Prefeitura de Londrina abre concurso para 369 vagas na educação infantil

Ao todo, estão abertas 369 vagas de professores municipais. Destas 313 são de ampla concorrência, 37 para afro-brasileiros e 19 para pessoas com deficiência. Para concorrer a uma delas, a pessoa interessada precisa ter, no mínimo, 18 anos de idade e ter concluído o ensino superior em Pedagogia (em licenciatura), ou o Normal Superior ou o Curso de magistério de Nível Médio desde que acompanhado da graduação em Licenciatura plena.





Os candidatos devem se atentar ao prazo de inscrição, que vai de sábado (1º), a partir das 17h, até as 17h do dia 26 de outubro. Somente serão aceitas inscrições pela internet, por meio do site da COPS/UEL, onde terá um link com o formulário a ser preenchido pelo candidato e o documento que gerará a taxa de inscrição, no valor de R$ 70,00. A lista com o nome dos inscritos será publicada em 7 de novembro, no mesmo site.

Segundo a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, o último concurso público para professor foi aplicado em 2015 e vigorou até 2019. “Agora, temos a abertura deste concurso, que é muito aguardado pela rede municipal de ensino, para suprir as vagas de vacância e as novas que foram criadas para professores de educação básica com jornada de 30 horas semanais. Então, tem bastante expectativa tanto por parte dos candidatos, quanto da Secretaria de Educação e esperamos que tudo transcorra de forma tranquila”, afirmou Moraes.