Prefeitura de Rolândia anuncia a convocação de 24 aprovados em concurso público

A prefeitura de Rolândia (Região Metropolitana de Londrina) anunciou, nesta quarta-feira (31), a convocação de 24 aprovados no concurso público organizado pelo município. Os futuros servidores públicos devem se apresentar para a realização da perícia médica.





Foram convocados um auxiliar de cirurgião dentista, três dentistas PSF (Programa Saúde da Família), quatro técnicos em enfermagem para atendimento em urgência e emergência, cinco médicos psiquiatras, um médico dermatologista, um técnico em radiologia, um farmacêutico/bioquímico, quatro médicos ginecologistas e quatro pediatras.

De acordo com os editais, os candidatos deverão comparecer à instituição - localizada na avenida Presidente Bernardes nº 809, no centro do município - entre os dias 28 e 30 de agosto com todos os exames admissionais em mãos. As despesas dos exames serão do candidato.





A data e o horário determinados para a perícia não poderão ser alterados, sendo feita por ordem de chegada. Para a avaliação médica, o candidato deverá apresentar-se com documento de identidade original.





O não comparecimento acarretará na eliminação do candidato do concurso. Para mais informações, confira os editais.