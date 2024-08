Consórcio de Saúde dos municípios do Oeste do PR abre concurso com salários de até R$ 12,2 mil

O Consamu (Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná) abriu concurso público para preencher 92 vagas imediatas, além de formação de CR (Cadastro Reserva) para eventuais oportunidades. Os salários oferecidos chegam a R$ 12,2 mil.







Entre os cargos oferecidos estão motorista socorrista, técnico em enfermagem, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, técnico em farmácia, agente administrativo, assistente social, médico e técnico em segurança do trabalho. O menor salário oferecido é de R$ 2,1 mil.

Há oportunidades para pessoas de nível médio, técnico e superior. Entre os municípios contemplados com as vagas estão Assis Chateaubriand, Boa Vista da Aparecida, Capitão Leônidas Marques, Cafelândia, Cascavel, Catanduvas, Corbélia, Céu Azul, Guaíra, Guaraniaçu, Jesuítas, Marechal Candido Rondon, Nova Aurora, Palotina, Quedas do Iguaçu, Santa Tereza do Oeste, Santa Helena, Terra Roxa, Toledo, Três Barras do Paraná, Tupãssi e Vera Cruz do Oeste.





As taxas para participar do certame variam entre R$ 80, para nível médio, e R$ 150, para nível superior.

As inscrições foram abertas em 19 de agosto e devem ser encerradas em 12 de setembro. A prova será aplicada dia 29 do mesmo mês. Para mais informações, acesso ao edital ou confira o resumo abaixo.