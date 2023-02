Pela primeira vez, Unioeste disponibilizou provas do vestibular em Braille

Pela primeira vez em sua história, a Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) disponibilizou a prova do vestibular totalmente escrita no sistema Braille para uma candidata com deficiência visual que disputa uma vaga no curso de Fisioterapia ofertado no Campus de Cascavel.





A coordenação da banca especial do Concurso Vestibular 2023 da instituição, atendendo um pedido feito pela candidata Tatiana Regina Gonçalves, 49 anos, trabalhou para garantir que a mesma prova dos demais candidatos fosse disponibilizada integralmente em Braille, dando autonomia e segurança para a vestibulanda.

A redação também foi adequada à necessidade da candidata que a fez pelo sistema Dos Vox, que se comunica com o usuário através de síntese de voz, viabilizando uso de computadores por deficientes visuais, o que possibilita um alto grau de independência no estudo e no trabalho





Segundo o assessor de Igualdade e Promoção Social da Unioeste, Ivã José de Pádua, o trabalho de transcrição e impressão da prova foi feito em conjunto com a professora Patricia Zanetti e, no total, foram impressas 196 páginas de provas.

“Garantimos que todos os símbolos, palavras gregas, tabela periódica em relevo, língua estrangeira e figuras em relevo fossem igualmente descritos para escrita e leitura da candidata”, disse. Toda grafia usada foi atualizada conforme exige o Ministério da Educação.





Tatiana, que já é graduada em Serviço Social, conta que sempre fez provas em Braille tanto em concursos vestibulares como para concursos públicos. Na Unioeste, ela conseguiu concluir a prova dentro do limite de horário imposto.





“O Braille para mim é algo normal, fui alfabetizada pelo sistema e desenvolvo com agilidade e me concentro melhor com esse sistema. Todas as provas de concurso que fiz foram em Braille e isso deveria ser comum a todos”, comentou.