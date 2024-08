Com vagas para Maringá, Conselho de Educação Física abre concurso com salários de até R$ 7,1 mil

O Conselho Regional de Educação Física está com inscrições abertas para concurso público na entidade, com nove vagas efetivas e 281 para CR (Cadastro Reserva). Entre os municípios com cargos disponíveis, Maringá é o único da região norte do Paraná. Os salários, incluindo os benefícios, chegam a R$ 7,1 mil.





A Cidade Canção oferece uma vaga efetiva para agente de orientação e fiscalização e mais 34 como CR, sendo sete oportunidades para negros e duas para PcDs (Pessoas com Deficiência). Ponta Grossa (Centro do PR) e Curitiba oferecem a mesma quantidade de vagas também para agente de orientação e fiscalização.

Para candidatos de nível superior, há vagas para advogado (1 efetiva e 34 CR - R$ 7,1 mil), assistente administrativo (1 + 34 CR - R$ 4,8 mil), contador (1 + 34 CR - R$ 7,1 mil), técnico de ensino superior e informática (1 + 34 CR - R$ 7,1 mil) e para, nível médio, auxiliar administrativo (1 + 34 CR - R$ 3,8 mil).





As taxas variam entre R$ 60, para nível médio, e R$ 70, para nível superior. As inscrições foram abertas em 29 de julho e encerram em 11 de setembro. A prova será aplicada dia 13 de outubro. Para mais informações, acesse ao edital do concurso ou confira o resumo abaixo.

