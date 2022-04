Veja se você passou: confira a lista de aprovados do Vestibular 2022 da UEL

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) divulga a lista dos aprovados na 1ª Convocação do Vestibular 2022 nesta terça-feira (19). Os novos alunos começam a estudar na universidade a partir de 1º de agosto de 2022. Veja se você passou! Os aprovados devem fazer a pré-matrícula entre os dias 19 e 26 de abril no Portal do Estudante. Confira as notas no Boletim de Desempenho do Candidato no site da Cops.

PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR 2022 - CLASSIFICADOS 1ª CONVOCAÇÃO



ADMINISTRAÇÃO (MATUTINO)

INSCRIÇÃO NOME

28030909 ADAO HIROSHI MARCONDES FUGIVALA

28005996 ALEXANDRE SALAI IVANO

28004199 ALINE HIKARI NAKAMURA

28028346 ALISSON HENRIQUE CSISZER DOS SANTOS

28028879 ANA BEATRIZ GIACOMINI PALACIO

28026551 ANA BEATRIZ MATSUMOTO MELLO

28005598 ANA JULIA CARVALHO PEDROSO

28000107 ANABELE SIMIONATO LOPES

28008513 BEATRIZ CARVALHO NAVARRO

28018075 BEATRIZ DE SANTI ALVES

28002758 BEATRIZ KAROLLINE ZANDONA

28025206 BEATRIZ SIMOES DA SILVA

28011764 BRENO SCARAVELLI ALVES

28006027 CAIO FRANCISCATO

28019049 CAIO SONODA GOMES

28009174 DAVI GONCALVES DIAS

28027318 DEYSE FERNANDA DA SILVA

28027190 EDUARDA CANHIM AMBROSIO

28019081 EDUARDO STOEBERL BERTOLLA SANDI

28020086 ERIK YUKIO HAKAMADA

28014391 ESTER KIMIE SATO

28006201 EVANDRO ROCHA PEREIRA

28010022 FABIOLA GISEL GARCIA RADENTI

28013155 FELIPE RODRIGUES CAOVILLA

28027047 FERNANDA COUTO MATUO

28029794 FERNANDA SUZUKI

28003418 GABRIEL DINIZ FERRAZ DIAS

28026609 GABRIEL FURTADO LOPES

28024149 GABRIELA CONSTANTINO

28028720 GABRIELA KEIKO FRANCELINO DE MELLO

28003120 GABRIELLY EGAMI AOKI

28017107 GABRIELY DE SOUZA LIMA

28001798 GLEICE LIRA DO ESPIRITO SANTO

28021317 IGOR GABRIEL VACARY BUENO

28021588 ISABELA MORAES BATISTELLA

28000519 ISABELE DOMINGUES REZENDE

28020320 ISADORA SELA ARRABAL GIL

28024844 JENNIFER EDUARDA TIBAES

28014909 JESSYCA WANESSA CAMPOS PASSINHO

28020972 JOAO GUSTAVO SILVEIRA

28011469 JOAO HERNANDES COBIANCHI

28016649 JOAO PEDRO APRIGIO DOS SANTOS

28019273 JOAO VICTOR RODRIGUES GARCIA

28025925 JOAO VITOR CONSTANTINO

28003833 JOAO VITOR DA SILVA AUGUSTO

28005203 JOAO VITOR DO AMARANTE DE BIAGI

28024727 JORGE ALBERTO DE SOUZA CARLOTO

28027966 JULIANA AYUMI KATO

28000193 KAILANY LETICIA GONCALVES PONTES

28025280 KETLUE NAIARA FERREIRA DOS SANTOS

28026114 LAURA BUENO DA SILVA

28028816 LAURA CASAGRANDE ZAGO

28002833 LETICIA FIORAVANTE TRISTAO

28022924 LUAN CHAGAS DE CASTRO

28004483 LUANA PORTES CASQUEL

28017683 LUIS FERNANDO VANZELA DOS SANTOS

28007494 LUISA FERNANDA MARTINS DA SILVA

28026061 LUISA IZQUIERDO FERREIRA MARTINS

28021769 LUIZ EDUARDO ALVES COSTA JUNIOR

28006326 MARCELA NICHOLE DE AZEVEDO SILVA

28007258 MARIA CLARA MESSIAS FERREIRA HENSCHEL

28020223 MARIA EDUARDA APARECIDA ALVES

28011538 MARIA LUIZA BUCCIOLI CANDIDO

28007623 MARIA RAFAELA TORREZAN

28025287 MATHEUS COELHO NODARI DA SILVA

28015400 MELISSA MANAMI FERREIRA

28021746 NATALIA FERNANDA FERREIRA

28025196 NATALIA MARIA MENDES TROMBINI

28016387 NATHALIA VOLPI FERNANDES

28007743 NATHAN JOSE MORENO

28016335 NICOLE RODRIGUES BONILLO GASQUE

28011958 NICOLY STERZA

28005208 NOEMI FRANCA DOS SANTOS

28028033 PEDRO ARTHUR FONSECA LOURENCO

28028375 PEDRO BERNARDINO UZANELLI

28031004 PEDRO HENRIQUE FERNANDES BAVIA

28025010 RAFAEL JUNCANSSI DE CARVALHO

28009600 RAFAEL MOLINA DE LIMA

28001650 RAFAELLA RODRIGUES CARDIAL

28024059 RAPHAEL YUJI MOCHIZAWA

28017526 RAUL LORENA DOS SANTOS

28017737 REBECA DEDIN BRIZOLA

28019479 RONALDO OLIVEIRA GOMES DOS SANTOS

28015227 SOPHIA SANDY ESPERANCA

28016902 SOPHIA SCHNEIDER JULIO

28000696 TATHIANE BATISTA DA SILVA

28023300 VICTOR HUGO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

28019869 VINICIUS FERNANDO NOGUEIRA ALVES

28019220 VINICIUS SILVEIRA VALLE TORRES

28009596 VITOR HENRIQUE CAZARINI BUENO PLATZ