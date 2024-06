Vestibulares de Inverno e EaD da UEM têm inscrições prorrogadas

Os vestibulares de Inverno e EaD da UEM (Universidade Estadual de Maringá) tiveram os períodos de inscrição prologongados, com o novo prazo indo até o dia 12 de junho. A decisão foi anunciada nesta quinta-feira (6) pela CVU (Comissão do Vestibular Unificado) em edital.





A justificativa para a prorrogação foi a instabilidade no sistema de inscrições, assim, o prazo original passou de quarta-feira (5) para o dia 12 de junho, enquanto o período de pagamento da taxa de inscrição foi de sexta-feira (7) para o dia 14 de junho.



Candidatos que ainda não efetuaram o pagamento da taxa podem emitir guia com a data de vencimento atualizada. Para isso, basta acessar o Menu do Candidato do respectivo concurso, no site da CVU ou no aplicativo App Vestibular UEM, para imprimir a nova guia. Também é possível fazer o pagamento via Pix.





Ainda conforme a CVU, os editais de homologação das inscrições serão publicados em 18 de junho e, em seguida, os locais de prova e procedimentos para verificação da condição autodeclarada pelo candidato inscrito em cotas para negros serão divulgados a partir de 24 de junho.

A realização das provas está mantida para a data original, 14 de julho, assim como os demais prazos estabelecidos pelos editais de abertura do Vestibular de Inverno 2024 e do Vestibular EaD 2024. Mais informações podem ser obtidas no site da CVU e no edital de prorrogação das inscrições.





Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com a CVU/UEM pelo WhatsApp (44) 3011-5700 ou pelo e-mail [email protected].

Como se inscrever





As inscrições para os dois concursos são realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site da CVU ou do aplicativo App Vestibular UEM.





Após escolher o concurso desejado e clicar em “inscrições”, o candidato deve ler atentamente às orientações e dar início ao preenchimento do formulário de inscrição e do questionário socioeducacional. No Menu do Candidato, o vestibulando pode emitir o código Pix ou o boleto para pagamento da taxa de inscrição.

O Vestibular de Inverno 2024 oferece 1.108 vagas em mais de 70 cursos presenciais, desenvolvidos em seis câmpus diferentes da UEM. Já o Vestibular EaD disponibiliza 755 vagas para as graduações em Ciências Biológicas, Física, História, Letras Português/Inglês e Pedagogia, distribuídas nos 21 polos EaD da instituição. Em todos os cursos, há reservas de vagas para cotas sociais, para negros ou para PcD (Pessoas com Deficiência).





Os vestibulares de 2024 incluem as alterações promovidas pela CVU no ano passado. A principal delas foi a eliminação da prova de conhecimentos específicos, para que cada candidato possa se inscrever em até três opções de cursos diferentes. As graduações escolhidas não precisam ser de uma mesma área.

Desde os últimos concursos, a novidade tem impactado positivamente no aproveitamento das vagas oferecidas - no Vestibular de Verão 2023, por exemplo, 94,8% das vagas foram preenchidas.





Outras mudanças dizem respeito à pontuação da prova. A redação passou a valer 120 pontos, e alguns itens que zeravam a prova foram retirados. Além disso, o candidato que não pontuar nas questões objetivas, ainda assim, terá seu texto avaliado. A desclassificação automática só ocorrerá em caso de falta ou nota zero na redação.





Os candidatos aprovados no Vestibular EaD poderão ingressar na UEM já neste ano. Os aprovados no Vestibular de Inverno iniciarão os estudos no ano letivo de 2025.