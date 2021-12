Pedidos de isenção da taxa de inscrição do Vestibular da UENP seguem até 11 de janeiro

O prazo para os vestibulandos solicitarem a isenção da taxa do Vestibular da UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná) segue até 11 de janeiro de 2022. O pedido pode ser feito por candidatos que sejam de famílias de baixa renda e que estejam com registro atualizado no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal).

A solicitação deve ser feita no Portal do Candidato, depois de efetivada a inscrição, no site do Vestibular. Para isso, é necessário anexar, em PDF, o RG, CPF e Comprovante de Cadastramento para Programas Sociais do Governo Federal (disponível em https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/), com data de atualização cadastral posterior a 15 de dezembro de 2019.

Os pedidos serão avaliados pela CPSV (Comissão de Processo Seletivo de Vestibular) com base no item 10.5 do edital do Vestibular. O deferimento ou indeferimento das solicitações será publicado no dia 25 de janeiro de 2022. Entre os dias 26 e 27, os candidatos podem recorrer à decisão.





De acordo com o Decreto nº 6.135 de 26 de junho de 2007, são considerados baixa renda candidatos com renda familiar mensal por pessoa de até meio salário mínimo ou a que tenha renda familiar mensal de até três salários mínimos.





Por meio do CadÚnico, A CPSV avalia a veracidade dos dados fornecidos pelo candidato, a fim de deferir ou indeferir as solicitações. Os candidatos que não forem beneficiados deverão imprimir o boleto e efetuar o pagamento da taxa no valor integral.

Cotas





No Vestibular 2022, a UENP destinou 45% das vagas do para alunos cotistas, sendo 20% cotas sociais, para candidatos que tenham cursado todo o Ensino Médio em escolas públicas; 20% cotas sociorraciais, para autodeclarados negros e que também tenham cursado todo o ensino médio em escola pública; e 5% cotas PcD, para Pessoas com Deficiência.





Protocolos de segurança





Considerando o atual cenário epidemiológico da Covid-19, a aplicação da prova será realizada conforme os protocolos internos de biossegurança da UENP que estiverem vigentes na época de realização do processo seletivo. Eles serão divulgados em edital específico formulado de acordo com as recomendações da OMS (Organização Mundial da Saúde), Ministério da Saúde e da Sesa (Secretaria de Estado da Saúde do Paraná).





A qualquer momento, a UENP poderá publicar novas orientações e procedimentos relacionados à realização da prova, incluindo alteração na data de realização da prova devido ao contexto de pandemia.





Vestibular





As inscrições do Vestibular seguem até dia 17 de fevereiro, através do site: https://vestibular.uenp.edu.br/2022/. Até dia 17 de janeiro, a taxa do processo seletivo é de R$ 130,00; entre 18 de janeiro e 18 de fevereiro, a taxa passa a ser de R$ 150,00. A prova será realizada no dia 03 de abril de 2022 e o resultado deve ser divulgado até 06 de maio de 2022.