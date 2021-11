Vestibular da Unioeste será dia 10 de julho e terá provas aplicadas em novas localidades

O Vestibular 2022 da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) será no dia 10 de julho. Entre as principais mudanças anunciadas está a inclusão de duas novas cidades como locais de provas: Guarapuava (PR) e Campo Grande (MS) se juntam a Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon, Toledo, Maringá e Curitiba, ou seja, são duas novas regiões atendidas, incluindo desta vez o Estado do Mato Grosso do Sul para possibilitar ainda mais oportunidades aos interessados de outras partes do país.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Outra dúvida comum entre os estudantes é com relação ao conteúdo programático e as obras literárias utilizadas nas provas. De acordo com o coordenador-geral do vestibular da Unioeste, Paulo Renan Effgen, tudo ficará muito parecido com a última edição do vestibular, justamente levando em conta o período dos últimos meses.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





“Com a Pandemia da Covid-19, que impactou diretamente no adiamento do Concurso Vestibular 2021, entendemos que não seria mais viável adequar o conteúdo programático e as obras literárias. Considerando o calendário escolar 2021 do Ensino Médio, alterar o conteúdo neste momento causaria enorme prejuízo aos candidatos. Sendo assim, será mantido o conteúdo para o Concurso Vestibular 2022 e sua alteração ocorrerá apenas no início de 2022, já visando a próxima edição do vestibular”.





Inscrições - Serão no ano que vem, entre os meses de abril e junho de 2022, com taxa antecipada de R$ 161,00 e integral de R$ 180,00, que será o mesmo valor cobrado para pagamentos via cartão de crédito.





Para isenção da taxa permanecerá o mesmo critério: inscrição no CadÚnico, o Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal, o que poderá ser solicitado durante todo o período de inscrição.