Embrapa prorroga prazo de inscrições de concurso público com salários de até R$ 12,8 mil

O prazo de inscrição para o concurso público da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) foi prorrogado para as 18h do dia 14 de janeiro. Anteriormente, o prazo para se candidatar a uma das 1.027 vagas era válido até o dia 7 deste mês.





O edital do concurso prevê vagas para os cargos de pesquisador, analista, assistente e técnico, e abrange todos os níveis de escolaridade. A banca organizadora da seleção é o Cebraspe e as inscrições podem ser feitas no link https://www.cebraspe.org.br/concursos/inscricoes-abertas/

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





As taxas que devem ser pagas para participar variam de R$ 60 a R$ 170, dependendo do cargo. Os salários iniciais daqueles que forem aprovados chegam a R$ 12,8 mil. Das 1.027 vagas disponibilizadas no concurso, 719 são ofertadas como ampla concorrência, 103 para pessoas com deficiência e 205 para pessoas pretas e pardas.





A previsão de aplicação das provas do concurso é para o dia 23 de março. Os resultados dos exames objetivos serão disponibilizados no dia 22 de abril.

Publicidade





O concurso contará com quatro etapas. A primeira delas é constituída pela prova objetiva, que tem caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Para algumas especialidades dos cargos de pesquisador e analista, será necessário participar de uma prova discursiva.





Para o cargo de pesquisador também será necessário apresentar uma defesa de memorial e uma apresentação de projeto de pesquisa. A prova de títulos também fará parte do processo de escolha dos pesquisadores.

Publicidade





Algumas das especialidades dos cargos de analista e assistente deverão passar por uma prova prática.

Os trabalhadores da Embrapa, além de receberem os benefícios previstos em lei, também contam com assistência médica, seguro de vida em grupo e acidentes pessoais, transporte, seguridade social, auxílio alimentação/refeição, café da manhã, auxílio pré-escola, auxílio para filhos com deficiência mental, entre outros.

Publicidade