHEUS YUJI SCHMIDT KUBOTA
28020460 MURILO HENRIQUE DE OLIVEIRA CARVALHO
28020635 NATHALY EMY NOGUTI CATARINO
28007523 THIAGO FARIAS DA SILVA
28008381 TOBIAS DALAGUA CHAGAS
28025773 VICENTE VAZ MARRONE
28016785 VICTOR HIDEKI SHIMADA FERREIRA
28028426 VINICIUS EDUARDO MEDEIROS DA SILVA
28024804 WELLEN EDUARDA DE AMORIM BEZERRA
FÍSICA - LICENCIATURA (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
28025323 ADEMILDES BONATES CORDEIRO
28000794 ANA FLAVIA FONSECA DA SILVA
28009582 DANIEL CARDOSO MAILAN
28002406 FELIPE BORGES LINARES
28018592 GABRIEL LIBERATTI ZEMUNER
28024728 GIOVANA ANDRIANI DE LIMA
28015062 KARIN SILVA REIS
28001213 LEANDRO HENRIQUE NUNES
28004306 MARIA ISADORA WOICHAKA MIRANDA
28018425 NICOLAS ALBERTO PASQUALETO
28001025 RAFAEL DE OLIVEIRA
28003915 SAMUEL GOMES CARDOSO
28012050 THIAGO LEITE BENATTO
28010146 WELLINGTON FERREIRA RIBEIRO
FISIOTERAPIA (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
28005983 ANA ALIE DIAS LOCATELLI
28029124 ANA BEATRIZ MORAES LIMA
28002686 ANA CLARA MENEGUETTI PIERI
28000540 ANA CLARA NOGUEIRA
28026339 ANA ELISA DE CARVALHO DORETO
28007727 ANA LAURA PINA MARQUES
28004840 ANA LETICIA FERREIRA DA SILVA
28014913 ANA LUIZA IANK
28002255 BEATRIZ PASCHUETTO SANTOS
28009012 BRUNA AGUILERA SANTOS
28000042 CAROLINE MIZUBUTI DE OLIVEIRA
28027390 ESTER INGRID DE OLIVEIRA GOMES
28016406 FELIPE HAYASHIDA BORIN
28014652 FERNANDA BEATRIZ DOS SANTOS
28027062 GABRIEL LIONEL DA SILVA
28017573 GABRIELA CRUZ F SIQUEIRA
28027823 GABRIELA SIQUEIRA CLARA
28022047 GIOVANA DE FREITAS MATOS
28001265 GIOVANA GUIMARAES CORREIA
28026508 GIOVANNA ALVES DA CRUZ
28008379 GIOVANNA ALVES DE FREITAS
28007533 GUILHERME DALTO SONOMURA
28021508 GUSTAVO DELFES BRANCO
28017468 HELOISA KROKOCH LOPES
28021420 IGOR DE SOUZA YOP
28002747 ISADORA DE MIRANDA RICCI
28018209 IZADORA ALMEIDA REZENDE
28020699 JOSE PEDRO FERNANDES DA VEIGA
28007430 JULIA PIRANI MICHELETTI
28001053 JULIA TOMAZI FRITZEN
28018494 JULLIA NARUMMY ZENKE MIYAZAKI
28002594 KIMBERLY MACEDO DE ARAUJO
28010455 LETICIA MASTRANJO DE OLIVEIRA
28009981 LUCAS FELIPE STIVANIN
28018586 LUCCA DAVANSO LIMA DOS SANTOS
28020373 MARIA EDUARDA CHAVES DA SILVA
28016929 MARIA JULIA PINHEIRO
28004034 MATHEUS EDUARDO AYRES BARBOZA
28017556 MONICA PINHEIRO GRIGONIS
28013663 NICOLE NAKAMURA SURMANI
28030559 PEDRO PALMARES
28029170 RAFAEL KENJI TAKAHASHI
28004023 RAFAELA SILVA DE MORAES
28004612 RAFAELLA CARDOSO MOISES
28027351 RAFAELLA FRUTUOSO DE PAULA
28015169 RENAN HENRIQUE GOMES DA SILVA
28002065 ROSBELLE BELLAVER ZENF
28003171 SARA DUARTE BUGHI
28012398 YASMIN MORAES DE OLIVEIRA
28014657 YURI GIOVANI LIMA
GEOGRAFIA (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
28007688 ALANIS ARAUJO DE SOUZA
28002680 ANTHONY GABRIEL DOS SANTOS TORRES
28004645 DANILO LOBRIGATTE FERREIRA
28004413 DAVI DE OLIVEIRA MARTINS
28011009 DIEGO RAFAEL BICIGO
28013491 FABIO THOMAZINI
28018096 GABRIEL HENRIQUE DE MARIA PIRES
28029021 HUGO TRENTINI FEIJO
28020309 KAREN APARECIDA DA CUNHA SILVA
28011296 NICOLY SATURNO
28014038 PEDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
28011487 REGINALDO MARANGONI
GEOGRAFIA (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
28027891 ANA JULIA DAMASCENO CIRINO
28026920 ANDRE GONCALVES DA SILVA
28008561 CARLOS HENRIQUE FERREIRA DIAS
28030823 CLODOALDO WAGNER GRIGOLETTO
28024818 DANIEL CANDIDO DOS SANTOS
28025862 DANILO SAGGIORATO
28010103 DEIVID NERY MORAES
28019475 GILMAURI ENIO DA COSTA
28012931 GRAZIELA MAISA MESQUITA
28018805 GUILHERME TELES AMORIM
28005562 JOANA APARECIDA FERREIRA DA SILVA
28027381 JOZIANE DE SOUZA
28028327 MARCELO LUIS PIERIN
28013262 MATHEUS MACHADO AMARAL
28012228 PEDRO AUGUSTO EMILIANO DE SOUZA
28009215 RAFAEL GRASSIOTO DOS SANTOS
28029567 TIAGO LUIZ CORBARI SPANIOL
HISTÓRIA - LICENCIATURA (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
28024327 ARISSA NONACA
28008766 BEATRIZ DA COSTA PORTELLA
28030131 BEATRIZ HEGETO ARANTES
28000457 CESAR AUGUSTO ALVES FERREIRA FILHO
28025675 DANIEL DE SOUZA RODRIGUES
28017239 ENYA BEATRIZ MARQUES OGLEARI
28010666 GABRIELA MANGANOTTI BROLIO
28011872 GABRIELA MELISSA RIBEIRO PORTO
28003500 GABRIELLY DE SOUZA MADEIRA
28024135 GUSTAVO VENANCIO BARROSO TRIZOTTI
28030508 HENRIQUE AUGUSTO JUSTINO ALVES
28008735 HUGO RICCI DE OLIVEIRA
28023664 JOAO PEDRO BARROS DE CARVALHO
28004881 JOAO PEDRO BENEDITO COSTA
28026524 LIAM DE BRITO FERREIRA
28013961 LORENA GARCIA DOS SANTOS
28004030 MARCUS VINICIUS MIRANDA DE ABREU
28027825 MARIA FERNANDA FURLAN HENRIQUE
28004564 MARIA GEOVANNA MACHADO
28001115 MARIA RITA VIEIRA REGASSO
28002972 MARIANE CAETANO GOES
28017991 MAYARA VICTORIO DA SILVA
28000926 NAYLA LUMY DE ANDRADE KUROKI
28026260 PEDRO HENRIQUE RODRIGUES
28005570 RENAN FRANCA DA COSTA
28017704 THALIA FREITAS DA SILVA
28027148 VICTOR PAIVA MATOS
28020096 VICTORIA ROSA SILVA
28029068 VINICIUS ROSSI GONCALVES DE SOUZA
28004336 VITORIA CAMILI DOS SANTOS ZANETTI
HISTÓRIA - LICENCIATURA (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
28019790 ALESSANDRA VITORIA MASCARENHAS
28015475 ANA LUISA DIAS GOMES
28004852 BRUNA DE ANDRADE TODNA
28001335 CAMILY VITORIA DA SILVA RODRIGUES
28009900 FELIPE TOZZI MARINHO DE OLIVEIRA
28019146 GIOVANNA ROSSAFA RODRIGUES
28028073 GIOVANO GONCALVES
28006834 GUILHERME MORETTI CAMARGO
28015239 GUSTAVO MICHALTCHUK
28014794 ISABELA PASSOS DUARTE
28000671 ISADORA RODRIGUES QUIRINO
28018364 JOAO PEDRO DONEGAR
28006317 JOAO PEDRO DOS SANTOS COSTA
28005426 JOAO VYCTOR ELLIOTT DE ASSIS
28028988 JOSE PAULO CHAVES JUNIOR
28012155 KAROLINA CRISTINA CORBANI GUIMARAES
28014900 MARIA HELOISA SILVA ROMAO
28016987 MATEUS BUENO BONIN
28015575 MATEUS LINO PAES
28027741 MATHEUS KENZO TAKEDA
28022196 MAX WILLIAN JACQUES DA SILVA
28028292 MOISES MANZANO DA SILVA
28000449 NAYARA CARBONERA DE SOUZA
28027336 PAULO AUGUSTO MORTEAN VALIATI
28020950 RITIELLY GOUVEA MELO
28020869 ROMEU JUNIO ELIAS DA SILVA
28019729 RUTE DAK DE OLIVEIRA
28004290 SARA CRISTINA DE ALMEIDA SANTANA
28027766 STEFANIE RODRIGUES CARDOSO
28016293 THIAGO TEIXEIRA CARLOS
JORNALISMO (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
28004484 ANA CAROLINA DOS SANTOS
28021450 CAMILA MARCELI DE OLIVEIRA DA SILVA
28014495 ELISE SANTOS RICCI
28003321 GABRIEL DOS SANTOS DE OLIVEIRA
28026285 GABRIELA BENITEZ MORETTO
28014190 GABRIELA HIRATA SILVA
28018827 JOSE GABRIEL ZAMBOLIN CASTANHO
28003558 JULIA AVILA AMARAL BELLIZZI
28025605 KLEITON SILVA SANTOS
28031050 LARA SOUZA GUERRER
28015077 LUCAS CLAUSEN PERARO
28020150 LUCAS VIEIRA DE ARAUJO
28016551 MARIA EDUARDA FOGLIETA MOREIRA
28001425 NATALIA CORREIA SILVA
28001202 NATHALIA DA CRUZ RIBEIRO
28020489 PEDRO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA
28001967 THALINE CAROLINA GOIS
28017540 VICTOR HUGO HOELCHER DOS SANTOS
28029089 VITOR GABRIEL STAIGUER CAPEL RODRIGUES
28021396 YGOR HENRIQUE ALCANTARA CORREA
JORNALISMO (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
28013968 ANTONIO RODRIGUEZ
28025835 CAMILA CARDOSO DOS SANTOS
28027359 FERNANDA SOARES LIMA KNUPP
28013418 GIOVANA DE SOUZA ANSELMO
28017144 GIOVANA VALERIO RODRIGUES
28029789 HIAGO RIBEIRO GONCALVES
28010852 JOAO MONTEIRO LUNDGREN RODRIGUES
28011604 JULIA CAROLINE BENTO
28015826 LARISSA SIGULO FREIRE
28007155 LUCAS RODRIGUES DE SOUZA
28005464 MARIA BEATRIZ DE PAULO
28006744 MIKAELA BEATRIZ CARVALHO DE OLIVEIRA
28017211 NATHALIA GABRIELE RODRIGUES DE SOUZA
28023415 PEDRO GABRIEL MOREIRA
28012476 PEDRO MOUCO MARTINS
28017343 RAFAELA LEITE AMARAL
28017450 RAFAELA MORAIS
28001287 RICARDO LOPES DA SILVA FILHO
28014601 ROSA RAFAELA RODRIGUES CAZUMBA DOS SANTOS
28017231 THIAGO PAES DE SOUZA
LETRAS ESPANHOL - LICENCIATURA (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
28013534 CALEBE RODRIGUES CALEFFI
28009120 LUIZ CARLOS DE SENE
28020790 RAFAEL SILVA MEDINA
28019752 VIRGINIA MORAES MUNHOZ
LETRAS FRANCÊS - BACHARELADO (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
28015218 ADRIANE MARCELINO
28016259 ANGELA CAROLINA DE CASTRO SIMOES
28022908 NATALIA DE OLIVEIRA MOMBACH
28009781 NICOLE AKEMI OKA
28020795 RAYSSA VIEIRA HENRIQUE
28019961 VERA LUCIA NEVES
LETRAS INGLÊS - LICENCIATURA (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
28019679 AGATHA STOBBE FIX
28017177 ALICIA DE OLIVEIRA ARAUJO
28014897 ALMIR BRUNO JACINTO TAVARES
28009157 AMANDA DINIZ DUTRA
28026501 AMANDA GOMES DOS SANTOS
28013349 ANA CAROLINA GOMES DA CUNHA
28017109 ANA LAURA MONTEIRO FERNANDES
28009296 ANA PAULA QUEIROZ FREITAS
28028300 ANDRE LINCOLN DOS SANTOS SAMPAIO
28028827 AUGUSTO NEVES PEREIRA MORITA
28013666 BARBARA LETICIA DO CARMO
28017614 CAMILA RIBEIRO DIAS BUGHI
28007471 CAMILLY VITORIA APARECIDA DO NASCIMENTO
28028598 DIOGO LAMONICA
28029994 FABIANA CRISTINA IMBRIANI
28023942 FERNANDO DE OLIVEIRA MACHADO
28028413 FLAVIA APARECIDA CAMPOS
28002907 GABRIEL EDUARDO TESCHIMA VEIGA
28030840 GABRIELA CARDOSO FERREZ
28019885 GUILHERME PINAR GOMES
28016786 GUSTAVO VINICIUS GUSMAO ROSSITO
28002433 IGOR MARCELINO DE ARAUJO
28028501 JOAO PEDRO MARAFON RABELO
28028814 JULIA MATOS DA SILVA
28029540 JULIA NICOLIM COVICI
28025771 KIMBERLY EDUARDA ROCHA MORAES
28026427 LAURA BITTENCOURT DOMINGUES BURGATTI
28012257 LEONARDO FAZAN MITISTAINER
28010372 LUANA APARECIDA DA SILVA SANTOS
28009756 LUCAS CARVALHO KOGA
28005590 MARIA EDUARDA PEREIRA
28003041 MARIANA KAORI YAMAUCHI
28011977 MARILIA KASPROVICZ
28003307 NATHAN RAFAEL ROSSATTO DA SILVA
28000186 RAYAN PATRIC GAIOTTO DE SOUZA
28018176 RENATA DOS SANTOS FERREIRA
28010691 SAMIRA RICIERI HADDAD
28000070 TALLITA RAGANHAN
28026246 TATIANE DE SOUZA
28017173 VITORIA CRISTINA DINIZ DA COSTA
LETRAS PORTUGUÊS - LICENCIATURA (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
28004320 ADRIANA PEREIRA
28001646 AMANDA DOS SANTOS BIZERRA
28003381 ANA BEATRIZ CARMELLO MROGUSCHFSKI
28020106 ANA CLARA BORGES DA CRUZ
28009034 ANA JULIA NUNES DA SILVA
28005564 BEATRIZ KAORI IMAMURA
28019135 BRENO ERNESTO RHODEN
28028478 BRUNO DANTAS DE FARIAS
28017482 CAIO WILLIANS LEAL JULIANI
28015554 CAROLINE DE OLIVEIRA FELISBINO
28019064 DIENE QUELE DOS SANTOS
28008497 EDUARDA LOUREIRO GUEDES
28006862 EDUARDO EIITI FUJIKAWA
28020314 ELISANGELA BELTRAO DA SILVA
28018959 FELIPE BERTOLI OLIVEIRA
28024228 GIOVANA MASSACANI
28003671 ISABELA DA SILVA OLIVEIRA
28026956 JORDAN PAGANI
28027054 JOSIANE WAUTER DE LIMA
28009594 LAURA SEGURA TEIXEIRA
28027451 LAVINIA VITORIA MERIZIO VIEIRA IANNICELLI
28028422 LEONARDO PELISSON DE SOUZA
28016143 LUANA VOLPATO FERRANTI
28025788 MAURICIO FERNANDO PITTA
28019156 MIRIAN REBECA DA SILVA
28009145 PAMELA GOMES DE RAMOS
28009409 RENILSON GUALBERTO
28030569 SARA DA SILVA KHALIL
28003676 THIAGO BERNARDES DA SILVA
28027691 THIAGO GABRIEL CECHETTI
28017514 TIAGO DOS SANTOS TOLOMEOTTI
LETRAS PORTUGUÊS - LICENCIATURA (VESPERTINO)
INSCRIÇÃO NOME
28017888 ANA CAROLINA STERZA CONSTANTINO
28015785 ANA LIDIA BRICHI CINTRA
28008626 ANNA VICTORYA RIGOLON
28014449 CAROLINA MATTOS CEZAR FARIAS
28013152 DACIO ROSSETTO
28012852 DANIEL LIRA DO NASCIMENTO
28016275 EDSON SAMUEL FERNANDES LOPES
28019937 EDUARDO QUINA
28014004 ELLEN BEATRIZ SOUZA DA SILVA
28005155 GIOVANA SCHMIDT DOS SANTOS
28029424 GRAZIELY DUARTE DE OLIVEIRA
28003884 HIGOR AUGUSTO REIS
28024086 JESSICA FERREIRA DE REZENDE
28013348 JULIANO SCHUSTER
28014032 MARIA EDUARDA ZANELATO MARQUES
28006076 MARIANA EMIDIO BONIFACIO
28005665 MARINA MADEIRA HONORATO
28005209 MELISSA DOS SANTOS RABELO
28001195 NELSON DE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA
28016895 WANDETTE MARIA BOTTAS
MATEMÁTICA - BACHARELADO (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
28002565 BENJAMIN SILVA HILE
28029565 BRUNO HENRIQUE GEBARA CONSELVAN
28013276 DIOGO MENEGUETTE OLIVEIRA
28016937 DOUGLAS AUGUSTO DA SILVA
28020261 EDUARDO GREGORIO GOMES
28000897 EDUARDO HENRIQUE DE SANTANA
28025204 GILMAR DA SILVA BATISTA
28020156 ISABELA GONCALVES
28029888 ISADORA RUPOLO STORER
28013463 KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA
28014836 LARISSA ATAIDE MACEDO
28011350 MAICON RODRIGUES DE SOUZA
28018872 MARCELLA HOKARI FRANCO
28026736 MARCOS MELLO DE CAMPOS LARANJO QUADROS
28018702 RODRIGO DAMASCENO RANEA ORLANDO
28028209 SERGIO KENJI CARDOSO HIROTA
MATEMÁTICA - LICENCIATURA (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
28007874 BRENDA MONIQUE DOS SANTOS CORRER
28019450 DANIEL WASHINGTON VIEIRA MESSIAS
28007938 EDUARDA MEASSI BAVATI
28021204 EDUARDO AGLIO
28007458 GABRIEL WILLIAN DOS REIS
28005373 GIULIENE MERCADANTE DAMAZIO
28026286 GUILHERME PABLO DA CUNHA VIEIRA
28016364 GUSTAVO AVELINO DA SILVA
28004640 GUSTAVO KENTA TANIGUTI
28009511 JOAO LUCAS SECCI RIBEIRO
28028472 JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA
28029087 JUNIO TAVARES AMARO
28001292 LAURA DA SILVA FERREIRA
28029896 MARIA EDUARDA SOUZA DA SILVA
28000865 MARIA ELISA SANTOS ALBUQUERQUE
28027866 MATHEUS BONONI GONCALVES
28019900 MAYCON DOUGLAS DA ROCHA
28024884 RENATO WILLIAM CAZAROTE DIAS
28027972 ROBERTA CHIARAMONTE
28015971 SARA MENDES VICTOR
28026177 VINICIUS QUINA MATOS
28019620 VITOR KAUAN AMORIN DOS REIS
28027058 WESLEY FERNANDO RAMOS BORGES
MEDICINA (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
28008773 ACACIO DE FARIA BENTO
28002596 ANA BEATRIZ DE PONTES DOS SANTOS
28006336 ANA JULIA SANTOS DA SILVA
28024376 ANA JULIA ZANETTI MORAES
28004535 ANA LUCIA LOURENCO DE PAULA
28023556 ANA LUIZA HABOVSKI
28022650 ANA SOFIA VILAS BOAS SIMOES
28009123 ANNA PAULA RECANELLO AMARAL
28002162 BARBARA PONCIANO COSTA
28021821 BARBARA VELANI SOUZA
28003981 BRUNA MAIA GALETTI
28024506 CAROLINA CARVALHO DIPOLD
28007778 CAROLINA DE AZEVEDO
28000125 CAROLINA DE FREITAS SOUZA
28004773 CAROLYNY MENDES DE OLIVEIRA
28005975 DANILO DE OLIVEIRA SILVA
28028987 DANILO YUKIO CUNHA TAKESHITA
28030169 ELIAS EDUARDO BORT
28025612 ELLEN SILVA WALTER
28005112 ERICK VINICIUS RIBEIRO CUNHA
28029529 ESTER NIGRO DOS SANTOS
28018516 FERNANDA CARDOSO TONSSIQUE
28006690 GABRIEL TAVARES HENRIQUES
28017657 GABRIEL VIEIRA DE OLIVEIRA
28015225 GEOVANA BALABEN
28026928 GIOVANA OLIVEIRA DA SILVA
28005262 GIOVANNA GUERRA SECORUN
28019121 GIULIA AKEMI SAKASHITA
28001124 HELEN RENATA DE PAULA
28015534 HELOISA COSTA DOS SANTOS
28012037 HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
28016824 HENRIQUE ROSSANEZI TORRES DOS SANTOS
28001051 ISABELA TEIXEIRA MACHADO
28009186 ISADORA SAMPAIO BELENTANI
28008432 IZABELA VERAS DOS SANTOS
28011061 JEAN RAFAEL DA SILVA
28005719 JOAO GABRIEL DOS REIS
28024978 JOAO PEDRO DA SILVA MACIEL
28021888 JOAO PEDRO KURTZ GRITTI
28008487 JOAO PEREIRA BARRETO
28012911 JULIA PERIN FERNANDES
28000525 JULIE MUCESSA IZAIAS HILARIO
28019766 LAIS GARCIA FORMICOLI
28024019 LARISSA AKEMI ONISHI
28011423 LARISSA MAYARA DOS SANTOS MARQUES
28017807 LETICIA SILVA LEAO
28015901 LIVIANN DE SOUZA OLIVEIRA
28006296 LUANA MIYAHIRA MAKITA
28002129 LUCAS DE SOUZA ROSS
28002545 LUCAS ZAIDEL NETTO
28011398 LUIZ GABRIEL SOUZA DOMINGUES DE MATOS
28028060 MARCOS YUDY KAMIKOGA HARA
28004300 MARIA EDUARDA DE ALMEIDA PEREIRA
28005156 MARIA FERNANDA POSSARI VITRO
28000055 MARIA LETICIA BARBOSA RINALDI
28011016 MARIA LUISA PANTAROTO LIMA
28018825 MARIA LUIZA VARGAS DA CRUZ
28020220 MARIA PAULA MARCONE SCHREINER
28016599 MARIANY ZUCON DA SILVA
28007545 MATHEUS MARENGONI SILVA
28025801 MATHEUS RAINERI PINEZI
28004661 MAYSA MIE NAKASHIMA KATAYAMA
28001529 MELRYAN ISABELE GIRALDI DO CARMO
28005783 MILENE OLIVEIRA CUISSI
28019090 MIRIAN GABRIELE BERTOZ PEREIRA
28018946 MURILLO MOELLMANN DE SOUSA
28018754 NAOMI VERCESI
28010772 NICOLY JUSTINO EUZEBIO
28019923 PEDRO HENRIQUE CLAUDINO SILVA
28030856 PEDRO URBANSKI HAUS SILVA
28009130 RAFAEL CECHELERO BAGATELLI
28025348 RAFAEL FERNANDES TADA
28008698 RAFAEL ROCHA TURKOWSKI
28018688 RAFAELA DOS REIS WROBLEWSKI
28018835 RENAN SHIRANE WAJIMA
28015151 SAMYLLA CRISTYNNE DE ANDRADE GARCIA
28011150 SARAH POSSAMAI KONS
28017002 THAIS SHIMOKAVA
28027526 THIAGO LEONARDO FERREIRA MATOS
28004828 VICTOR VALLE AZZALINI DE ANGELO
MEDICINA VETERINáRIA (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
28028019 ALINNI KAMILLI TORRESIN
28002947 AMANDA REGINA SCARELLI ABRA
28014876 ANA ALICE ALONSO COSTA
28025166 ANA BEATRIZ SILVA
28004432 ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CARDOSO
28016835 ANA CLAUDIA MERCADANTE LIMPER
28000427 ANA JULIA CASTILHO
28014385 ANA JULIA DE TOLEDO
28011700 ANA JULIA SILVA MENDONCA
28030089 ANA LETICIA MENDONCA DE SOUZA SILVA
28021961 ANA LUIZA NANCI MOTA
28007690 ANA LUIZA RONCHI
28022813 ANA PAULA DOS SANTOS
28018797 BEATRIZ CAROLINE TURINI
28025917 BEATRIZ FELIX VERDAM DOS SANTOS
28000200 BIANCA CANTIDIO SILVA
28021486 BRUNA CAMARGO DE MELLO
28012637 BRUNA LUIZA VALENCA DE OLIVEIRA
28018211 CAROLINE BARRETO QUARESMA
28009621 DEBORA HITOMI MORIMOTO COSTA
28001301 EDUARDA THEODORO CABRAL
28004532 EVELYN DOS SANTOS PRADO
28018175 FERNANDO YUJI KURIMOTO DOS SANTOS
28026026 FLAVIA CAROLINA BRANDAO DORNELLES
28014661 FLAVIA DA COSTA SILVA
28029818 GABRIELLE ARAUJO DE MOURA
28025020 GABRIELLE SOUSA SALES
28029500 GEOVANA FRANCO GRANJA
28008317 HEITOR DE ALENCAR ARARIPE ANDRADE
28017483 HELOISA BORTOLOZZO SILVA
28025006 ISABELA BERTOZZI RIBEIRO
28005399 ISADORA SILVEIRA ROCHA
28001144 IZABELA VICTORIA DOS ANJOS
28000851 JOAO ANGELO GABRIEL ROCHA GONCALVES
28026115 JULIA DOS SANTOS ALMEIDA
28014149 JULIA GUIMARAES POMPEU
28024897 JULIA MANUELLE FELIPE
28004326 JULIANNA TOMITAN LOUCAO
28000391 JULLIANA RODRIGUES
28025237 KAMILA CORTI MIRA ENANDE
28009920 KAUANA KELY SARTO
28000138 KEITH ESTER CAMPOS
28024684 LAURA DE ANDRADE SANTOS
28000558 LETICIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
28010027 LETICIA EDUARDA SCHANOSKI
28005190 LUCIANA RODRIGUES SOUZA
28010610 LUIZA DOS SANTOS SOUZA
28018751 LUIZA MACHADO E CARDOSO
28004582 MALU SANTIAGO DIORIO SOUZA
28004586 MANUELA FERNANDES VIVAN
28011447 MANUELLE CANONICO E SILVA VALLADARES
28016961 MARCOS ANTONIO RIBEIRO DE LIMA PAULO
28002076 MARIA EDUARDA CABECONI VILELA
28030517 MARIA JULIA GOUVEIA
28006151 MARIA LUIZA VIEIRA MARTINEZ
28016782 MARIANA PREVIATO DA SILVA
28012583 MATHEUS DE FREITAS NASCIMENTO
28022837 MAYARA GONCALVES DE PAULA
28015319 NAITA RAMALHO DE OLIVEIRA
28020250 NATHALIA DA SILVA MELLO
28026397 NATHALIA MIYUKI STORINI KOMURA
28006589 NELSON LUIZ SARAIVA ROSA
28000511 PALOMA MIKI SHIMIZO KAWANO
28017677 PAULA SOARES DE OLIVEIRA GOMES
28013683 ROSANA NOIVO DE AZEVEDO REIS
28026319 SARA GAMAFERNANDES
28017729 THIAGO KENJI DE OLIVEIRA YAMAMOTO
28029574 VITTORIA CUEVA SEGURA DA SILVA
28018752 WESLLEY APARECIDO GONCALVES DA SILVA
28013299 YASMIN MELISSA DE LIMA
MúSICA - LICENCIATURA (VESPERTINO)
INSCRIÇÃO NOME
28003265 ALESSANDRA CECILIA DE SOUZA GONCALVES
28005269 AMANDA PROENCA PEIXOTO DE SOUSA
28029316 ARIEL DOS REIS
28007788 CAMILA SANTA ROSA CHIMENTAO
28003286 DAISY CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA
28025588 GABRIEL GOULART
28015289 GABRIEL PEIXOTO INACIO DE SOUZA
28022476 GABRIEL SILVA SCHOBINER
28009419 GUILHERME EDUARDO DOMINGUES
28013578 IGOR JACARANDA DA SILVA
28020413 JESSICA PRISCILLA PEREIRA DOS SANTOS
28016324 JONAS ROCHA PEREIRA
28018694 JULIE AKEMI TOBIAS TSUKUDA
28022821 LUIZ MARCELO DE PAULA
28004595 MARCOS VINICIUS GONCALVES MELO
28026076 RAFAEL ORELLANA BASSANI
28004724 RAQUEL REGINA DOS REIS
28012744 SUYANNE JORGE CORREIA
28015682 THOMAS ALVES SOARES
28028281 VINICIUS SILVA OLIVEIRA
NUTRIçãO (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
28031102 ALINE MONTEIRO DE SOUZA
28001475 ANA LAURA RODRIGUES DA SILVA
28003563 ANA LUISA DA SILVA AZEVEDO
28002103 ANDRE FELIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA
28010821 ANTONIO DE HELD NETO
28004706 BEATRIZ PEREZ FERNANDES GUERREIRO
28013398 CAROLINE BELLA DE SOUSA CARDOSO
28026617 CAROLINE GUIMARAES PRAXEDES
28001021 DANIELA GIOVANA DOS SANTOS
28000109 EDUARDO DIAS
28007762 GABRIEL DA FONSECA AKUTAGAWA
28008493 GABRIELA DE LORENSI GNOATTO
28014394 GABRIELA ZAMARIAM PIERRO
28007436 GABRIELLY OLIVEIRA DO NASCIMENTO
28013473 HELOISA CRISTINA SILVESTRE
28003145 HELOISA DUTRA MORAES
28013632 KAWANE DE OLIVEIRA RAMOS
28009914 LAISSA EMY SAKUMA
28013848 LAURA BERTHE TRISTAO
28027254 LUIZ FELIPE SOARES
28023985 MARIA HELOISA BIAZAO
28020926 MARIANA BANDOCH DE OLIVEIRA
28027050 MARIANA CICCHILLI
28029870 MATEUS ANDRADE MACHADO
28010158 MATHEUS PAULINO NEVES
28000823 MAYARA AYUMI SHIMAMOTO
28003157 NICOLE AYUMI OTAKE
28012043 PEDRO DANTAS DE ARAUJO
28025001 PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO
28022011 RAYANE DOS SANTOS DE OLIVEIRA
28003030 STEFANY BARBOSA KUBALAKI
28020178 THAIS SILVA BERNARDINO
28029055 VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS AZEVEDO R
28000699 VICTORIA GOMES JOANNITTI
28029820 YOHANA SHIBUKAWA VICTOR
ODONTOLOGIA (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
28008358 ADRIANA DA SILVA SOUZA
28019277 AMANDA MIOTO DA SILVA
28004367 ANA CLARA ANTUNES OLIVEIRA
28000825 ANA CLARA VICENTI SILVA
28021272 ANA ISABEL DE SOUZA
28007538 ANDRE KENJI YOSHIDA
28028012 ARTHUR DOS SANTOS E SANTOS
28019931 BEATRIZ FLORENCIO
28026234 CAMILA CHILANTE BERBERT
28024738 CAMILLE MAIOLI MOLINA
28005968 EMILY CASTRO DA ROSA
28015359 FABIANE NATHALI BATINI
28006688 FLAVIA HELOISA DA SILVA GROSSI
28028712 FLAVIA ROCHOEL COSTA
28003042 GABRIELA MANDUCA
28008006 GABRYELLA JUBANSKI MACHADO
28011266 GIOVANA SAYURI TAKAOKA
28013417 GIOVANNA MARIA ANTONIA PEREIRA
28021705 GYOVANA LINALDI DAMETTO
28004160 HENRIQUE FRASSON FREGONEZI
28014048 ISABELA FROIS KOPHE DE LIMA
28013932 ISABELA VERMEJO OGERA
28025457 ISABELLY DE SOUZA
28004662 IZABELA GUERRA WALDRIGUES DE CAMPOS BUENO
28030059 JOAO PAULO DE LIMA PONTES
28020812 JOAO PAULO DOS SANTOS COSTA
28000221 JOAO VICTOR DE PEREIRA DE DEUS
28007196 JOELMA DOS SANTOS SILVA MOTTA
28011718 JULIA GUZELA DAMIAO
28010897 LARISSA MAYA HIGASHIO
28016704 LARISSA MEDEIROS DE OLIVEIRA
28009876 LAURA LIMA MASSIMO
28014090 LETICIA SANTOS DA SILVA
28024538 LUIZA GUSMAO
28003362 MARIA EDUARDA DE ALMEIDA PEREIRA
28028308 MARIA EDUARDA GONCALVES DE OLIVEIRA
28027400 MARIA EDUARDA PEREIRA GONCALVES
28010588 MARIA FERNANDA CARDOSO
28014498 MARIA JULIA CAMARGO DE SOUZA
28025701 MARIA LAURA DE SOUZA MORAIS
28011605 MARIANA ROCHA SOARES
28006917 MARIANA YAMADA AMORIM
28017096 MATEUS ZAMBON STRINGHETTA
28018416 MATHEUS RYU HASUDA ONO
28026715 MIGUEL GUARESI DOLEMBA
28003443 NAIARA GABRIELE BATISTA BIAZOTTO
28030393 PABLO HENRIQUE LIMA CAVALCANTE
28023926 PATRICK GRANADO SONCELA
28012605 PEDRO MANUEL OHARA BARBOZA
28022434 PEDRO MARTELINI RAHUAM
28003922 PRISCILA TAMIRES DA COSTA SILVA
28001616 RENAN VELOZO ARAGAO
28021352 SOFIA REGINA LORENTZ CORLASSOLI
28008036 VITORIA PASCHOAL BONATO
PEDAGOGIA (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
28028657 AMANDA MENDES BUENO
28002977 ANA BEATRIZ LEANDRO DE SOUZA
28006454 ANA CLARA DOS SANTOS
28026659 ANA JULIA BONDEZAN FERNANDES
28024797 ANA PAULA ROCHA PORTO
28000194 ANDREIA RODRIGUES SOARES SODRE
28004488 BEATRIZ DIAS PAIVA
28004408 BEATRIZ RAFAELA DA SILVA
28009667 BEATRIZ VITORIA DE MATOS BARRAGAN
28027055 DEBORA MIKKA ISHINOSE
28005924 DENISE GOMES DOS SANTOS
28021539 EDUARDA VICENTE MUNHOZ
28010178 EMANUELLA DOS SANTOS PAULO
28006009 GABRIELA VIEIRA
28014201 GABRIELLI CRISTINA DA SILVA
28006717 GABRIELY CORREIA MORAIS
28002582 GEOVANA SILVA ROESLER DOS SANTOS
28028672 GHEOVANA SILVESTRE DE LIMA
28028898 GIOVANA ALVARES MARQUES
28003928 GIOVANA APARECIDA GOMES RUELA
28007563 GIOVANNA FRANCISCO RIBEIRO
28021192 GISLAINE DE PAULA ALVES
28008571 ISABELE GONCALVES MAKI
28024599 JESSICA OLIVEIRA
28001602 KATIA CRISTINA DE OLIVEIRA
28027156 KELLEN MARIANE MARIANO
28018017 LARISSA CAROLINE DE OLIVEIRA PRADO
28009336 LARISSA DA SILVA MARIANO SOUZA
28013078 LEONARDO ALEXANDRE DA CUNHA
28020970 LETICIA AYUMI ALVES
28009254 LETICIA SOUZA SILVA
28000768 LUCIANA CALDEIRA DE SOUZA
28014451 MAICON DOUGLAS DE ALMEIDA VITORIANO
28012615 MARIA BEATRIZ ALEIXO ALDIGUERI
28018583 MARIA EDUARDA BATISTA DIAS
28007923 MARIA FERNANDA MARTINS MEIRELES
28014171 MARIA JULIA MASSONI PEREIRA
28008372 MARIA VITORIA PEREIRA OLIVEIRA
28005701 NAJELA CRISTINA DE LIMA LARA
28025718 NATHALIA CUNHA ANANIAS
28013606 RENAN GRABRIEL CAMILO
28014312 RENILDA OLIVEIRA DE ARAUJO
28000102 SARAH BITTENCOURT CALIXTO DE OLIVEIRA
28017367 TAILA CAROLINA DE SOUZA EURINIDIO
28004693 THAYARA KEROLYEM GALVANI DERRE
28023434 VITORIA ISA HOKARI FRANCO
28016490 VITORIA REGINA FRANCISCO
PEDAGOGIA (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
28001850 ALISSON DE JESUS MARIANO
28020838 AMANDA CAROLINA COSTANZI
28003468 AMANDA DA SILVA VALIM
28001589 AMANDA DE OLIVEIRA ALVES
28016542 AMANDA LETICIA DE ANDRADE SOUZA
28016610 ANA BEATRIZ LUPERINI NUNES
28004807 ANA FLAVIA APARECIDA BANDEIRA
28020577 ANTHONY CAIQUE DE MORAES
28007449 ARIADINE LOANA ABREU DOS SANTOS
28029816 CAIQUE VITOR COSTA E SILVA
28019864 CAMILA CASSIA DE SOUZA
28022625 CAMILA DE CARVALHO VIEIRA
28028927 DIOVANNA PRADO BRESSAN
28024236 DRIELE CRISTINA RODRIGUES
28019867 EDUARDA MAYUMI NISHIYAMA
28028522 ELIANE AMORIM DOS SANTOS REIS
28028382 ELOI RIBEIRO CORPA
28003612 EMANUELLY ALINE FARIA PAULINO
28014096 EMY RAQUEL SILVA PEREIRA
28010728 ERIC ROBERTO JOSE
28014739 FABIO LUIZ DA SILVA
28008668 GABRIELI CRISTINA SERRANO BAFA
28022402 GABRIELY ASSENCIO TAMAGNINI
28027791 GABRIELY FERREIRAFEITOSA
28020850 GEIZA FERNANDA OTAVIO AMARAL
28017975 GEOVANA DE SOUZA MIRANDA
28002946 GEOVANA MARIA DE LIMA
28011337 GLORIA SILVEIRA
28019154 ISABELA LOURENCO MAXIMIANO
28011408 ISABELLE CHRISTINA MARIANO GARCIA
28004613 JANAINA APARECIDA DE ANDRADE
28017809 JULIANA CRISTIANO DE ANDRADE
28028618 KAWANE DE OLIVEIRA
28030055 LARA VICENTE
28001968 LETICIA GOMES NEVES OLIVEIRA
28022160 LOHAINE VITORIA DE SOUZA MEDEIROS
28025651 MARIA BEATRIZ MARQUES PEREIRA
28025243 MARIA EDUARDA MARCELINO DO NASCIMENTO
28013423 MARIA EDUARDA OLIVEIRA KOZUKI
28001949 MARIA ESTER FLEURINGER COBRES
28012072 MARIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA
28021350 MARIA LUIZA LOURENCO MAXIMIANO
28027025 MARIANA PIEROLI DE OLIVEIRA
28015342 MARIANA VIANA SALES
28009003 NATHALIA PEREIRA HESPANHOL
28000698 NICOLE MORALLES ROSSINI
28025169 PERCILIA MARQUES SERENO DA SILVA
28025210 POLIANA DE OLIVEIRA CHAVES
28029013 ROSELI FERNANDES DE SOUZA
28028043 RUBIA NAYARA DA SILVA
28025547 SANDRA ROSELIA BATISTA SANDIM
28017001 STELLA DE SOUZA DIAMOR
28021375 STHEFANY IRIS CELLAO
28027041 TAINARA YASMIM VILHA
28008568 TALITA NICOLLY ALENCAR BARBOSA ESTIGARRIBIA GALDIN
28001266 THAYNA DA SILVA PINTO
28014557 VITORIA CAROLINE DE SOUZA
PSICOLOGIA (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
28022057 ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA GOMES
28029506 ALANA GABRIELE VICENSI
28000757 ALICE CRISTINA DA SILVA CARVALHO
28000653 ANA CAROLINA FURLAN DE ASSIS
28022017 ANA JULIA DE ABREU MORAES NASCIMENTO
28000088 ANA PAULA RODRIGUES
28025543 ANA SOPHIA LUDVIG BORTHOLAZZI
28000310 ANDREW DE SIQUEIRA CHRISTIANINI
28026146 BEATRIZ MOLINARI GALUCH
28029340 BEATRIZ PFAU PEDRIALI
28001257 BEATRIZ RESENDE VERONEZ
28026605 BEATRIZ SILVA RAMPAZZO
28019458 CAMILA NUNES DE CARVALHO
28001218 CAROLINY VITORIA MARQUES DOS SANTOS
28002465 DANIELA DE SOUZA SANTOS
28029159 DENISE YUKARI GODOI
28017854 DIRCEU EMANUEL DA SILVA
28004186 EMANUELE CAMILLE FURTADO DE JESUS
28016908 FELIPE MITSUKA BREGANO
28004922 FERNANDA ALVES DE LIMA
28016168 GABRIEL MIZAKAMI QUINAGLIA
28000078 GABRIELA DE BRITO BARRETO
28009611 GABRIELLE PASSOS CERQUEIRA
28016398 GIOVANA CAROLINE DE HERCULES
28027641 GIOVANA NOGUEIRA ORSI
28006096 GIOVANA PEREIRA DE ASSIS
28008296 GIOVANNA DUARTE EVARISTO
28009281 HENRIQUE PASCOAL DE SOUZA DANTAS
28010365 IGOR SHOITI TUTIDA SUGUIEDA
28005459 ISABELA MARIA ALVES DA SILVA
28030680 ISADORA GARBI DE OLIVEIRA
28021070 JAQUELINE KAUANE GRECCO
28030579 JOAO VICTOR BERNARDO DA SILVA
28016666 JULIA CAMILE DA SILVA
28027133 JULIA JESUS BARROS
28020670 JULIANA DE OLIVEIRA SILVA
28018285 LARISSA BORGES DOS SANTOS
28002009 LARISSA VITORIA SOUZA AZEVEDO
28017206 LAURA CANHA BORGONHA DA SILVA
28019728 LAURA FORLAN DE PAULA
28010630 LAURA PONTES TSUJIOKA
28012713 LAURA SIMIAO OLIVEIRA
28000363 LUANA MOURE
28004057 LUCAS DE MATOS OKURA
28014444 LUCIANA BONIS ROSSIGALLI
28008401 LUISA KNOTT OLIVEIRA SILVA
28018363 LUIZ GUILHERME MEDEIROS DA SILVA
28014113 MARCOS DO ESPIRITO SANTO
28018527 MARIA EDUARDA FURLAN
28007680 MARIA FERNANDA ORTEGA DE MORAES
28017810 MARIA ISADORA CLEMENTE TRAVERSA
28002513 MARIA LUISA DE OLIVEIRA AQUINO
28006335 MARIA LUIZA FARIA SBRUSSI
28002252 MARIA LUIZA NASCIMENTO MARQUES
28000497 MARIANA AMARO ZANGIROLANI
28001019 MAYARA YUKARI OGATA
28019124 NATHALIA CRISTINA DE LIMA
28012265 PEROLA LOURENCO SELERI
28000335 REBECA NEGRAO FERNANDES
28003848 VIVIAN YUKI MANCHINI OGAWA
QUíMICA - BACHARELADO (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
28019652 ALAN MARQUES OLIVEIRA
28012236 ANA CARLA DE CARVALHO HONORIO
28001474 BEATRIZ MARTINS DO AMARAL
28008820 CAMILLE FERNANDES DOS SANTOS
28010377 DHIOGENES FREIRE DOS SANTOS
28019444 DIEGO NASCIMENTO GALERA DOS SANTOS
28004935 EMILY STEPHANI MATOS DE LIMA
28018848 FELIPE TESTA DE SOUZA
28012612 GABRIEL ANDRADE FERREIRA
28026350 GABRIEL RODRIGUES DA CUNHA
28019025 GIOVANNA CAMILE DOMINGOS OLIVEIRA LOPES
28030812 GUSTAVO HENRIQUE ZANUTO
28029527 JEAN CAVALLARO GONCALVES
28007293 JENIFER RARUME GOTO DOS SANTOS
28021207 JOAO PEDRO BIANCHINI BATISTA
28016854 JOYCE THAINARA BERTIER DE ALMEIDA
28023542 JULIA RAY
28022014 LAURA DALESSIO DE MORAES
28004701 LEONARDO HENRIQUE FABRIS
28016135 LETICIA LAKATOS
28001614 LUCAS LANGARO DA SILVA
28026242 LUCAS ROCKENBACH MARIN
28020693 MANUELA GONCALVES DE OLIVEIRA
28005234 MARIA EDUARDA SILVA CARVALHO
28017541 MARIANA FINI
28006766 NICOLAS ACALDI
28011969 PAULO HENRIQUE FONSECA
28018000 POLLIANNY APARECIDA GONCALVES DE MOURA
28004615 RAFAEL GONCALVES DE OLIVEIRA
28004486 THIFANY MIYUKI TEROSSI MAKITA
28027852 VITOR FATOBENE RIBEIRO
QUíMICA - LICENCIATURA (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
28000230 ALAN THIAGO TONOLI
28029204 DANIEL MATHEUS DOS SANTOS VILAS BOAS
28028393 DANILO DA SILVA CORPA
28029091 GUILHERME AUGUSTO CITO ALVES
28025563 JOAO PEDRO ROCHA DE SIQUEIRA
28027446 KETHELY IOHANA FARIAS SANTOS
28028887 LETICIA MATHEUS DE LIMA
28023280 LORENA SANTOS SIQUEIRA
28026070 LUIZ HENRIQUE REIS DE SOUZA
28030082 OTAVIO HENRIQUE BANDEIRA BELAFONTE
28013192 PEDRO FELIPE QUINELATO
28011364 RODRIGO GUERRA
28010650 VANESSA BATISTA SANDIM
28004098 WILLIAN GABRIEL DE MOURA OLIVEIRA KUSSABA
RELAçõES PúBLICAS (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
28020017 CAMILLE FERREIRA GUAZZELLI
28025990 CINDY BRITO MARTINEZ
28012526 EDUARDA SOUZA SANTOS
28028661 GIOVANA TIEMI TATESUJI MARQUES
28002915 GIOVANA ZAGO PESTANA
28010127 ISABELY ZANARDINE RIBEIRO
28009680 JULIA RIBEIRO CUNHA E SILVA
28000826 KAUANE BERTEGANI
28028155 LUCAS FRANCISCO MARIN
28020732 LUIZA GABRIEL TESSER
28016989 LUIZE LEIDENS REIS GIL
28004223 MARIA EDUARDA BOSI ARAUJO
28003025 MARIA EDUARDA VIEIRA
28017915 MARIA RITA CASTILHO CRUZ
28029149 MARIA RITA NEVES DA SILVA
28018049 PAMELA DE AGUIAR CANTALUPPI
28026173 RAQUEL LIMA ANDRADE
28005693 REBECA MARTINEZ GALBES
28020367 THAYS YUMI RIBEIRO YOSHIIE
28014628 VITORIA PAELO ZACARIOTTI
RELAçõES PúBLICAS (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
28012737 ANA CLARA PICCININI
28022065 ANA CLAUDIA BODNARIUC
28016068 BEATRIZ VALENTIM MOURA
28008544 CAMILLI VITORIA LAGE DE MORAES
28016484 CAROLINE ALVES MARTINELI
28024031 EVELYN YASMIN FERREIRA DE SOUZA
28029711 GABRIELA KAREN DIAS
28001885 GIOVANA CARDOSO DE LIMA
28012729 GIOVANA THAINA DA SILVA
28026067 GUSTAVO HENRIQUE SANTOS SOUZA
28010196 LUIZA MORENO MARETO
28027417 MANOELLY FERREIRA MENEGUETTI
28009906 MARCELA ALVES DOS SANTOS
28010714 MARIA EDUARDA BACILLI NOBILE
28016783 MARIANNA FABIANO DA SILVA
28015574 MATHEUS CAVALCANTE DE ALMEIDA
28015887 MATHEUS HENRIQUE BARRETO MIGLIOLI
28017040 MILENA EVELYN FERREIRA
28027475 RAFAEL JORGE FRANCA
28007071 VITORIA MOVIO HACHIYA SANTOS
SECRETARIADO EXECUTIVO (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
28000352 AMANDA GABRIELLE BARBOSA GRANDI
28022225 ANDRE ROBERTO DE MORAES
28012280 CARLA DOS SANTOS ORLANDINI
28001314 ISABELA TUTIDA KIM
28015706 JESSICA GONCALVES SAO LEAO
28027321 LUANA CORREA MARCHI COSTA
28025132 MARIA EDUARDA DA SILVA BRITO DOS SANTOS
28007404 MARLEI RODRIGUES DE MELO
28026321 MILENA STIPP BAPTISTA
28003040 NAPOLIANA M NAPOLIAO DE ALMEIDA
28020351 POLYANA VEIDA CORREA
28020742 SORAYA RAMALHO BACINELLO
28007501 SUZANA FERNANDES LIMA
28004885 THAYNA KAWANE DE AMORIM MAGLIONI
28016779 VANESSA MARIA VICTORELLI
28029182 WELINTON TEIXEIRA DOS SANTOS
SERVIçO SOCIAL (MATUTINO)
INSCRIÇÃO NOME
28010860 ALISON FERNANDES CAMARGO
28009723 AMANDA DE OLIVEIRA DUTRA
28010868 BRUNO JOSE DA SILVA
28004174 CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS DA SILVA
28028701 CELIA REGINA DA SILVA
28030257 CELIA REGINA SIMOES ENOKIDA
28030605 CILENE DE CRAVALHO SECCO MIRANDA
28013149 CLAUDINEI DOS SANTOS
28013270 DIEGO KENTENICH BRUM DE SOUZA
28014043 GEOVANA ANDRADE DA SILVA
28000993 GIOVANA BECARI DOS SANTOS
28007149 HELOISA GABRIELA DE ALMEIDA
28013328 IVANIL PEREIRA DA SILVA
28011599 JEFERSON CANATA
28015628 JHONATHAN DIEGO MORENO SEVERINO
28002269 KARINA BARROS CABRAL
28021479 LEONARDO RODRIGUES PINHEIRO LIMA
28021376 MAISA CARDOSO GARBOSSI
28018555 MARIA CLARA AGUILERA
28000842 MARIA FERNANDA CARDOSO SILVA
28013607 RENATO FERNANDES
28010781 RODRIGO BENITEZ GAUTO
28017709 ROSANGELA DE JESUS COSTA
28000422 SARAH FERREIRA DE LIMA
28000869 SUELLEN LUDIANY MARQUES
SERVIçO SOCIAL (NOTURNO)
INSCRIÇÃO NOME
28024426 ALICE ROSANGELA VIEIRA
28028781 ANA CAROLINA PEREIRA
28001557 ANA CLARA PALMIRA SIMOES DA COSTA
28028119 ANA CLAUDIA MARQUES DE OLIVEIRA
28026491 BEATRIZ BORBA MASSANEIRO
28019921 CAMILA SIQUEROLI DE LIMA
28013515 CASSIA CRISTINA DOS SANTOS FUKAGAWA
28028789 CRISTIELLE MARIA DE SOUZA
28008764 DANIELLE FARIA MACHADO
28027313 ELIZABETHE FERREIRA DAS NEVES
28013796 EMANUELLY MARIA BERALDO
28025644 ESTER ALMEIDA DE SENA
28019919 FABRICIA KELI CAMPOS DE SOUZA
28029786 FERNANDA LEONARDO RODRIGUES DO PRADO
28007338 GUILHERME WILLIAN DA SILVA
28028093 HILLARY SOPHIA DE SOUZA JESUS
28023392 INGRID GABRIELE DA SILVA OLIVEIRA
28006520 INNGRID LETICIA GONCALVES
28027471 IVONETE RODRIGUES
28022340 KAMILLY PEREIRA CAVALCANTE
28010738 LARA GABRIELA PORTELA RIBEIRO
28021026 LARISSA VIEIRA FURTADO
28007063 LAUANY DE OLIVEIRA
28002494 LORENA ALZIRA DE SOUZA ALEXANDRE
28018975 MICHELLY CRISTINA RODRIGUES ALVES
28004697 MILENE SOUZA DOS SANTOS
28017632 NICOLE MOHR FRANCISCO
28012606 OSCAR SOUSA DOMINGOS
28023007 PATRICIA ADRIANE ROBERTO
28000311 POLIANA PEREIRA DE OLIVEIRA
28019544 SABRINA LEITE RODRIGUES
28012671 SARAH RAQUEL DA SILVA MARCONDES
28009110 SUELEN DE SOUZA GOUVEIA
28011840 VANESSA SANCHES
28020595 VANIA MARIA BENTO DA SILVA
ZOOTECNIA (INTEGRAL)
INSCRIÇÃO NOME
28018055 ANA CLARA DOS SANTOS
28017280 ANNELISE DUCATI FERREIRA DOS SANTOS
28010344 BEATRIZ CAMILE BRITO FERRO
28015813 CAMILA DE ABREU BARROSO
28013285 EDERSON MOREIRA CARDOSO
28029318 GEOVANA MERIGUE
28018734 GEOVANA SARTORI
28011182 GIOVANNA CAROLINA LOPES
28021389 ISAC HIGINO MENDES
28028109 JENIFER VITORIA ARRUDA JESUS DOS SANTOS
28027988 KAUAN VINICIUS PELETERO BRIGIDA
28009727 KELLY MEGUMI AKAICHI KONDO
28021112 LAURA MURAKAMI GARCIA
28029890 LEANDRO TAMASHIRO ODA
28001723 LUAN GUILHERME SPOLADORI
28013161 LUCAS YUITI ORIBE
28022791 MARIA INES PIRES COSTA
28003370 MARIA JULIA GOMES
28008917 THIAGO HENRIQUE GUIDELLI ALMEIDA
28021716 VIRGINIA MAZUTTI MAGALHAES