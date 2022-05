Você sabe o que um GMO faz? Profissão do presente tem futuro

Em permanente evolução, o mercado de trabalho é também sinônimo de novas possibilidades, recolocação e renovação. A necessidade por gestores de mudanças organizacionais, os chamados GMOs, é crescente e vem absorvendo entre 1% e até 10% dos orçamentos de grandes projetos que envolvem milhões de reais, como na área de tecnologia, por exemplo.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





A Gateware, empresa de tecnologia com sede em Curitiba, oferece essa expertise na suíte de serviços GW Value Strategy, que realiza a gestão de mudanças, ou seja, a preparação do terreno para a implementação de projetos techs, treinando e engajando equipes nas empresas. “Esses gestores são fundamentais por gerar previsão sobre o lado humano da mudança. Eles têm que chegar nas empresas dois meses antes da implementação de um novo projeto para preparar os parceiros internos. Sempre há uma transformação de cultura por meio do digital, que traz muitos reflexos”, afirma a diretora de operações da Gateware, Niviani Rudek.

Continua depois da publicidade





A especialista cita a expertise e o pioneirismo da empresa em desenvolver técnicas específicas para GMOs. “Os avanços muitas vezes começam pela tecnologia da informação, mas não podemos esquecer que teremos pessoas impactadas, e trabalhadores que precisam aderir a mudanças tecnológicas. Se não tratarmos esse lado, vamos nos deparar com projetos que atrasam e aumentam os custos. Pessoas representam 65% do desafio de uma mudança”, ressalta.





Rudek afirma ainda que empresas de pequeno porte também podem se valer de um GMO. "Todas as empresas têm pessoas e desafios estratégicos a serem alcançados. Fazer uso gestão de mudança organizacional com as técnicas que nós empregamos é um acelerador de resultado."





Saiba mais na Folha de Londrina.