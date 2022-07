Planetário de Londrina promove programação especial para férias escolares

O Planetário de Londrina exibe, a partir desta terça-feira (19), uma programação de filmes e documentários voltada para alunos do Ensino Fundamental no período das férias escolares de julho. As sessões infantis vão ser realizadas em dois horários, sempre às 15h e 16h, com entrada gratuita. A distribuição dos ingressos será por ordem de chegada, a partir das 14h30. É vedada a distribuição de mais de um ingresso por pessoa ou para sessões dos dias subsequentes. O uso de máscaras segue sendo obrigatório e a capacidade é de 40 pessoas por sessão.

O filme que abre a programação especial das férias de julho é uma animação que conta a história de dois irmãos em uma viagem pelo espaço. Entre planetas e até próximo da Lua, a dupla Quinca e Pititi é guiada por um supercomputador, o Albireu. “A Quinca, o Pititi e o Albireu” tem duração de 36 minutos e faz um convite às crianças a conhecerem um pouco mais sobre os planetas, constelações, estrelas e buracos negros.

A programação completa inclui os filmes “A Janela Mágica”, “O Príncipe sem Nome”, “Tainá-Kan” e “O Céu de Londrina”, e pode ser conferida no portal do Planetário de Londrina.





Localizado na rua Benjamin Constant, 800, o Planetário faz parte do Museu de Ciência e Tecnologia da UEL e conta com um projetor óptico-mecânico que simula o céu visível de qualquer ponto sobre a superfície da Terra e em qualquer data.





As sessões voltadas às escolas do município serão retomadas no dia 25 de julho, sendo necessário realizar o agendamento. Já a próxima sessão aberta ao público está marcada para o dia 27 de agosto, em três horários. Os filmes exibidos serão “Tainá-Kan” e “Voyager – Mensageiro Para as Estrelas”.

