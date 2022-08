Vestibular 2022: UEL abre vagas para portador de diploma de curso superior

A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) e a Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops) divulgam edital de abertura de inscrições de candidatos Portadores de Diploma de Curso Superior (PDCS) para preenchimento de vagas remanescentes do Vestibular 2022, na modalidade vaga inicial. Os interessados poderão se inscrever das 14h30 desta sexta (26) até às 23h59 de segunda (29), observando o quadro de vagas no Edital.





Os candidatos deverão fazer a inscrição pelo site da Cops, preenchendo o formulário e imprimindo a guia de arrecadação bancária para o pagamento do preço público da inscrição, no valor de R$ 84,00. A relação de inscritos será divulgada no site da Cops no dia 2 de setembro.

Para a inscrição, o candidato deverá realizar o upload do Diploma e do Histórico Escolar do Curso Superior concluído, contendo o total de carga horária cumprida. A inscrição poderá ser feita com o certificado de conclusão do curso, porém, no ato da matrícula, deverá ser apresentado o diploma.





Terão prioridade no preenchimento das vagas ofertadas os portadores de diploma de curso de graduação, tecnológico, Normal Superior e Sequencial, de formação específica, nesta ordem. Se houver mais inscritos do que vagas, respeitada a ordem, os critérios de desempate são os seguintes: maior carga horária constante do histórico escolar; curso superior concluído há mais tempo; candidato mais idoso.





Os resultados dos pedidos serão publicados no dia 8 de setembro, às 17h, no site da Cops. Os candidatos convocados deverão efetivar suas pré-matrículas no Portal do Estudante a partir das 14h do dia 8 de setembro até às 23h59 do dia 9 de setembro, anexando, no próprio sistema de matrícula, em PDF ou JPG, os arquivos contendo os seguintes documentos: arquivo contendo o CPF ou a Certidão emitida pelo site da Receita; arquivo contendo a Identidade do Candidato (Cédula de Identidade Civil – RG ou da Carteira de Identidade de Estrangeiro), frente e verso; arquivo contendo Histórico Escolar de conclusão do Ensino Médio completo.