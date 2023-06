Vestibular de inverno da UTFPR será realizado neste domingo em 13 cidades

Neste domingo (4), 6.855 candidatos farão as provas do Vestibular de Inverno da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná). Marcado para começar as 14h, os vestibulandos terão um exame com 60 questões objetivas, mais a prova de redação para resolverem em até cinco horas. Ao todo, são 3.006 vagas em 107 cursos de graduação.







A aplicação das provas ocorrerá, simultaneamente, nas 13 cidades do Paraná com campus: Apucarana, Campo Mourão, Cornélio Procópio, Curitiba, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Medianeira, Pato Branco, Ponta Grossa, Santa Helena e Toledo. Os portões abrem as 12h30, com fechamento marcado para 13h30.

O candidato deve levar um documento oficial com foto, comprovante de ensalamento, e caneta esferográfica em material transparente e em tinta preta. Garrafas de água em frasco transparente e sem rótulo, além de alimentos em embalagem transparente, também são permitidos.





Durante a aplicação do exame, não será permitido o uso de relógios, telefones celulares, fones, armas, bonés, gorros, chapéus, óculos de sol ou acessórios que cubram as orelhas.



A prova de redação será com a proposta de um texto dissertativo-argumentativo, de 15 a 20 linhas. O gabarito das questões objetivas será disponibilizado no dia 7 de junho. O resultado dos candidatos aprovados deve ser publicado no dia 17 de julho.







CONCORRÊNCIA

Nesta edição os cinco cursos mais concorridos são: Engenharia da Computação (Campus Curitiba), com 30,48 candidatos por vaga ofertada; Arquitetura e Urbanismo (Curitiba), 30,47; Design Gráfico – manhã (Curitiba), 21,33; Design Gráfico – noite (Curitiba), 17,73; e Sistemas de Informação (Curitiba), 17,61.







Pelo menos metade das 3.006 vagas ofertadas são destinadas ao Programa de Ações Afirmativas, voltado aos candidatos que concorrem via sistema de cotas. Para concorrer nessa categoria, o candidato deverá ter cursado todo o ensino médio em escolas públicas. Há reserva de vagas para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo, pretos, pardos ou indígenas ou com deficiência.

(Com informações da assessoria da UFPR)