Com foco em inovação, Jacarezinho recebe a 9ª edição da GeniusCon

A fim de levar palestras e painéis, oficinas, competições, exposição de startups e apresentações de cases de sucesso locais voltados para a inovação, tecnologia e empreendedorismo, nesta quarta (16) teve início, na cidade de Jacarezinho, a 9ª edição da GeniusCon 2024, o maior evento de inovação do Norte Pioneiro do Paraná e também um dos maiores do estado.





A ação gratuita é voltada para empresários que buscam por soluções tecnológicas, ou que desejam investir em ideias inovadoras, lideranças e autoridades, capazes de contribuir para o desenvolvimento da região, estudantes e docentes dos ensinos superior, médio e técnico, interessados na temática da inovação e por fim, toda a comunidade local.

O evento é realizada pelo Sebrae SRI (Sistema Regional De Inovação) em conjunto com a Prefeitura de Jacarezinho e, até sexta (18), os participantes poderão desfrutar de painéis com temáticas relacionadas a bioenergia, inteligência artificial, agro 4.0, robótica aplicada e produtos diferenciados do agro apresentados no Centro de Eventos Prefeito José Antonio de Oliveira. Além disso, para aqueles que não conseguirem comparecer ao local, a GeniusCon irá transmitir conteúdos e podcast ao vivo pelo canal no YouTube .





Nesta edição, uma das novidades é a palestra Empreendendo Riso, voltada para empresários, lideranças, universitários e professores, ministrada por Diogo Portugal em conjunto com a consultora do Sebrae/PR, Camila Eduarda. Os participantes também poderão aproveitar o Encontro de Ambientes de Inovação do Norte Pioneiro, na quinta (17), e o Encontro de Startups do Norte Pioneiro do Paraná, na sexta (18).

“Trabalhamos para criar oportunidades para que os jovens enxerguem o Norte Pioneiro como uma região aberta a novos projetos e negócios, capaz de oferecer qualidade de vida”, destaca o consultor do Sebrae/PR, Odemir Capello.





Aos interessados, para aproveitar a feira basta realizar as inscrições através da plataforma Event 4 You. Já programação para os três dias de evento pode ser conferida através do site da GeniusCon .

A INOVAÇÃO VEM DE DIVERSAS LOCALIDADES





Em meio a vários projetos, um deles é o Irriga+. A iniciativa foi pensada e elaborada para trazer facilidade no manejo de plantas, pensando em pessoas que, devido às várias demandas do dia a dia, não têm tempo para cuidar de suas plantas. Além disso, também tem como objetivo reutilizar a água.





